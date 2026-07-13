Αλλοδαπός επιτέθηκε σε 14χρονη στις τουαλέτες εμπορικού κέντρου με σκοπό να τη βιάσει

Snapshot Μία 14χρονη κινδύνευσε να πέσει θύμα βιασμού μέσα στις γυναικείες τουαλέτες εμπορικού κέντρου το βράδυ της Κυριακής.

Ο δράστης, ένας 25χρονος αλλοδαπός, είχε γδυθεί και επιχείρησε να επιτεθεί στην ανήλικη.

Η κοπέλα κατάφερε να ξεφύγει και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές.

Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη στο υπόγειο γκαράζ του Mall.

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα. Snapshot powered by AI

Στιγμές τρόμου έζησε μια 14χρονη κοπέλα, η οποία είχε πάει βόλτα σε εμπορικό κέντρο το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, περίπου στις 22:30 η ανήλικη κινδύνευσε να πέσει θύμα βιασμού.

Όταν μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες του εμπορικού κέντρου, είδε μέσα έναν άνδρα, ο οποίος είχε γδυθεί και προσπάθησε να της επιτεθεί. Η νεαρή κοπέλα, παρά τον πανικό της, κατάφερε να ξεφύγει από τον παρ'ολίγον κακοποιητή της και ουρλιάζοντας βγήκε από τις τουαλέτες.

Άμεσα απευθύνθηκε στις Αρχές και οι αστυνομικοί άρχισαν να αναζητούν τον δράστη. Τελικά, ύστερα από λίγη ώρα, κατάφεραν να τον εντοπίσουν στο χώρο του υπόγειου γκαράζ, όπου είχε μεταβεί για να κρυφτεί και να διαφύγει της σύλληψης.

Πρόκειται για έναν 25χρονο αλλοδαπό, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο οικείο ΑΤ όπου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.