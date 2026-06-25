Ηράκλειο: Βίντεο και φωτογραφίες από την μεγάλη φωτιά σε αποθήκη ξυλείας

Snapshot Εκδηλώθηκε μεγάλη φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο ξυλείας στην περιοχή Άγιος Ιωάννης του Χωστού, Ηράκλειο.

Η πυρκαγιά έχει επεκταθεί και σε διπλανά σπίτια.

Στην κατάσβεση συμμετέχει και ελικόπτερο για υποστήριξη από αέρος.

Η πρόσβαση στο σημείο είναι δύσκολη, γεγονός που δυσχεραίνει την επιχείρηση κατάσβεσης.

Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από τις Αρχές για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) σε αποθηκευτικό χώρο, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη του Χωστού, στο Ηράκλειο.

Η κινητοποίηση των Αρχών είναι μεγάλη, καθώς η πρόσβαση στο σημείο που έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά είναι δύσκολη ενώ η πυρκαγιά έχει επεκταθεί και σε διπλανές κατοικίες.

Ο μαύρος καπνός που βγαίνει από το εργοστάσιο είναι ορατός από πολλές περιοχές του Ηρακλείου.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3 ης ΕΜΟΔΕ και ένα ελικόπτερο που επιχειρεί ρίψεις νερού από αέρος.

Οι κάτοικοι της περιοχής λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς έλαβαν στα κινητά τους προειδοποιητικό μήνυμα για τους πυκνούς καπνούς.

Δείτε βίντεο από το σημείο που έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά:

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