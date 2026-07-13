Πέτραλωνα: Συνελήφθησαν τρεις νεαροί για ληστεία με απειλή σπασμένου μπουκαλιού

Snapshot Τρεις νεαροί αλλοδαποί ηλικίας 17 και 18 ετών συνελήφθησαν για ληστεία με απειλή σπασμένου μπουκαλιού στα Πετράλωνα.

Η σύλληψη έγινε μετά από άμεση ενημέρωση και αναζητήσεις από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της ΓΑΔΑ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 17 και 18 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της ΓΑΔΑ, κατηγορούμενοι ότι λήστεψαν νεαρό άνδρα στα Πετράλωνα, απειλώντας τον με σπασμένο μπουκάλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 12ης Ιουλίου 2026, όταν οι τρεις δράστες, μαζί με άλλα άτομα, προσέγγισαν τον νεαρό ενώ κινούνταν πεζός στην περιοχή και, σύμφωνα με την Αστυνομία, του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο αφού πρώτα τον απείλησαν με το σπασμένο αντικείμενο.

Αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή ενημερώθηκαν άμεσα για το περιστατικό και ξεκίνησαν αναζητήσεις. Λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν τους τρεις κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.