Συμπλοκή κρατουμένων στο Ναύπλιο – Τραυματίστηκε σωφρονιστικός υπάλληλος

Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα του Ναυπλίου.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, περίπου 25 κρατούμενοι συνεπλάκησαν το απόγευμα της Δευτέρας -για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- με τις αρμόδιες Αρχές να ερευνούν το περιστατικό.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι παρενέβησαν προκειμένου να επαναφέρουν την τάξη, ωστόσο στην προσπάθειά τους ένας εξ αυτών τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Ο υπάλληλος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο του Άργους για τις πρώτες βοήθειες και την απαραίτητη περίθαλψη.

