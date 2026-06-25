Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο, επεκτάθηκε σε σπίτια – SMS από το 112 για τους καπνούς

Στιγμιότυπο από τη μεγάλη φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης

Snapshot Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο Κρήτης επεκτάθηκε σε κατοικίες, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ελικόπτερο, ενώ η φωτιά παρακολουθείται με drone εξοπλισμένο με οπτική και θερμική κάμερα.

Το 112 έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής Αγίου Ιωάννη Χωστού για τους επικίνδυνους καπνούς.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Ηρακλείου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Ιουνίου, σε αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία γρήγορα πήρε διαστάσεις.

Η επιχείρηση για την κατάσβεσή της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις.

Στιγμιότυπο από τη μεγάλη φωτιά στο Ηράκλειο

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, η φωτιά επεκτάθηκε σε κατοικίες, με αναφορές να κάνουν λόγο για σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Οι πυροσβέστες δίνουν αγώνα για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του.

Ο μαύρος καπνός που βγαίνει από το εργοστάσιο είναι ορατός από πολλές περιοχές του Ηρακλείου.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3 ης ΕΜΟΔΕ και ένα ελικόπτερο που επιχειρεί ρίψεις νερού από αέρος.

Στιγμιότυπο από τη μεγάλη φωτιά στο Ηράκλειο

Το 112 έστειλε στους κατοίκους της περιοχής Αγίου Ιωάννη Χωστού προειδοποιητικό μήνυμα για τους καπνούς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Συντονιστικό λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Ηρακλείου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.

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