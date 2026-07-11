Ένταση στις Φυλακές Βόλου: Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν συνθήκες που απειλούν την ασφάλεια τους

Νέο επεισόδιο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου, όταν ομάδα κρατουμένων αντέδρασε βίαια στην απόφαση να μην πραγματοποιηθεί η μεταγωγή της σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα.

Είσης, προκλήθηκαν ζημιές πολλών χιλιάδων ευρώ στις εγκαταστάσεις του καταστήματος κράτησης, όπως μεταδίδει ο τοπικός ειδησεογραφικός ιστότοπος gegonota.news

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Μαγνησίας, Ζαχαρία Κυριακίδη, οι κρατούμενοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στις εγκαταστάσεις της φυλακής, καταστρέφοντας χώρους υγιεινής, εξοπλισμό και άλλες υποδομές στις οποίες είχαν πρόσβαση. Οι ζημιές εκτιμώνται σε πολλές χιλιάδες ευρώ.

Το περιστατικό, όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει το σωφρονιστικό κατάστημα, με βασικότερο την έλλειψη προσωπικού.

Ο κ. Κυριακίδης σημειώνει ότι, ενώ προβλέπονται οργανικά 50 σωφρονιστικοί υπάλληλοι, σήμερα υπηρετούν μόλις 28. Από αυτούς, αρκετοί βρίσκονται σε αναρρωτικές άδειες μεγάλης διάρκειας ή έχουν αποσπαστεί σε άλλες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα στην καθημερινή λειτουργία να είναι διαθέσιμοι μόλις 16 έως 18 φύλακες.

Η κατάσταση αυτή, όπως επισημαίνει, δεν επιτρέπει την πλήρη κάλυψη των αναγκών ασφαλείας. Παρότι απαιτείται καθημερινά η στελέχωση περίπου 20 κρίσιμων θέσεων, το υπάρχον προσωπικό επαρκεί για την κάλυψη μόλις 14.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Συλλόγου αποδίδει τη σημαντική μείωση του προσωπικού στις συνεχείς συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις, γεγονός που έχει οδηγήσει όσους παραμένουν στην υπηρεσία σε διαρκή υπερεργασία. Όπως αναφέρει, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι λαμβάνουν στην πράξη μόνο τρία έως τέσσερα ρεπό τον μήνα, αντί για τα 10 ή 11 που προβλέπονται, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν οι ανάγκες αυξάνονται λόγω των αδειών.