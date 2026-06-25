Το SNF Nostos υποδέχεται την HAAI για μια μεγάλη free βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής

Σάββατο 27 Ιουνίου, 20:00 – 2:00



Αγορά του Kέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα

Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)



Είσοδος Ελεύθερη

Λίγες μόνο ημέρες μάς χωρίζουν μέχρι το Up Late Party, το μεγάλο open, free party του SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που διοργανώνεται για τα 30 χρόνια φιλανθρωπικής δράσης του Ιδρύματος. Και το πιο πιθανό είναι ότι αυτό το γνωρίζεις ήδη. Aυτό που δεν γνωρίζεις, όμως, είναι ότι το line-up έρχεται να απογειώσει ένα όνομα έκπληξη: η HAAi, η οποία έρχεται να αφήσει το δικό της μοναδικό στίγμα σε αυτό που αναμένεται να είναι ένα από τα κορυφαία party του καλοκαιριού, και το οποίο πραγματοποιείται στην Αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).



Η Αυστραλή διεθνώς καταξιωμένη παραγωγός, συνθέτρια και DJ, HAAi μόνο το 2025 πραγματοποίησε παραπάνω από 100 εμφανίσεις σε 5 ηπείρους, 30 χώρες και 91 πόλεις. Ανέβηκε στις μεγαλύτερες σκηνές φεστιβάλ, όπως το Glastonbury, το Sonar και το EDC Las Vegas, ενώ παράλληλα παρουσίασε σετ σε διαφορικές πόλεις του κόσμου, μεταξύ άλλων στο Rainbow Disco Club στην Ιαπωνία, στο RSO στο Βερολίνο και στο εμβληματικό Rex Club στο Παρίσι, όπου έπαιζε ως Resident DJ για έναν ολόκληρο χρόνο. Παράλληλα, η HAAi έχει συμμετάσχει σε πλήθος b2b sets με προσωπικούς της φίλους όπως με τη KI/KI, το Jen Cardini, τον Solomun και τη Blessed Madonna, που θα αντικαταστήσει ως headliner, καθώς η Blessed Madonna, που είχε ανακοινωθεί αρχικά στο line-up για προσωπικούς λόγους δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει .



To υπόλοιπο line-up παραμένει το ίδιο, με τους Octave One να ανεβάζουν την ενέργεια σε άλλο επίπεδο και τρεις ακόμη δυνατές γυναικείες παρουσίες από τη σκηνή της ηλεκτρονικής μουσικής, την Ελληνοαμερικανίδα DJ, παραγωγό, τραγουδοποιό Xenia Ghali, την επίσης DJ και παραγωγό ηλεκτρονικής μουσικής ATÉ και την τραγουδίστρια, τραγουδοποιό και live performer SIOMA.

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Περισσότερα για το επετειακό SNF Nostos 2026



Το SNF Nostos 2026 θα γιορτάσει την κοινωφελή δράση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο κλείνει τα 30 του χρόνια. Το δυναμικότερο SNF Nostos των τελευταίων ετών θα λάβει χώρα από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου, όχι μόνο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Αθήνα, όπου φιλοξενείται κατά κανόνα, αλλά και σε άλλα σημεία σε όλη τη χώρα, από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Πελοπόννησο ώστε ο κόσμος να γνωρίσει τη δράση του Ιδρύματος πρακτικά και από κοντά.



Κάτω από την κεντρική θεματική «Επίκεντρο ο άνθρωπος» που είναι και το βασικό μήνυμα του ΙΣΝ, το καθιερωμένο SNF Nostos Conference, οι Διάλογοι του ΙΣΝ, και το SNF Nostos Run θα επιστρέψουν. Μαζί τους, θα έρθουν και μια σειρά από νέες εμπειρίες, όπως μία διαδραστική, ψηφιακή εγκατάσταση που θα ταξιδεύει τους επισκέπτες εικονικά στη διεθνή δράση του Ιδρύματος, ειδικά σχεδιασμένες για τη διοργάνωση παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), καθώς και η ανανέωση της συνεργασίας Release Athens x SNF Nostos.



Για το πλήρες πρόγραμμα επισκεφθείτε το snfnostos.org.