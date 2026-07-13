Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης στο Κέντρο Υγείας Ζωγράφου

Εγκαίνια ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου 

Newsbomb

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης στο Κέντρο Υγείας Ζωγράφου
Υπ. Υγ.
ΥΓΕΙΑ
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  • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πλήρους ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου, με σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές.
  • Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και περιλάμβανε εκτεταμένες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και λειτουργικού εκσυγχρονισμού.
  • Η ανακαίνιση στοχεύει στη βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για τους κατοίκους της πυκνοκατοικημένης περιοχής του Ζωγράφου.
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Σύγχρονες, ασφαλείς και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές διαθέτει πλέον το Κέντρο Υγείας Ζωγράφου, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πλήρους ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου. Σημειώνεται ότι το κτήριο είναι ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ και έχει παραχωρηθεί προς χρήση στο υπουργείο Υγείας.

Με αφορμή την τελετή εγκαινίων, τη Δευτέρα (13/07/2026), το Κέντρο Υγείας επισκέφθηκαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, η διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Όλγα Μπαλαούρα, ο διοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης και ο υποδιοικητής του ΕΦΚΑ Γιώργος Παπαδημητρίου.

Στο Κέντρο Υγείας Ζωγράφου πραγματοποιήθηκε πλήρης ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το έργο εντάσσεται στη σύμβαση που αφορά την ανακαίνιση πέντε δομών υγείας στην Αττική, συνολικού προϋπολογισμού 4.969.136,05 ευρώ πλέον ΦΠΑ, και περιλάμβανε εκτεταμένες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, λειτουργικού εκσυγχρονισμού και πλήρους ανακαίνισης των εγκαταστάσεων. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν εργασίες θερμομόνωσης, αντικατάστασης κουφωμάτων, αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εγκατάστασης φωτισμού τεχνολογίας LED, αναβάθμισης των συστημάτων κλιματισμού και πυροπροστασίας, καθώς και διαμόρφωσης σύγχρονων χώρων για τη λειτουργία Ιατρείων Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων.

«Σήμερα είμαστε εδώ γιατί εγκαινιάζουμε την ανακαίνιση του Κέντρου Υγείας Ζωγράφο σε μία κρίσιμη περιοχή της Αθήνας, γιατί η περιοχή εδώ του Ζωγράφου είναι μία πυκνοκατοικημένη περιοχή με πάρα πολύ κόσμο. Εάν πραγματικά πιστεύουμε, και εμείς το πιστεύουμε, ότι πρέπει να δώσουμε βάρος στην πρωτοβάθμια για να υπάρχει ανάσχεση στο μεγάλο κύμα προς τα νοσοκομεία, εδώ γίνεται αυτή η μάχη για την ανάσχεση προς τα νοσοκομεία. Και νομίζω ότι με αυτό τον υπέροχο χώρο που φτιάξαμε και το νέο τεχνολογικό εξοπλισμό, γιατί σε λίγο θα έρθουν και τα καινούρια μηχανήματα, θα έχουμε ανανέωση εξοπλισμού σχεδόν σε όλα τα κέντρα υγείας της χώρας. Άρα έχουμε καινούριες υποδομές, καινούριο εξοπλισμό και βεβαίως έχουμε και την προκήρυξή μας όπου προσλαμβάνουμε γιατρούς και την άλλη βδομάδα ξεκινάει και η πρόσληψη των νοσηλευτών. Άρα, προσπαθούμε να κάνουμε μία συνολική πολιτική που στο τέλος να δώσει καλύτερες υπηρεσίες υγείας στους συμπολίτες μας όπως το αξίζουν» δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η Νίκη Κεραμέως επισήμανε τη «σύμπραξη μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργείου Υγείας, μεταξύ του ΕΦΚΑ και της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να έχει γίνει, αν δεν υπήρχε αυτή η αρμονική συνεργασία και υπάρχει και μία κοινή συνισταμένη σε όλο αυτό. Το πώς αξιοποιούμε πολύτιμη δημόσια περιουσία που έχουμε προς όφελος των πολιτών. Μέλημα μας είναι το πώς θα εξυπηρετούμε καλύτερα τους πολίτες και είμαστε πολύ ευτυχείς γιατί μέσα από αυτή τη σύμπραξη μπορούμε κάθε μέρα να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη».

Τέλος, η Ειρήνη Αγαπηδάκη ανέφερε ότι σε μια «πυκνοκατοικημένη περιοχή με μεγάλες ανάγκες και έντονο το φοιτητικό στοιχείο, παραδίδουμε στους πολίτες μια σύγχρονη, ασφαλή και πλήρως προσβάσιμη δομή. Έναν χώρο όπου κάθε κάτοικος θα βρίσκει την ολιστική φροντίδα που δικαιούται, κοντά στο σπίτι του. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό που αποτελεί την ψυχή αυτού του Κέντρου. Εμείς συνεχίζουμε, με σχέδιο, επιμονή και καθημερινή δουλειά, για να κάνουμε την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας πράξη για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Δεν σταματάμε μέχρι το νέο ΕΣΥ να γίνει πραγματικότητα σε κάθε γειτονιά».

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