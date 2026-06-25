Κατέπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο - Καλά στην υγεία τους τα μέλη του πληρώματος

Πληροφορίες αναφέρουν πως το ελικόπτερο ήταν από τα μισθωμένα της Πυροσβεστικής

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Κατέπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο - Καλά στην υγεία τους τα μέλη του πληρώματος

Φωτογραφία αρχείου

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένα μισθωμένο πυροσβεστικό ελικόπτερο Bell κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου στην Ήπειρο κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης.
  • Το πλήρωμα αποτελούνταν από δύο άτομα, έναν ημεδαπό χειριστή και έναν αλλοδαπό σύνδεσμο.
  • Το πρόβλημα προέκυψε κατά την υδροληψία στην περιοχή του Μετσόβου.
  • Τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.
  • Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων πριν από το ατύχημα.
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Ένα από τα μισθωμένα ελικόπτερα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχειρούσε για την κατάσβεση φωτιάς σε κοντινό σημείο, έπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου, στην περιοχή Αβγό, στην Ήπειρο.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ο χειριστής και ο συγκυβερνήτης που επέβαιναν στο ελικόπτερο είναι καλά στην υγεία τους.

Κατά τη διάρκεια της υδροληψίας από την τεχνητή λίμνη πηγών Αώου, το ουραίο τμήμα ακούμπησε στην επιφάνεια του νερού και το ελικόπτερο κατέπεσε.

Το ελικόπτερο είναι τύπου Bell και τα δύο άτομα που αποτελούσαν το πλήρωμα, κατόρθωσαν να κολυμπήσουν έως την ακτή και μεταφέρονται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο της πτώσης του ελικοπτέρου

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Στην ανακοίνωσή της για το συμβάν, η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει τα εξής: «Κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά ένα (1) ελικόπτερο τύπου BELL μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο (2) ατόμων, εκ των οποίων ένας (1) ημεδαπός και ένας (1) αλλοδαπός ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου στα Γρεβενά Ιωαννίνων.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Διασώθηκαν και τα δύο (2) μέλη του πληρώματος».

Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΩΟΥ

Η τεχνητή λίμνη πηγών Αώου

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