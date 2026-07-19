Τραμπ: Ενθουσιασμένος με το χρυσό κύπελλο του Μουντιάλ – Το χάιδεψε και χαμογελούσε – Βίντεο
Ο Αμερικανός πρόεδρος έδειξε ενθουσιασμό όταν του παρουσίασαν το χρυσό κύπελλο
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- Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε τον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου από τα επίσημα με τη Μελάνια Τραμπ και τον Τζιάνι Ινφαντίνο.
- Του παρουσίασαν το χρυσό κύπελλο του Μουντιάλ κατά τη διάρκεια του αγώνα.
- Ο Τραμπ χάιδεψε το κύπελλο και χαμογέλασε εμφανώς ενθουσιασμένος.
- Η Μελάνια Τραμπ επίσης χαμογελούσε και συζητούσε με τον πρόεδρο της FIFA.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί τον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλου από τα επίσημα μαζί με την πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ και τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.
Σε κάποια στιγμή του αγώνα του παρουσίασαν το χρυσό κύπελλο με το οποίο θα φύγει ο νικητής της παγκόσμιας διοργάνωσης.
Ο Αμερικανός πρόεδρος χαμογέλασε πλατιά, χάιδεψε το κύπελλο και έδειχνε ενθουσιασμένος. Το ίδιο χαμογελαστή ήταν και η Μελάνια Τραμπ που μιλούσε με τον Τζιάνι Ινφαντίνο.
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