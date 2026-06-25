Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο, επεκτάθηκε σε σπίτια – SMS από το 112 για τους καπνούς

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο, επεκτάθηκε σε σπίτια – SMS από το 112 για τους καπνούς

Στιγμιότυπο από τη μεγάλη φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης

Neakriti.gr
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο Κρήτης επεκτάθηκε σε κατοικίες, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.
  • Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ελικόπτερο, ενώ η φωτιά παρακολουθείται με drone εξοπλισμένο με οπτική και θερμική κάμερα.
  • Το 112 έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής Αγίου Ιωάννη Χωστού για τους επικίνδυνους καπνούς.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Ηρακλείου έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Ιουνίου, σε αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία γρήγορα πήρε διαστάσεις.

Η επιχείρηση για την κατάσβεσή της βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις.

eikonaviber2026-06-2515-04-22-327jpg.jpg

Στιγμιότυπο από τη μεγάλη φωτιά στο Ηράκλειο

fotia-225-6.jpg

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, η φωτιά επεκτάθηκε σε κατοικίες, με αναφορές να κάνουν λόγο για σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Οι πυροσβέστες δίνουν αγώνα για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του.

Ο μαύρος καπνός που βγαίνει από το εργοστάσιο είναι ορατός από πολλές περιοχές του Ηρακλείου.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3 ης ΕΜΟΔΕ και ένα ελικόπτερο που επιχειρεί ρίψεις νερού από αέρος.

eikonaviber2026-06-2515-30-56-111jpg.jpg

Στιγμιότυπο από τη μεγάλη φωτιά στο Ηράκλειο

Το 112 έστειλε στους κατοίκους της περιοχής Αγίου Ιωάννη Χωστού προειδοποιητικό μήνυμα για τους καπνούς.

112-fotia.jpg

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Συντονιστικό λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Ηρακλείου έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.

eikonaviber2026-06-2515-30-53-954jpg.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:03ΚΟΣΜΟΣ

La Guaira: Η κατεστραμμένη πόλη στο επίκεντρο του σεισμού στη Βενεζουέλα - Βίντεο της καταστροφής

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι αγόρασε μια δημόσια τουαλέτα για 38.000 ευρώ: Σήμερα είναι σπίτι 345.000 ευρώ με θέα

15:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολάκης πριν την Πολιτική Γραμματεία: Μαζεύτηκαν οι υπογραφές για νέα Κεντρική Επιτροπή - Να σταματήσει η καταστροφική πορεία του κόμματος

15:55ΚΟΣΜΟΣ

«Το σπίτι μου είναι σαν φούρνος»: Οι ονειρεμένες στέγες του Παρισιού έχουν γίνει «παγίδες θανάτου» λόγω του καύσωνα

15:53LIFESTYLE

«Να μ’αγαπάς» και «Μια νύχτα μόνο» τελειώνουν απόψε – Τα καθηλωτικά επεισόδια

15:49ANNOUNCEMENTS

Το SNF Nostos υποδέχεται την HAAI για μια μεγάλη free βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Mega σεισμοί στη Βενεζουέλα: Γιατί εκτιμάται κατά 89% ότι οι νεκροί θα είναι άνω των 1.000 - Πάνω από 350.000 κάτοικοι βρέθηκαν στο επίκεντρο - Τα σπίτια-χάρτινοι πύργοι

15:31ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Υψηλές βαθμολογίες στη Φυσική, κάτω από τη βάση οι μισοί σε Μαθηματικά και Αρχαία

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο, επεκτάθηκε σε σπίτια – SMS από το 112 για τους καπνούς

15:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίσημο: Τέλος από τον Ολυμπιακό ο ΜακΚίσικ

15:12LIFESTYLE

MasterChef: Η ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε - Οι εκπλήξεις και η live ανακοίνωση

15:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Οι κρίσιμες ημερομηνίες και τα επόμενα βήματα για τους υποψήφιους

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καρέ-καρέ η στιγμή που ο 26χρονος ληστής επιτίθεται σε ηλικιωμένη μέσα σε ασανσέρ

15:04ΕΛΛΑΔΑ

«Η πράσινη Αθήνα αντεπιτίθεται»: Τι απαντά ο Δήμος στο Newsbomb για τα «βίαια κλαδέματα» και τις κοπές δέντρων

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Tρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό στο αυτοκίνητο των γονιών του κατά τη διάρκεια καύσωνα στη Βαλ-ντ'Ουάζ - Τρίτο περιστατικό μέσα σε τρεις μέρες

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Κατέρρευσε τμήμα ακτογραμμής στο Μπιαρίτζ - Καταπλακώθηκε ένας δύτης, ένας αγνοούμενος

14:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Το είπαμε, το κάνουμε, συνεχίζουμε»: Το ΑΙ βίντεο της ΝΔ για τα 3 χρόνια από την εκλογική νίκη

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Το μυστικό που έκρυβε θαλάσσια σπηλιά στο «νησί των πλουσίων»: Κινηματογραφική επιχείρηση για ναρκωτικά μισού εκατ.δολαρίων

14:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πορτρέτο γυμνής μούσας του Λούσιαν Φρόιντ πωλήθηκε για 39 εκατ. δολάρια - «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα άξιζα τόσα χρήματα»

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βάλια Κάλντα – Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Ήταν μόλις 15 ετών

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο, επεκτάθηκε σε σπίτια – SMS από το 112 για τους καπνούς

13:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταρρέει ο «Ωμέγα εμποδιστής» - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακολουθούν δύσκολα 24ώρα για 5 περιοχές - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από ψαράδες στα ανοιχτά του Καράκας την ώρα των 7,5R

09:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα στην Ελλάδα - Η ημερομηνία που «δείχνει» το Αμερικανικό μοντέλο

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου - Κολύμπησαν για να σωθούν οι χειριστές

15:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Οι κρίσιμες ημερομηνίες και τα επόμενα βήματα για τους υποψήφιους

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Αυτές οι παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε την λίστα

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Η στιγμή που ο Εγκέλαδος σαρώνει τη χώρα - Συγκλονιστικά βίντεο

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Βάλια Κάλντα – Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ομολόγησε ο δράστης της δολοφονίας του νεαρού - Οπαδοί της ίδιας ομάδας οι εμπλεκόμενοι, δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα το θύμα

14:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πορτρέτο γυμνής μούσας του Λούσιαν Φρόιντ πωλήθηκε για 39 εκατ. δολάρια - «Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα άξιζα τόσα χρήματα»

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αγωνία για τους αγνοούμενους στη Βενεζουέλα - Ξεπερνούν τους 10.000 - Φόβοι για εκατόμβες νεκρών μετά τους καταστροφικούς σεισμούς

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καρέ-καρέ η στιγμή που ο 26χρονος ληστής επιτίθεται σε ηλικιωμένη μέσα σε ασανσέρ

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Tρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό στο αυτοκίνητο των γονιών του κατά τη διάρκεια καύσωνα στη Βαλ-ντ'Ουάζ - Τρίτο περιστατικό μέσα σε τρεις μέρες

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο: Ξεκίνησαν δεήσεις σε εκκλησίες για τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες

12:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων

12:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η FIFA απέκλεισε ολόκληρη χώρα από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα – Ο λόγος

10:14LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Η αντίδραση Ουγγαρέζου για το τέλος του «Buongiorno», η αμήχανη έναρξη της εκπομπής και η επόμενη μέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ