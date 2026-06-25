Το foodtruck των Ακολούθων του Ήλιου ταξίδεψε στην Αττική γεμίζοντας το καλοκαίρι με γεύσεις

Η πιο φωτεινή παρέα του Ούζου Πλωμαρίου ταξίδεψε σε αγαπημένα σημεία της πόλης, γεμίζοντας το καλοκαίρι με δροσερό ούζο, εκλεκτούς μεζέδες και όμορφες αναμνήσεις που μοιράζονται καλύτερα με καλή παρέα.

Οι «Ακόλουθοι του Ήλιου», η φωτεινή κοινότητα του Ούζου Πλωμαρίου, συναντήθηκαν φέτος σε μια σειρά από ξεχωριστές καλοκαιρινές στάσεις, γιορτάζοντας τη συντροφικότητα, την αισιοδοξία και τις μικρές απολαύσεις που κάνουν το ελληνικό καλοκαίρι μοναδικό.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το foodtruck των Ακολούθων του Ήλιου ταξίδεψε στους δρόμους της Αττικής, μεταφέροντας το καλοκαιρινό πνεύμα του Ούζου Πλωμαρίου σε αγαπημένα σημεία του λεκανοπεδίου, όπως το Smart Park και η παραλία της Νέας Μάκρης. Σε κάθε στάση δημιουργήθηκαν όμορφες αναμνήσεις, γεμάτες ήλιο, γεύσεις και καλή παρέα.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν Ούζο Πλωμαρίου συνοδευόμενο από δύο καλοκαιρινούς μεζέδες:

Μπρουσκέτα με πέστο ντομάτας και γαύρο μαρινάτο

• Σουβλάκι χωριάτικο με καρέ φέτας, ντοματίνι και ελιά

Το foodtruck μετέφερε τη ζεστασιά και την ανεμελιά των Ακολούθων του Ήλιου σε κάθε του προορισμό, χαρίζοντας μικρές καλοκαιρινές αποδράσεις μέσα στην καθημερινότητα. Το κοινό αγκάλιασε με ενθουσιασμό την εμπειρία, απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς που μετατράπηκαν σε πολύτιμες αναμνήσεις.

Ακολούθησε τον ήλιο. Ακολούθησε το Ούζο Πλωμαρίου.

Μπες στο https://akolouthitouiliou.gr, γίνε μέλος της πιο φωτεινής παρέας του καλοκαιριού και διεκδίκησε μοναδικά δώρα και εμπειρίες που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και δημιουργούν αναμνήσεις που αξίζει να μοιράζεσαι.