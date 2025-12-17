Συμπλοκή κρατουμένων στο Ναύπλιο – Τραυματίστηκε σωφρονιστικός υπάλληλος
Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι παρενέβησαν προκειμένου να επαναφέρουν την τάξη με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να τραυματιστεί στο κεφάλι
Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα του Ναυπλίου.
Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, περίπου 25 κρατούμενοι συνεπλάκησαν το απόγευμα της Δευτέρας -για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- με τις αρμόδιες Αρχές να ερευνούν το περιστατικό.
Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι παρενέβησαν προκειμένου να επαναφέρουν την τάξη, ωστόσο στην προσπάθειά τους ένας εξ αυτών τραυματίστηκε στο κεφάλι.
Ο υπάλληλος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο του Άργους για τις πρώτες βοήθειες και την απαραίτητη περίθαλψη.
