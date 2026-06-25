Βίντεο ντοκουμέντο: Η πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου - Κολύμπησαν για να σωθούν οι χειριστές

Snapshot Το ουραίο τμήμα του πυροσβεστικού ελικοπτέρου άγγιξε την επιφάνεια νερού κατά την υδροληψία, προκαλώντας την πτώση του στην τεχνητή λίμνη Αώου.

Το ελικόπτερο, τύπου BELL, ήταν μισθωμένο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και επιχειρούσε σε πυρόσβεση κοντά στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά.

Οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου, ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, κολύμπησαν και σώθηκαν χωρίς τραυματισμούς.

Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων πριν το ατύχημα.

Η Πυροσβεστική επιβεβαίωσε την ασφάλεια του πληρώματος και την πτώση του ελικοπτέρου στην τεχνητή λίμνη. Snapshot powered by AI

Τη στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου της Πυροσβεστικής στην τεχνητή λίμνη Αώου κατέγραψε βίντεο ντοκουμέντο.

Όπως φαίνεται στις εικόνες, κατά τη διάρκεια της υδροληψίας από την τεχνητή λίμνη πηγών Αώου, το ουραίο τμήμα ακούμπησε στην επιφάνεια του νερού και το ελικόπτερο κατέπεσε.

Πρόκειται για ένα από τα μισθωμένα ελικόπτερα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχειρούσε για την κατάσβεση φωτιάς σε κοντινό σημείο.

Ο χειριστής και ο συγκυβερνήτης, τα δύο άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο είναι καλά στην υγεία τους, καθώς σώθηκαν κολυμπώντας ως την ακτή.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Στην ανακοίνωσή της για το συμβάν, η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει τα εξής: «Κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά ένα (1) ελικόπτερο τύπου BELL μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο (2) ατόμων, εκ των οποίων ένας (1) ημεδαπός και ένας (1) αλλοδαπός ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου στα Γρεβενά Ιωαννίνων.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Διασώθηκαν και τα δύο (2) μέλη του πληρώματος».

Η τεχνητή λίμνη πηγών Αώου INTIME NEWS

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