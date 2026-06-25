Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 25 Ιουνίου

Ο σημερινός χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Newsbomb

Χάρτης Ελλάδος - Φωτιά
civilprotection.gr
ΕΛΛΑΔΑ
10'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου εκδίδεται καθημερινά ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την αντιπυρική περίοδο 2026.
  • Ο Χάρτης κατηγοριοποιεί τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε πέντε επίπεδα, από χαμηλό (πράσινο) έως κατάσταση συναγερμού (κόκκινο), και ενημερώνει τους φορείς για την ετοιμότητα αντιμετώπισης.
  • Παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες για πρόληψη πυρκαγιών, όπως αποφυγή υπαίθριων θερμών εργασιών, απαγόρευση ψησταριών σε δασικές περιοχές και απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών κοντά σε σπίτια.
  • Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ενημερώσουν άμεσα την Πυροσβεστική μέσω των αριθμών 199 ή 112 με σαφείς πληροφορίες για τη θέση και τις συνθήκες της φωτιάς.
  • Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για προστασία κατοικιών κοντά σε δάση, καθώς και για ασφαλή συμπεριφορά και δράση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από πυρκαγιά.
Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) σε κάποιες περιοχές της χώρας.

Οι περιοχές ειναι:

  • Αττική
  • Αργολίδα
  • Μυτιλήνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία
  • Δωδεκάνησα
  • Ηράκλειο, Λασίθι
  • Περιοχές σε Εύβοια, Βοιωτία και Κορινθία

Όπως κάθε χρόνο η έκδοση του χάρτη στοχεύει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας.

Ο Χάρτης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση, τον καλύτερο συντονισμό και την ετοιμότητα των εμπλεκομένων φορέων για την από κοινού αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών “ΙΟΛΑΟΣ 2” (5η έκδοση)».

Στο Γενικό Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ 2» προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Ο Χάρτης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, εκδίδεται καθημερινά από τη ΓΓΠΠ και ισχύει για την επόμενη ημέρα από την έκδοσή του.

Κύριος στόχος της έκδοσης του Χάρτη είναι η ενημέρωση των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες κατά το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση αντίστοιχης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας και να αντιμετωπίσουν άμεσα και από κοινού τυχόν ενάρξεις δασικών πυρκαγιών.

Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς συμβάλλει, επίσης, καθοριστικά στη συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν την έναρξη δασικής πυρκαγιάς από αμέλεια.

Δείτε στο χάρτη τις περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο σήμερα Πέμπτη, 25 Ιουνίου

260625.jpg

Οι πέντε κατηγορίες κινδύνου

Στο χάρτη διακρίνονται τέσσερις κανονικές κατηγορίες κινδύνου, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, βαθμολογούμενες αντίστοιχα με αριθμούς από το 1 έως το 4. Η κατηγορία με αριθμό 5, κατά κανόνα, εμφανίζεται σπάνια στο χάρτη. Η κατηγορία αυτή αντιστοιχεί με Κατάσταση Συναγερμού.

Η έννοια των ανωτέρω κατηγοριών κινδύνου αναλύεται παρακάτω:

  • Κατηγορία Κινδύνου 1 (Χαμηλή)

Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Η πιθανότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι συνθήκες (κατάσταση καύσιμης ύλης, μετεωρολογικές συνθήκες) δεν θα ευνοήσουν τη γρήγορη εξέλιξή της.

  • Κατηγορία Κινδύνου 2 (Μέση)

Ο κίνδυνος είναι συνήθης για τη θερινή περίοδο. Πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, αναμένεται να είναι μέσης δυσκολίας στην αντιμετώπισή τους.

  • Κατηγορία Κινδύνου 3 (Υψηλή)

Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από τις οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν όταν οι τοπικές συνθήκες είναι ευνοϊκές (μορφολογία εδάφους, τοπικοί άνεμοι κλπ).

  • Κατηγορία Κινδύνου 4 (Πολύ Υψηλή)

Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα υψηλός. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι μεγάλος αλλά, το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις εφόσον ξεφύγει από την αρχική προσβολή.

  • Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ)

Ο κίνδυνος είναι ακραίος. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν, πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που ενδέχεται να εκδηλωθούν, μπορεί να λάβουν γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αναπτύξουν ακραία συμπεριφορά αμέσως μετά την εκδήλωσή τους. Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη μέχρι να μεταβληθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσονται οι πυρκαγιές.

Μερικές χρήσιμες συμβουλές που μπορούμε όλοι εύκολα να ακολουθήσουμε, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι:

Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά

  • Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει σπινθήρες)
  • Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές (barbeque) κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών, ούτε σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά
  • Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε τα αναμμένα υπολείμματα καύσης στην ύπαιθρο, διότι ενδέχεται να αναζωπυρωθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά
  • Σε καμία περίπτωση, δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο
  • Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα, από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε όταν βρισκόμαστε στο δάσος
  • Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, διότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους, ούτε γυάλινα μπουκάλια, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας
  • Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών – πυροτεχνημάτων, σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις
  • Δε σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, μετά το σβήσιμο της μηχανής, καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς
  • Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από τις εξατμίσεις όλων των τύπων οχημάτων μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιά
  • Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος, σε περιόδους υψηλού κινδύνου

Οι ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβούμε, μόλις αντιληφθούμε μια πυρκαγιά

  • Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεσθε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά.
  • Περιγράφουμε το είδος της βλάστησης που καίγεται
  • Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς
  • Ενημερώνουμε για την ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου στην περιοχή
  • Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Επίσης, στα καρτοτηλέφωνα δεν απαιτείται η εισαγωγή τηλεκάρτας. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο σας δείχνει την ένδειξη «κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δικτύου» τηλεφωνήστε στο 112, το οποίο είναι επίσης αριθμός έκτακτης ανάγκης για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρήση του είναι επίσης δωρεάν, από όλα τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες:

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο

  • Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες.
  • Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.
  • Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
  • Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.
  • Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
  • Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος

  • Δημιουργείστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά.
  • Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή τους.
  • Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους.
  • Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού. Κλαδέψτε τα αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι.
  • Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία απομακρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων εφόσον οι εργασίες καθαρισμού της φυσικής βλάστησης που επιβάλλονται για την προστασία των κτιρίων δεν προσκρούουν σε καμία περίπτωση στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
  • Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού.
  • Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες.
  • Φροντίστε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αεραγωγούς του σπιτιού να είναι από άφλεκτο υλικό ώστε να μην διεισδύσουν σπίθες.
  • Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.
  • Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
  • Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι.
  • Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζετε για τη συντήρησή τους.
  • Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε.
  • Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σωλήνα νερού.

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας

  • Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.
  • Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτιρίου σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
  • Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κλπ.) έτσι ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού.
  • Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το σπίτι.
  • Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και στα παράθυρα.
  • Διευκολύνετε την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων ανοίγοντας την πόρτα του κήπου.
  • Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού, αντίθετα από την κατεύθυνση της πυρκαγιάς ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη στέγη.
  • Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους ώστε να καλύπτεται η περίμετρος του σπιτιού.
  • Αν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά φώτα του για να γίνεται ορατό μέσα από τους καπνούς.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά

  • Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που απομένουν.
  • Ελέγξτε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο σπίτι σας

  • Μην εγκαταλείπετε το κτίριο εκτός αν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη.
  • Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα σπίτι κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.

Αν παραμείνετε στο σπίτι:

  • Κλείστε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα.
  • Φράξτε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην μπει μέσα ο καπνός.
  • Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.
  • Μεταφέρετε στο εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες.
  • Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς.
  • Γεμίστε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβάδες με εφεδρικό νερό.
  • Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.
  • Φροντίστε να υπάρχει φακός και εφεδρικές μπαταρίες μαζί σας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Αν το σπίτι σας είναι ξύλινο αναζητείστε καταφύγιο σε κτιστό σπίτι.
  • Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις διαδρομές που θα σας δοθούν.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:12LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Ιουνίου

04:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 25 Ιουνίου

04:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Υποβλήθηκαν 20.828 αιτήσεις για 4.747 προσλήψεις

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Δύο μεγάλοι σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα – Κατέρρευσαν κτήρια σε όλη τη χώρα

03:46ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ενισχύονται οι βοριάδες – Ακολουθούν τα «υπολείμματα» του ευρωπαϊκού καύσωνα

03:20ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 2,4 Ρίχτερ στα Καλύβια Θωρικού Αττικής – Αισθητός στα νότια προάστια

03:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Κορυφή με τριάρα η Βραζιλία - Νίκη και για το δεύτερο Μαρόκο

03:08ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Η ναυσιπλοΐα επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα – 31 διελεύσεις πλοίων σε μία ημέρα

02:44ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Τραμπ αρνείται την αμερικανική ευθύνη για το πολύνεκρο πλήγμα σε σχολείο θηλέων στη Μινάμπ

02:18ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλος σεισμός 7,1 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα – Προειδοποίηση για τσουνάμι

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρή επίθεση Τραμπ στις χώρες του ΝΑΤΟ: «Μας απογοήτευσαν – Η Ισπανία είναι σκέτη φρίκη»

00:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Νεκρός ένας νεαρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων – 14 προσαγωγές

00:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ενεργειακή κρίση, εισόδημα και οφειλές – Πέρασε και η τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ως πρώτη στους «32» η Ελβετία, μαζί της και ο Καναδάς - Ελπίζει βάσιμα η Βοσνία

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πλήθος πιστών στην πανηγυρική παραμονή του Γενεσίου του Προδρόμου στην Ατάλη

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο παραιτηθείς Στάρμερ θα παρουσιάσει σχέδιο για την άμυνα πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Αυτές οι παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε την λίστα

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Νεκρός ένας νεαρός μετά από συμπλοκή 10 ατόμων – 14 προσαγωγές

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Δύο μεγάλοι σεισμοί 7,2 και 7,5 Ρίχτερ συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα – Κατέρρευσαν κτήρια σε όλη τη χώρα

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

23:51ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Αυτές οι παραλίες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε την λίστα

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: 90χρονος αποπειράθηκε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιό της στο «Αττικόν»

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 23χρονης στα Κουφονήσια: «Πήγαν για μπάνιο, για φαγητό, επέστρεψαν στο δωμάτιο και πέθανε», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

03:46ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ενισχύονται οι βοριάδες – Ακολουθούν τα «υπολείμματα» του ευρωπαϊκού καύσωνα

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Ένας γάμος στο Ρέθυμνο που θύμισε ταινία

03:20ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 2,4 Ρίχτερ στα Καλύβια Θωρικού Αττικής – Αισθητός στα νότια προάστια

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: Πατέρας εκτέλεσε σύζυγο και γιο - «Τους ξεφορτώθηκα»

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το φινάλε του Άγιου Έρωτα καθήλωσε – Ο ισχυρός αντίπαλος

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε στα 44 του ο Στάθης Στάικος - Γνωστός ως Iskar Azif ήταν η ψυχή του «Παραιτηθείτε» και του «Μένουμε Ευρώπη»

21:33ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» Παναθηναϊκού με Φαλ - Τον ανακοίνωσε για 2+1 χρόνια

01:26ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλος σεισμός 7,1 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα – Προειδοποίηση για τσουνάμι

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 25 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Την ενοχλούσε που ο 43χρονος άφηνε πατημασιές στους τοίχους», λέει η σπιτονοικοκυρά της 43χρονης

00:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για ενεργειακή κρίση, εισόδημα και οφειλές – Πέρασε και η τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Η Βόρεια Κορέα έφτιαξε το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στην ιστορία της - Πώς αλλάζει τις ισορροπίες

21:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος για Φαλ: «Εμείς δεν ελληνοποιούμε αθλητές, τυπικό πλέον να πάρει ελληνική ταυτότητα»

11:32ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ