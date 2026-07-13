Το Nova more είναι η νέα πρόταση της Nova που τα συνδυάζει όλα

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων Internet, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι καταναλωτές δεν αναζητούν μόνο χαμηλότερες χρεώσεις αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που κάνουν καλύτερη την καθημερινότητά τους. Η μετάβαση στα δίκτυα οπτικών ινών και 5G αλλάζει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αξιολογούν τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Η ταχύτητα και τα data στο κινητό παραμένουν σημαντικά, ωστόσο ολοένα και περισσότερο βάρος αποκτούν η ευκολία χρήσης, η εμπειρία συνδεσιμότητας στο σπίτι και η premium εξυπηρέτηση πελατών. Οι καταναλωτές έχουν αυξημένες απαιτήσεις και θέλουν ταχύτητα και εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα ή χρειάζονται βοήθεια και κατευθύνσεις.

Με αυτή τη λογική, η Nova προσφέρει τώρα ακόμη περισσότερα με το Nova more, μια νέα συνδυαστική πρόταση, που ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία προσθέτοντας παράλληλα υπηρεσίες που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των συνδρομητών και βελτιώνουν τη συνολική τους εμπειρία: Internet από την πρώτη ημέρα, ισχυρό σήμα Wi-Fi στο σπίτι και μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης, με άμεση πρόσβαση σε εκπρόσωπο και πολλά ακόμα προνόμια. Η νέα πρόταση της Nova φέρνει κάτω από μία «ομπρέλα» ολοκληρωμένες λύσεις internet, σταθερής και κινητής, υπηρεσίες που βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα καθώς και premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το αποτέλεσμα είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση, που συνδυάζει οικονομικό όφελος, τεχνολογικές δυνατότητες και αναβαθμισμένη εμπειρία χρήσης, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο κόσμο προνομίων για ιδιώτες πελάτες.

Μία ολοκληρωμένη πρόταση Internet, σταθερής και κινητής

Το Nova more είναι διαθέσιμο σε όλους τους νέους συνδρομητές που επιλέγουν να συνδυάσουν υπηρεσίες internet, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ενώ στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και υφιστάμενοι πελάτες μέσω ανανέωσης ή αναβάθμισης των υπηρεσιών τους στα προγράμματα που συμμετέχουν. Η λογική του προϊόντος βασίζεται στη δημιουργία μίας ενιαίας τηλεπικοινωνιακής εμπειρίας, όπου ο συνδρομητής διαχειρίζεται τις υπηρεσίες του μέσω ενός παρόχου, επωφελούμενος, παράλληλα, από συνδυαστικά προνόμια και ειδικές εκπτώσεις.

Παράλληλα, το Nova more μπορεί να συνδυαστεί και με την υπηρεσία EON TV επιτρέποντας στους πελάτες να συγκεντρώσουν σε ένα ενιαίο σχήμα όλες τις υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας του νοικοκυριού.

Το Nova more δεν είναι απλώς ένας συνδυασμός υπηρεσιών αλλά κάτι πολύ περισσότερο, καθώς προσφέρει υπηρεσίες που σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν λύσεις που κάνουν τη καθημερινότητα του συνδρομητή ακόμα καλύτερη: Ο χρόνος αναμονής για να έχουν οι πελάτες Internet στο σπίτι, μέχρι η διασύνδεση της οπτικής ίνας στο κτίριο να ολοκληρωθεί, μηδενίζεται, η ποιότητα του Wi-Fi στο σπίτι γίνεται ακόμη καλύτερη και η πρόσβαση σε τεχνική και εμπορική υποστήριξη γίνεται αμεσότερη.

Connect DayOne: Internet από την πρώτη ημέρα

Μία από τις σημαντικότερες παροχές του Nova more είναι η υπηρεσία Connect DayOne, η οποία επιχειρεί να δώσει λύση σε ένα από τα διαχρονικά ζητήματα των νέων συνδέσεων οπτικής ίνας: Τον χρόνο αναμονής μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης στο κτίριο. Σε περιπτώσεις κτιρίων που δεν είναι ήδη διασυνδεδεμένα με οπτική ίνα, η ενεργοποίηση μιας νέας σύνδεσης FTTH μπορεί να απαιτήσει αρκετές εβδομάδες μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών εργασιών.

Με το Connect DayOne, οι πελάτες Nova more που πληρούν τις προϋποθέσεις αποκτούν άμεσα πρόσβαση στο Internet, με τη δύναμη του δικτύου 5G, παραλαμβάνοντας από το κατάστημα Nova στο οποίο θα πραγματοποιήσουν την αίτηση τους τον απαραίτητο εξοπλισμό την ίδια στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βρίσκονται online αλλά και να έχουν υπηρεσίες κλήσεων με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς σταθερά και κινητά, από την πρώτη κιόλας ημέρα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της οπτικής ίνας. Μόλις ενεργοποιηθεί η σύνδεση μέσω οπτικής ίνας, ο πελάτης μεταβαίνει αυτόματα στο πρόγραμμα Fiber που είχε επιλέξει κατά την αίτηση του.

Ultra Wi-Fi: Ισχυρό σήμα στο σπίτι

H δεύτερη υπηρεσία που παρέχεται από τη Nova αφορά στην ποιότητα της ασύρματης συνδεσιμότητας μέσα στο σπίτι. Η εμπειρία σύνδεσης στο Ιnternet μέσω Wi-Fi επηρεάζεται από την απόσταση από το router με χαμηλότερες ταχύτητες όσο απομακρυνόμαστε από αυτό.

Το Ultra Wi-Fi είναι η ιδανική λύση για ενιαία και ισχυρή κάλυψη Wi-Fi στον χώρο του συνδρομητή. Με τη χρήση του Mesh εξοπλισμού, παρέχεται ευρύτερη κάλυψη μέσω Wi-Fi και σταθερό σήμα χωρίς «νεκρές ζώνες», εξασφαλίζοντας καλύτερη εμπειρία streaming, gaming, τηλεργασίας αλλά και ταυτόχρονη σύνδεση πολλαπλών συσκευών στο σπίτι. Η υπηρεσία Ultra Wi-Fi παρέχεται δωρεάν στους συνδρομητές Nova more που επιλέγουν προγράμματα με ταχύτητες 500 Mbps και άνω, ενώ η εγκατάσταση πραγματοποιείται από εξειδικευμένους τεχνικούς της Nova χωρίς επιπλέον χρέωση.

Premium εμπειρία εξυπηρέτησης και CallmeBack

Σημαντικό μέρος της φιλοσοφίας του Nova More αποτελεί η αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης. Όλοι οι Nova more συνδρομητές, όταν καλούν στην εξυπηρέτηση πελάτων ή την τεχνική εξυπηρέτηση, εξυπηρετούνται με έξυπνες λειτουργίες IVR ή συνομιλούν με εξειδικευμένο εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.

Με την αποκλειστική υπηρεσία CallmeBack, η εξυπηρέτηση γίνεται ακόμη πιο εύκολη. O πελάτης απλώς μπορεί να ζητήσει να τον καλέσει εκπρόσωπος της εταιρείας σε λιγότερο από ένα λεπτό με το πάτημα ενός κουμπιού στο Nova App. Η premium εμπειρία εξυπηρέτησης των Nova more πελάτων συμπληρώνεται από τη δυνατότητα δωρεάν επίσκεψης τεχνικού όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την επίλυση ενός τεχνικού προβλήματος που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εξ αποστάσεως.

Με τον τρόπο αυτό η Nova επιχειρεί να ενισχύσει περαιτέρω την εμπειρία των συνδρομητών της, συνδυάζοντας τεχνολογικές δυνατότητες, αναβαθμισμένη υποστήριξη και υπηρεσίες που απαντούν σε καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών.

Πέρα από ένα παραδοσιακό bundle

Το Nova more αποτελεί ουσιαστικά την νέα πρόταση της Nova να επεκτείνει την αξία ενός παραδοσιακού συνδυασμού Internet, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Εκτός από το οικονομικό όφελος, εισάγει υπηρεσίες που καλύπτουν ολόκληρη τη διαδρομή του πελάτη, από την άμεση πρόσβαση στο Internet και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας Wi-Fi στο σπίτι μέχρι την ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης.

Το Nova more αποτυπώνει τη στρατηγική της Nova να επενδύσει όχι μόνο στα δίκτυα νέας γενιάς αλλά και στη συνολική εξυπηρέτηση και εμπειρία του πελάτη. Η νέα πρόταση επιχειρεί να απαντήσει σε καθημερινές ανάγκες των συνδρομητών προσφέροντας περισσότερη ευκολία, καλύτερη συνδεσιμότητα και μεγαλύτερη αξία από έναν απλό συνδυασμό υπηρεσιών.

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