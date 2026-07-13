Σε κόκκινα ροδοπέταλα και ανθοδέσμες, το φέρετρο Χαμενεΐ - Εικόνες από το εσωτερικό του μαυσωλείου

Το Ιράν έχει επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στη μετάδοση των εικόνων

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σε κόκκινα ροδοπέταλα και ανθοδέσμες, το φέρετρο Χαμενεΐ - Εικόνες από το εσωτερικό του μαυσωλείου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ιράν επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στη μετάδοση εικόνων από το εσωτερικό του μαυσωλείου του πρώην ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, παρά τη διαρροή φωτογραφιών με το φέρετρο διακοσμημένο με κόκκινα ροδοπέταλα και ισλαμικό ύφασμα.
  • Ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή κατά την κοινή αμερικανο-ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν νωρίτερα το 2026.
  • Ο γιος και διάδοχός του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που φέρεται να έχει υποστεί σοβαρά τραύματα, παραμένει άφαντος και δεν εμφανίστηκε στην κηδεία.
  • Ο Μοτζτάμπα εξέδωσε δήλωση εκδίκησης κατά των υπευθύνων της επίθεσης, χωρίς να απαιτεί την προσωπική του παρουσία για την υλοποίηση αυτής.
  • Υπάρχουν φήμες ότι ο Μοτζτάμπα έχει ήδη πεθάνει, αλλά το Ιράν δεν το έχει δημοσιοποιήσει, εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ και την επανέναρξη εχθροπραξιών.
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Εικόνες, παρά την απαγόρευση που επέβαλε το Ιράν, από το εσωτερικό του μαυσωλείου όπου θα αναπαυθεί η σορός του πρώην ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εμφανίζονται στη δημοσιότητα.

Το φέρετρο είναι υπερυψωμένο, ενώ ένας βωμός είναι στολισμένος με ένα παραδοσιακό ισλαμικό ύφασμα, πάνω στο οποίο είναι γραμμένες οι λέξεις «η ειρήνη να είναι μαζί σου».

Γύρω από αυτό υπάρχει μια τεράστια ποσότητα κόκκινων ροδοπέταλων και άλλων ανθοδεσμών, ενώ το μεγαλοπρεπές εσωτερικό του Ιερού Ναού του Ιμάμη Ρεζά διακρίνεται υπό χαμηλό φωτισμό.

Στο βάθος υπάρχει επίσης μια φωτογραφία του Χαμενεΐ, περιτριγυρισμένη από ακόμη περισσότερα λουλούδια.

Οι φωτογραφίες διανεμήθηκαν μέσω του Getty, αλλά με αυστηρούς περιορισμούς σε συγκεκριμένα διεθνή μέσα. Στη λεζάντα αναφέρεται: «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Απαγορεύεται η πρόσβαση στα ισραηλινά ΜΜΕ/σε τηλεοπτικούς σταθμούς που εκπέμπουν στα περσικά εκτός Ιράν/Απαγορεύεται αυστηρά η πρόσβαση στο BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran International TV».

Ο πρώην Ανώτατος Ηγέτης σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή την 1η ημέρα της κοινής αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν νωρίτερα φέτος.

Από τότε μέχρι και σήμερα, εκτός από την καθυστέρηση της κηδείας, ο γιος του και διάδοχός του παραμένει άφαντος.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος φέρεται να έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και σε άλλα μέρη του σώματός του, δεν έχει εμφανιστεί από τότε που ορίστηκε επίσημα ως ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν πριν από αρκετούς μήνες.

Πολλοί είχαν υποθέσει ότι θα εμφανιστεί στην κηδεία, πράγμα που δεν συνέβη, αλλά βρήκε χρόνο να εκδώσει μια δήλωση στην οποία ισχυριζόταν ότι θα «εκδικηθεί το αγνό αίμα του (του αδελφού του) και το αίμα όλων όσων μαρτύρησαν σε αυτούς τους δύο πολέμους, φέρνοντας τους εγκληματίες και ατιμωτικούς δολοφόνους ενώπιον της δικαιοσύνης».

«Αυτή η εκδίκηση είναι το αίτημα του έθνους μας και σίγουρα θα πραγματοποιηθεί. Αυτοί οι εγκληματίες – των οποίων τα ονόματα είναι γνωστά από την κορυφή μέχρι τη βάση – θα πάρουν μαζί τους στον τάφο την ανεκπλήρωτη επιθυμία να πεθάνουν ειρηνικά στα κρεβάτια τους. Πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό δεν εξαρτάται από την προσωπική μου παρουσία ή από εκείνη οποιουδήποτε άλλου αξιωματούχου».

Πολλοί, πάρα πολλοί άνθρωποι υποθέτουν ότι ο άνδρας έχει ήδη πεθάνει, αλλά ότι το Ιράν δεν θα το δημοσιοποιήσει, καθώς αυτό θα αποτελούσε σημαντική νίκη για τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος την περασμένη εβδομάδα ξανάρχισε τον πόλεμο του με το Ιράν, μετά τη διακοπή των ειρηνευτικών συνομιλιών.

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