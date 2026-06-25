Βοιωτία - Φωτιά στον Ορχομενο: Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας. Στο σημείο έσπευσαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην κατάσβεση της φωτιάς συνδράμουν και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Λίγη ώρα αργότερα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15.30 και στο σημείο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στον Ορχομενό #Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 13 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2026

Η πυρκαγιά είναι εκτός κατοικημένης περιοχής, στα σύνορα Φθιώτιδας και Βοιωτίας.

Επιπλέον έχει μεταβεί στην περιοχή το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας για την διερεύνηση των αιτιών της.

Σημειώνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

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