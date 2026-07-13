Το Nova more είναι η νέα πρόταση της Nova που τα συνδυάζει όλα

Internet, σταθερή και κινητή σε μια ενιαία πρόταση και μοναδικές υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά

Newsbomb

Το Nova more είναι η νέα πρόταση της Nova που τα συνδυάζει όλα
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων Internet, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι καταναλωτές δεν αναζητούν μόνο χαμηλότερες χρεώσεις αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που κάνουν καλύτερη την καθημερινότητά τους. Η μετάβαση στα δίκτυα οπτικών ινών και 5G αλλάζει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αξιολογούν τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Η ταχύτητα και τα data στο κινητό παραμένουν σημαντικά, ωστόσο ολοένα και περισσότερο βάρος αποκτούν η ευκολία χρήσης, η εμπειρία συνδεσιμότητας στο σπίτι και η premium εξυπηρέτηση πελατών. Οι καταναλωτές έχουν αυξημένες απαιτήσεις και θέλουν ταχύτητα και εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα ή χρειάζονται βοήθεια και κατευθύνσεις.

Με αυτή τη λογική, η Nova προσφέρει τώρα ακόμη περισσότερα με το Nova more, μια νέα συνδυαστική πρόταση, που ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία προσθέτοντας παράλληλα υπηρεσίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των συνδρομητών και βελτιώνουν τη συνολική τους εμπειρία: Internet από την πρώτη ημέρα, ισχυρό σήμα Wi-Fi στο σπίτι και μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης, με άμεση πρόσβαση σε εκπρόσωπο και πολλά ακόμα προνόμια. Η νέα πρόταση της Nova φέρνει κάτω από μία «ομπρέλα» ολοκληρωμένες λύσεις internet, σταθερής και κινητής, υπηρεσίες που βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα καθώς και premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το αποτέλεσμα είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση, που συνδυάζει οικονομικό όφελος, τεχνολογικές δυνατότητες και αναβαθμισμένη εμπειρία χρήσης, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο κόσμο προνομίων για ιδιώτες πελάτες.

eon.jpg

Μία ολοκληρωμένη πρόταση Internet, σταθερής και κινητής

Το Nova more είναι διαθέσιμο σε όλους τους νέους συνδρομητές που επιλέγουν να συνδυάσουν υπηρεσίες internet, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ενώ στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και υφιστάμενοι πελάτες μέσω ανανέωσης ή αναβάθμισης των υπηρεσιών τους στα προγράμματα που συμμετέχουν. Η λογική του προϊόντος βασίζεται στη δημιουργία μίας ενιαίας τηλεπικοινωνιακής εμπειρίας, όπου ο συνδρομητής διαχειρίζεται τις υπηρεσίες του μέσω ενός παρόχου, επωφελούμενος, παράλληλα, από συνδυαστικά προνόμια και ειδικές εκπτώσεις.

Παράλληλα, το Nova more μπορεί να συνδυαστεί και με την υπηρεσία EON TV επιτρέποντας στους πελάτες να συγκεντρώσουν σε ένα ενιαίο σχήμα όλες τις υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας του νοικοκυριού.

Το Nova more δεν είναι απλώς ένας συνδυασμός υπηρεσιών αλλά κάτι πολύ περισσότερο, καθώς προσφέρει υπηρεσίες που σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν λύσεις που κάνουν τη καθημερινότητα του συνδρομητή ακόμα καλύτερη: Ο χρόνος αναμονής για να έχουν οι πελάτες Internet στο σπίτι, μέχρι η διασύνδεση της οπτικής ίνας στο κτίριο να ολοκληρωθεί, μηδενίζεται, η ποιότητα του Wi-Fi στο σπίτι γίνεται ακόμη καλύτερη και η πρόσβαση σε τεχνική και εμπορική υποστήριξη γίνεται αμεσότερη.

free-technician.jpg

Connect DayOne: Internet από την πρώτη ημέρα

Μία από τις σημαντικότερες παροχές του Nova more είναι η υπηρεσία Connect DayOne, η οποία επιχειρεί να δώσει λύση σε ένα από τα διαχρονικά ζητήματα των νέων συνδέσεων οπτικής ίνας: Τον χρόνο αναμονής μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης στο κτίριο. Σε περιπτώσεις κτιρίων που δεν είναι ήδη διασυνδεδεμένα με οπτική ίνα, η ενεργοποίηση μιας νέας σύνδεσης FTTH μπορεί να απαιτήσει αρκετές εβδομάδες μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών εργασιών.

Με το Connect DayOne, οι πελάτες Nova more που πληρούν τις προϋποθέσεις αποκτούν άμεσα πρόσβαση στο Internet, με τη δύναμη του δικτύου 5G, παραλαμβάνοντας από το κατάστημα Nova στο οποίο θα πραγματοποιήσουν την αίτηση τους τον απαραίτητο εξοπλισμό την ίδια στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βρίσκονται online αλλά και να έχουν υπηρεσίες κλήσεων με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς σταθερά και κινητά, από την πρώτη κιόλας ημέρα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της οπτικής ίνας. Μόλις ενεργοποιηθεί η σύνδεση μέσω οπτικής ίνας, ο πελάτης μεταβαίνει αυτόματα στο πρόγραμμα Fiber που είχε επιλέξει κατά την αίτηση του.

connect-dayone.jpg

Ultra Wi-Fi: Ισχυρό σήμα στο σπίτι

H δεύτερη υπηρεσία που παρέχεται από τη Nova αφορά στην ποιότητα της ασύρματης συνδεσιμότητας μέσα στο σπίτι. Η εμπειρία σύνδεσης στο Ιnternet μέσω Wi-Fi επηρεάζεται από την απόσταση από το router με χαμηλότερες ταχύτητες όσο απομακρυνόμαστε από αυτό.

Το Ultra Wi-Fi είναι η ιδανική λύση για ενιαία και ισχυρή κάλυψη Wi-Fi στον χώρο του συνδρομητή. Με τη χρήση του Mesh εξοπλισμού, παρέχεται ευρύτερη κάλυψη μέσω Wi-Fi και σταθερό σήμα χωρίς «νεκρές ζώνες», εξασφαλίζοντας καλύτερη εμπειρία streaming, gaming, τηλεργασίας αλλά και ταυτόχρονη σύνδεση πολλαπλών συσκευών στο σπίτι. Η υπηρεσία Ultra Wi-Fi παρέχεται δωρεάν στους συνδρομητές Nova more που επιλέγουν προγράμματα με ταχύτητες 500 Mbps και άνω, ενώ η εγκατάσταση πραγματοποιείται από εξειδικευμένους τεχνικούς της Nova χωρίς επιπλέον χρέωση.

apantisi-se-30.jpg

Premium εμπειρία εξυπηρέτησης και CallmeBack

Σημαντικό μέρος της φιλοσοφίας του Nova More αποτελεί η αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης. Όλοι οι Nova more συνδρομητές, όταν καλούν στην εξυπηρέτηση πελάτων ή την τεχνική εξυπηρέτηση, εξυπηρετούνται με έξυπνες λειτουργίες IVR ή συνομιλούν με εξειδικευμένο εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.

Με την αποκλειστική υπηρεσία CallmeBack, η εξυπηρέτηση γίνεται ακόμη πιο εύκολη. O πελάτης απλώς μπορεί να ζητήσει να τον καλέσει εκπρόσωπος της εταιρείας σε λιγότερο από ένα λεπτό με το πάτημα ενός κουμπιού στο Nova App. Η premium εμπειρία εξυπηρέτησης των Nova more πελάτων συμπληρώνεται από τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψης τεχνικού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την επίλυση ενός τεχνικού προβλήματος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εξ αποστάσεως.

callmeback.jpg

Με τον τρόπο αυτό η Nova επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω την εμπειρία των συνδρομητών της, συνδυάζοντας τεχνολογικές δυνατότητες, αναβαθμισμένη υποστήριξη και υπηρεσίες που απαντούν σε καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών.

Πέρα από ένα παραδοσιακό bundle

Το Nova more αποτελεί ουσιαστικά την νέα πρόταση της Nova να επεκτείνει την αξία ενός παραδοσιακού συνδυασμού Internet, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Εκτός από το οικονομικό όφελος, εισάγει υπηρεσίες που καλύπτουν ολόκληρη τη διαδρομή του πελάτη, από την άμεση πρόσβαση στο Internet και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας Wi-Fi στο σπίτι μέχρι την ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης.

mobile.jpg

Το Nova more αποτυπώνει τη στρατηγική της Nova να επενδύσει όχι μόνο στα δίκτυα νέας γενιάς αλλά και στη συνολική εξυπηρέτηση και εμπειρία του πελάτη. Η νέα πρόταση επιχειρεί να απαντήσει σε καθημερινές ανάγκες των συνδρομητών προσφέροντας περισσότερη ευκολία, καλύτερη συνδεσιμότητα και μεγαλύτερη αξία από έναν απλό συνδυασμό υπηρεσιών.

Όροι και Προυποθέσεις στο nova.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:07WHAT THE FACT

Τα 11 λάθη στην καθαριότητα που κάνουν το σπίτι σας πιο βρώμικο

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας: Ώρα να γίνει πράξη το πάρκο στο Γουδή

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Καλό Λιμάνι Μυτιλήνης

17:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε κλίμα συγκίνησης η αποχώρηση Σαπουνά: «Δεν θέλω την ευθύνη για άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη»

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανακοίνωσε «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ - Θα επιβάλλει τέλος 20% σε όλα τα φορτία

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 53χρονος στο Περιστέρι με περισσότερα από ένα κιλό κοκαΐνης

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Απάντηση του Ιράν στον Τραμπ: Δεν θα αφήσουμε τις ΗΠΑ να παρέμβουν στα Στενά του Ορμούζ

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νεκρός 86χρονος λουόμενος

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έχει απομακρυνθεί ακόμη από το αεροδρόμιο Ζακύνθου το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Τι «πονοκεφαλιάζει» την Πολεμική Αεροπορία

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ρυθμίσεις οφειλών: Πότε έρχονται 72 δόσεις, νέος εξωδικαστικός και προστασία πρώτης κατοικίας

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Τεράστια πυρκαγιά έξω από το Παρίσι - Επιβάτης σε αεροπλάνο καταγράφει τον πύρινο εφιάλτη

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Αυτά δεν ήταν τρένα, δεν έπρεπε να αφήσετε τα παιδιά μας να μπουν» - Ξέσπασε μητέρα θύματος στη δίκη

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Βίντεο δείχνει ανθρώπους να γλιτώνουν την τελευταία στιγμή από τη φωτιά σε μπυραρία

17:00LIFESTYLE

Καλοκαίρι μαζί: Η ανακοίνωση για την καλοκαιρινή εκπομπή του ΑΝΤ1

16:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ήμασταν σε ένα πλοίο για 4 μήνες»: Ο Νόλαν αποκαλύπτει όλες τις άγνωστες πτυχές του «the Odyssey» που έρχεται στις 17 Ιουλίου – Πώς η ταινία γυρίστηκε εξολοκλήρου σε IMAX

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Αχμαντινετζάντ: Το σχέδιο του Ισραήλ για να τον στρατολογήσει και να τον κάνει πρόεδρο του Ιράν – Συναντήθηκε με τον αρχηγό της Μοσάντ

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θερμή αναφορά Μητσοτάκη στη συμβολή του Χαρδαλιά για την προώθηση του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά

16:42ANNOUNCEMENTS

Σε Γρεβενά και Λεμεσό οι νικητές του ΤΖΟΚΕΡ - Σε καταστήματα Allwyn κατατέθηκαν τα τυχερά δελτία

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Το Nova more είναι η νέα πρόταση της Nova που τα συνδυάζει όλα

16:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ολλανδικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο διαιτητής Ρομπ Ντίπερινκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:25ΕΛΛΑΔΑ

«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για τα Επείγοντα στο «Γεννηματάς» και η αντίδραση Άδωνι

10:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Καύσωνας δεν έρχεται στην χώρα μας, μέχρι 38 -39 βαθμούς η θερμοκρασία

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Άργος - δήμαρχος: «Κακώς προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί, κακώς άφηναν τον 20χρονο να οδηγεί...»

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Δεν έχει απομακρυνθεί ακόμη από το αεροδρόμιο Ζακύνθου το F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση - Τι «πονοκεφαλιάζει» την Πολεμική Αεροπορία

16:25ΕΛΛΑΔΑ

«Δώσαμε τη δυσκολότερη μάχη απέναντι στον χρόνο»: Πώς έσωσαν οι γιατροί τον 4χρονο που έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά

16:42ANNOUNCEMENTS

Σε Γρεβενά και Λεμεσό οι νικητές του ΤΖΟΚΕΡ - Σε καταστήματα Allwyn κατατέθηκαν τα τυχερά δελτία

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Μετανάστης μπλοκάρει την κυκλοφορία με ένα ποδήλατο - Πρωταθλητής πάλης τον γρονθοκοπεί και ανεβάζει το βίντεο με εξηγήσεις

16:27ΚΟΣΜΟΣ

«Ως έφηβη είχα σχέση με έναν 37χρονο» - Η αληθινή εξομολόγηση μιας σκοτεινής ιστορίας χειραγώγησης

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Αυτοκίνητο εισέβαλε σε κατάστημα ενδυμάτων - Οδηγός μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη - Δείτε βίντεο

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Τάφος 3.000 ετών κοντά στο Λούξορ με την επιγραφή Paser

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ανακοίνωσε «διόδια» στα Στενά του Ορμούζ - Θα επιβάλλει τέλος 20% σε όλα τα φορτία

15:28ΕΘΝΙΚΑ

Ο Δένδιας τίμησε τον πιλότο που προσγείωσε το F-16 στη Ζάκυνθο: Παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης των Ελλήνων ιπτάμενων

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Μυτιλήνη στο Καλό Λιμάνι: Ήχησε το 112 - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Αχμαντινετζάντ: Το σχέδιο του Ισραήλ για να τον στρατολογήσει και να τον κάνει πρόεδρο του Ιράν – Συναντήθηκε με τον αρχηγό της Μοσάντ

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 14χρονη στις τουαλέτες εμπορικού κέντρου - Αλλοδαπός της επιτέθηκε με σκοπό να τη βιάσει

16:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ήμασταν σε ένα πλοίο για 4 μήνες»: Ο Νόλαν αποκαλύπτει όλες τις άγνωστες πτυχές του «the Odyssey» που έρχεται στις 17 Ιουλίου – Πώς η ταινία γυρίστηκε εξολοκλήρου σε IMAX

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου εργαζόταν συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπρηστική επίθεση - Εκδίδεται στην Ελλάδα, άλλοι δύο στο κάδρο των ερευνών

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πληρωμές αναδρομικών έως 7.485 ευρώ για 350.000 συνταξιούχους

13:18LIFESTYLE

Στο «σφυρί» το παλάτι – «φάντασμα» του Γιάννη Πουλόπουλου: Πόσο κοστολογείται

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Παπαδόπουλος για κατολίσθηση στον Μύρτο Κεφαλονιάς: «Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει το τελικό καταστροφικό συμβάν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ