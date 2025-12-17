Συμπλοκή κρατουμένων στο Ναύπλιο – Τραυματίστηκε σωφρονιστικός υπάλληλος

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι παρενέβησαν προκειμένου να επαναφέρουν την τάξη με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να τραυματιστεί στο κεφάλι

Συμπλοκή κρατουμένων στο Ναύπλιο – Τραυματίστηκε σωφρονιστικός υπάλληλος
Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα του Ναυπλίου.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, περίπου 25 κρατούμενοι συνεπλάκησαν το απόγευμα της Δευτέρας -για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- με τις αρμόδιες Αρχές να ερευνούν το περιστατικό.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι παρενέβησαν προκειμένου να επαναφέρουν την τάξη, ωστόσο στην προσπάθειά τους ένας εξ αυτών τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Ο υπάλληλος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο του Άργους για τις πρώτες βοήθειες και την απαραίτητη περίθαλψη.

