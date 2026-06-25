«Πράσινο φως» από την ΕΕ για την έναρξη της εμπορικής συφωνίας με τις ΗΠΑ με μειωμένους δασμούς

Snapshot Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε δύο κανονισμούς που επιτρέπουν την έναρξη της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ

ΗΠΑ με μειωμένους δασμούς πριν από την 4η Ιουλίου 2025.

Καταργούνται οι δασμοί για βιομηχανικά προϊόντα από τις ΗΠΑ και εισάγονται μειωμένοι δασμοί και προτιμησιακή πρόσβαση για ορισμένα θαλασσινά και μη ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα.

Η ΕΕ διατηρεί μηχανισμούς για γρήγορη αντίδραση σε σημαντική αύξηση εισαγωγών και το δικαίωμα αναστολής προτιμήσεων αν η αμερικανική πλευρά δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Η συμφωνία θα ισχύει έως το 2029 με αξιολόγηση των επιπτώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2029, ενώ ο κανονισμός για τις εισαγωγές αστακού θα έχει αναδρομική ισχύ από 1η Αυγούστου 2025 έως 31 Ιουλίου 2030.

Η διμερής εμπορική σχέση ΕΕ

ΗΠΑ αντιπροσωπεύει σχεδόν το 30% του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών και το 43% του παγκόσμιου ΑΕΠ, με αμοιβαίες επενδύσεις άνω των 4,8 τρισ. ευρώ το 2024. Snapshot powered by AI

Εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της ΕΕ οι δύο κανονισμοί για τους δασμούς στην εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, όπως ορίζονται από την Κοινή Δήλωση της 21ης Αυγούστου 2025.

Πρόκειται ουσιαστικά για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που επιτρέπουν στην εμπορική συμφωνία να ξεκινήσει πριν από την προθεσμία της 4ης Ιουλίου που είχε θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανακοίνωσε το Συμβούλιο σήμερα, η ΕΕ δεσμεύεται για μία σταθερή, προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική εμπορική σχέση, διατηρώντας παράλληλα τα απαραίτητα προστατευτικά εργαλεία για την προστασία των ευρωπαϊκών οικονομικών συμφερόντων.

Τι προβλέπουν οι δύο κανονισμοί

Οι δύο κανονισμοί αφορούν τους δασμούς που ίσχυαν σε θαλασσινά προϊόντα και βιομηχανικά υλικά. Πρόκειται για μέρος του συμβιβασμού που επιτεύχθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι και εισάγει την κατάργηση περισσότερων δασμών στα αμερικανικά προϊόντα και τις ΗΠΑ να περιορίζουν στο 15% τους δασμούς που είχαν επιβληθεί σε ευρωπαϊκές εισαγωγές.

Συγκεκριμένα, καταργούνται οι δασμοί για τα βιομηχανικά προϊόντα που εισάγωνται από τις ΗΠΑ, ενώ για ορισμένα θαλασσινά και μη ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα, εισάγεται προτιμησιακή πρόσβαση. Πρόκειται για δασμολογικές ποσοστόσεις και μειωμένους δασμούς για τα εισαγώμενα από τις ΗΠΑ, ενώ παρατείνεται η αναστολή των δασμών για τον αστακό, συμπεριλαμβανομένου και του μεταποιημένου.

Προβλέπεται, ένας ειδικός μηχανισμός διασφάλισης που επιτρέπει στην Επιτροπή να ενεργεί γρήγορα σε περίπτωση σημαντικής αύξησης εισαγωγών από τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα αναστολής των προβλεπόμενων προτιμήσεων εφόσον η αμερικανική πλευρά δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της, μεταξύ άλλων ως προς τις πρόσθετες επιβαρύνσεις σε προϊόντα που περιέχουν χάλυβα και αλουμίνιο.

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση των δύο κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Έως το 2029 η ισχύ τους

Ο κύριος κανονισμός θα ισχύει έως το τέλος του 2029. Έως τις 30 Ιουνίου του ίδιου έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει αξιολόγηση των επιπτώσεών του στις εμπορικές ροές ΕΕ-ΗΠΑ, στα δασμολογικά έσοδα και στην οικονομία, συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από πρόταση για την παράταση της εφαρμογής του. Ο κανονισμός για τις εισαγωγές αστακού θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Αυγούστου 2025 και θα παραμείνει σε εφαρμογή έως τις 31 Ιουλίου 2030.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ διατηρούν τη μεγαλύτερη διμερή εμπορική και επενδυτική σχέση παγκοσμίως, η οποία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 30% του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών και το 43% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το διμερές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών ξεπέρασε τα 1,7 τρισ. ευρώ το 2025, ενώ οι αμοιβαίες επενδύσεις των δύο πλευρών υπερέβησαν τα 4,8 τρισ. ευρώ το 2024.

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