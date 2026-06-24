Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 7ο Συνέδριο Φαρμακοποιών Πελοποννήσου στην Τρίπολη

Το συνέδριο διοργάνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αρκαδίας με συνδιοργανωτές τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Αργολίδας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, και τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών.

Με κεντρικό θέμα «Ο φαρμακοποιός στο επίκεντρο της σύγχρονης υγειονομικής φροντίδας», το 7ο Συνέδριο Φαρμακοποιών Πελοποννήσου αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον φαρμακευτικό κόσμο της Πελοποννήσου και της υπόλοιπης Ελλάδας, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακείου από όλη την Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωπους φορέων της φαρμακευτικής αγοράς.

Στην επίσημη έναρξη του συνεδρίου, τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε η Πρόεδρος του Φ.Σ. Αρκαδίας κυρία Βασιλική Φράγκου. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Επιφάνιος, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού & Βουλευτής Αρκαδίας της ΝΔ, κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, ο Βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας, ο Βουλευτής Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, κ. Γιώργος Παπαηλιού, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης με ευθύνη τα αντικείμενα Συντονισμού-Οικονομικών-Προγραμματισμού, κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο Δήμαρχος Τρίπολης, κ. Κώστας Τζιούμης, ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Μιχαήλ Βακαλόπουλος, ο Πρόεδρος Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κ. Απόστολος Βαλτάς, ο Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, κ. Θεοχάρης Αναγνωστάκος, καθώς και οι πρόεδροι των συνδιοργανωτών φαρμακευτικών συλλόγων κ.κ. Αριστέα Κατσουλάκου, Φ.Σ. Αργολίδας, Σπύρος Λιβαδάς, Φ.Σ. Ηλείας, Σοφία Κλοκώνη, Φ.Σ. Κορινθίας, Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, Φ.Σ. Λακωνίας, και Νικόλαος Ματθιόπουλος, Φ.Σ. Μεσσηνίας.

Ακόμη, εκλεκτοί προσκεκλημένοι φορέων του Νομού Αρκαδίας, Πρόεδροι και Μέλη Φαρμακευτικών Συλλόγων από όλη την Ελλάδα και Στελέχη της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας τίμησαν με την παρουσία τους το συνέδριο.

Η επίσημη έναρξη ολοκληρώθηκε με πέντε ξεχωριστές βραβεύσεις από τον Φ.Σ. Αρκαδίας: στο Ίδρυμα Στασινόπουλος, στους Φαρμακοποιούς του Κόσμου, στις εταιρείες ELPEN & WINMEDICA, στην εταιρεία DEMO και στην εταιρεία FARAN.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το 7ο Συνέδριο Φαρμακοποιών Πελοποννήσου, όπως τα συνόψισε η Πρόεδρος του Φ.Σ. Αρκαδίας, Βασιλική Φράγκου είναι τα παρακάτω:

• Οι φαρμακοποιοί ενωμένοι, με αλληλεγγύη και σεβασμό προς την επιστήμη που υπηρετούν και δρώντας σε συνέργειες, μπορούν να επιτύχουν υψηλούς στόχους και να προσφέρουν τα μέγιστα στις σύγχρονες προκλήσεις και εξελίξεις στον χώρο της υγείας, της φαρμακευτικής επιστήμης, αλλά και στην τοπική κοινωνία, γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα τον πολυδιάστατο ρόλο του φαρμακοποιού.

• Οφείλουμε να τονίσουμε την αναγκαιότητα των επιστημονικών συνεδρίων, καθώς είναι απαραίτητη η διαρκής επιμόρφωση του φαρμακοποιού, σε μια επιστήμη διαρκώς εξελισσόμενη.

• Δεχόμαστε καταιγισμό νέων δεδομένων, καθώς η τεχνολογία εισέρχεται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητά μας. Η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να χρησιμοποιείται με σοφία ως σύμβουλος, ως εργαλείο, χωρίς να αντικαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα, ήτοι τον φαρμακοποιό.

• Το συνέδριο μελέτησε θέματα όπως η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, η διακοπή του καπνίσματος, ο εμβολιασμός ενηλίκων, η πρόληψη της άνοιας κ.λπ., θέματα που ταλανίζουν τον πολίτη και απασχολούν τον φαρμακοποιό στην καθημερινότητά του.

• Ο φαρμακοποιός είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ιατρού και ασθενούς. Επιτελεί έργο, καθώς με τη συμβουλευτική καθοδήγησή, συμβάλλει στην πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας. Χάρη στην άμεση προσβασιμότητά του, λειτουργεί ως ο πρώτος σύμβουλος υγείας στην τοπική κοινότητα, συμβάλλοντας στην έγκαιρη διάγνωση και τη διαχείριση κινδύνων.

• Αναδείχθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος του φαρμακοποιού στην πρόληψη της άνοιας (Brain Health) και παρουσιάστηκε το έντυπο αξιολόγησης της υγείας του νου, που δημιούργησε το Ινστιτούτο Υγιούς Γήρανσης ΜΕΝΤΩΡ και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αρκαδίας, το οποίο και θα χορηγείται από τον φαρμακοποιό στις περιπτώσεις όπου εκείνος κρίνει, για την αυτοφροντίδα του πολίτη.

• Η συνεχής επιστημονική κατάρτιση και η στενή συνεργασία όλων των φορέων του κλάδου υγείας αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ενδυνάμωση του συστήματος υγείας.

Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σειρά ομιλιών επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος και στρογγυλά τραπέζια με επίκαιρα θέματα.