Vodafone: Η υψηλότερη βελτίωση δικτύου κινητής από το 2023 στην Ελλάδα

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Vodafone: Η υψηλότερη βελτίωση δικτύου κινητής από το 2023 στην Ελλάδα
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Οι διαχρονικές επενδύσεις της Vodafone Ελλάδας στην ανάπτυξη υποδομών νέας γενιάς και η στρατηγική προσήλωσή της στην παροχή κορυφαίας εμπειρίας συνδεσιμότητας την ανέδειξαν ως το δίκτυο με την υψηλότερη βελτίωση από το 2023 τόσο σε συνολική εμπειρία όσο και σε εμπειρία φωνής, δεδομένων και στοιχείων crowdsourcing, σύμφωνα με τις μετρήσεις της umlaut.

Στις μετρήσεις του 2026, η Vodafone σημείωσε την υψηλότερη επίδοση στις 3 από τις 5 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας (Αθήνα, Ηράκλειο, Πάτρα) που συνδέεται με την καλύτερη βαθμολογία στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων, καθώς και τον καλύτερο δείκτη αξιοπιστίας, ο οποίος αντανακλά την δυνατότητα παροχής απρόσκοπτης εμπειρίας και υψηλής ποιότητας επικοινωνίας στις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Τα αποτελέσματα βασίζονται σε μετρήσεις πεδίου που πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 33 πόλεις και τους επαρχιακούς αυτοκινητόδρομους που τις συνδέουν, καθώς και σε μετρήσεις πραγματικής εμπειρίας χρήστη (crowdsourcing) που ισοδυναμούν με κάλυψη του 99,3% της κατοικημένης περιοχής και του 99,7% της πληθυσμιακής έκτασης σε όλη την Ελλάδα.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 12.185 μετρήσεις φωνής και 125.659 μετρήσεις δεδομένων στις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες για την καταγραφή της εμπειρίας του συνδρομητή τόσο σε επίπεδο ποιότητας όσο και αξιοπιστίας.

Ο Νίκος Πλεύρης, Διευθυντής Δικτύου της Vodafone Ελλάδας, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα των μετρήσεων από την umlaut επιβεβαιώνουν τη στρατηγική μας επιλογή να επενδύουμε συστηματικά στα δίκτυά μας και να βελτιώνουμε διαρκώς την εμπειρία που απολαμβάνουν οι συνδρομητές μας, όπου κι αν βρίσκονται. Η πρόοδος που καταγράφεται σε όλους τους βασικούς δείκτες ποιότητας και αξιοπιστίας αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της δουλειάς που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και μας δίνει ώθηση να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά».

Η Vodafone, κατά το οικονομικό έτος 2025-2026, συνέχισε με αμείωτο ρυθμό τις επενδύσεις της σε δίκτυα νέας γενιάς, οι οποίες ανήλθαν σε €250 εκατ., ενισχύοντας περαιτέρω τις επιδόσεις και την κάλυψη των δικτύων σταθερής και κινητής. Η πληθυσμιακή κάλυψη του δικτύου 5G έφθασε το 96%, από 94% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ το δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) ξεπέρασε τα 550.000 σπίτια και επιχειρήσεις, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για ακόμη καλύτερες ψηφιακές εμπειρίες σε όλη την Ελλάδα.

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