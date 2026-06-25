Φωτιά στη Βάλια Κάλντα – Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Να σημειωθεί ότι στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Φωτιά στη Βάλια Κάλντα – Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το μεσημέρι της Πέμπτης στη θέση «Αβγό» στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλντα του δήμου Γρεβενών

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην εν λόγω φωτια επιχειρούσε και το ελικόπτερο που συνετρίβη στην τεχνητή λίμνη Αώου ενώ επιχειρούσε υδροληψία.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, μακριά από κατοικίες και υποδομές.

Να σημειωθεί ότι στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.

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