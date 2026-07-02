ΞΑΦΝΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ: 15 ΧΡΟΝΙΑ

by ΒΙΚΟΣ COLA

Το ΞΑΦΝΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ επιστρέφει για δέκατη πέμπτη συνεχόμενη χρονιά.

Για επτά (+μία!) βραδιές, η διοργάνωση του freecinema.gr που αγαπά το σινεμά ρεπερτορίου, νοσταλγώντας έως και τις celluloid κόπιες, δίνει το καθιερωμένο ραντεβού της με το κοινό της Αθήνας για να παρουσιάσει σπάνιες κι αναπάντεχες παραγωγές από το κλασικό παρελθόν του Χόλιγουντ και μία πανελλήνια πρεμιέρα - έκπληξη.

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 9 - 15 Ιουλίου, με μία bonus προβολή στις 18 του μήνα, πίνοντας ΒΙΚΟΣ COLA στο υπέροχο θερινό σινέ ΡΙΒΙΕΡΑ (Βαλτετσίου 46, Εξάρχεια). Ετοιμαστείτε ν' απολαύσετε ταινίες που αξίζει να γνωρίζετε και να έχετε παρακολουθήσει στη μεγάλη οθόνη. Εκεί όπου ανήκουν!

Πατήστε play και πάρτε μια πρώτη γεύση από το φετινό μας πρόγραμμα.

ΔΕΙΤΕ το teaser ΒΙΝΤΕΟ εδώ

https://vimeo.com/1205780545?fl=tl&fe=ec

Δεκαπέντε. Τα χρόνια που πέρασαν από εκείνον τον Ιούλιο του 2012, όταν... εντελώς στα ξαφνικά, λίγους μήνες μετά την παρθενική εμφάνιση του freecinema.gr, το ΞΑΦΝΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ κάλυπτε μια κενή εβδομάδα προγραμματισμού του σινέ Δεξαμενή στο Κολωνάκι. Για να γίνει ένας ουσιαστικός κινηματογραφικός θεσμός της πόλης των Αθηνών, πιστός στις... «παλιακές» αξίες της 7ης Τέχνης, όπως μας τις δίδαξαν πριν από πολλές δεκαετίες οι θερινοί κινηματογράφοι, παραδίδοντας τα καλύτερα μαθήματα φιλμικών ειδών.

Δέκα. Τα χρόνια που η εξαρχειώτικη Ριβιέρα μετατράπηκε σε συνεχόμενο και ιδανικό «τόπο του εγκλήματος», φιλοξενώντας με αγάπη το ΞΑΦΝΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. Ένα σινεμά που στα εφηβικά μου χρόνια έμοιαζε με «σχολείο», το οποίο επισκεπτόμουν συχνότατα για ν' ανακαλύπτω έργα ρεπερτορίου που με σημάδεψαν και με γέμισαν αναμνήσεις.

Εκατό. Τα χρόνια ζωής που συμπλήρωσε φέτος τον Ιούνιο ο πατέρας μου, Εμμανουήλ Φραγκούλης. Είναι το πρόσωπο της φετινής αφίσας, σ' αυτόν αφιερώνω τη δέκατη πέμπτη διοργάνωση και σε όλους εκείνους τους γονείς εκεί έξω που μας έμαθαν από μικρή ηλικία να αγαπάμε το σινεμά και την Τέχνη του. Και αυτό πρέπει να διαιωνίζεται ως πράξη.

Το ΞΑΦΝΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ συνεχίζει να ξεδιψά με τα προϊόντα της εταιρείας ΒΙΚΟΣ, μιας από τις πιο σεβαστές στη χώρα μας, που με στοργή συνεχίζει να το στηρίζει ουσιαστικά.

Από τις 9 Ιουλίου έως και τις 15 Ιουλίου (αλλά και τις 18!), στο σινέ Ριβιέρα, σας καλώ να δείτε το σινεμά μέσα από το δικό μου βλέμμα. Και την αφοσίωση στην ποιότητα του κλασικού.

Ηλίας Φραγκούλης, Διευθυντής του freecinema.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ / MR. BLANDINGS BUILDS HIS DREAM HOUSE

του Χ. Κ. Πότερ (1948) 94΄ (21:00)

Ο Τζιμ και η Μίριελ Μπλάντινγκς ζουν στριμωγμένοι με τις δυο τους κόρες σ' ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη. Όταν εκείνη προτείνει να γκρεμίσουν έναν τοίχο και να προχωρήσουν σε ολοκληρωτική ανακαίνιση του σπιτιού, εκείνος αντιπροτείνει ν' αγοράσουν μία πιο ευρύχωρη κατοικία στο Κονέκτικατ, σε μία σαφώς μεγαλύτερη έκταση γης. Θα το τολμήσουν, δίχως να λάβουν σοβαρά υπόψη την ηλικία... 200 ετών του κτηρίου! Από τον σκηνοθέτη της επικά σουρεαλιστικής κωμωδίας «Hellzapoppin'» (1941), μια μεγάλη εμπορική επιτυχία που ζευγάρωσε για τρίτη φορά στο σινεμά τους Κάρι Γκραντ και Μίρνα Λόι. «Το Κελεπούρι» (1986) με τον Τομ Χανκς αποτελεί το πρώτο από τρία σύγχρονα remake της.

ΜΗΝ ΠΑΝΤΡΕΥΕΣΤΕ ΠΟΤΕ! / THE LONG, LONG TRAILER

του Βινσέντε Μινέλι (1954) 96′ (23:00)

Ζευγάρι που ετοιμάζεται για γάμο κάνει σχέδια για την απόκτηση του δικού του σπιτικού. Εκείνος κάνει οικονομίες μπας και καταφέρουν ν' αγοράσουν ένα, εκείνη ονειρεύεται ένα... με ρόδες! Θα τον καταφέρει και θα ξεκινήσουν τον μήνα του μέλιτος σ' ένα υπερπολυτελές τροχόσπιτο, διασχίζοντας την Αμερική, από την Καλιφόρνια μέχρι το Κολοράντο. Αν φτάσουν ποτέ! Ένα μεγάλο στοίχημα του στούντιο της MGM, να δώσει τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του ζεύγους στους Λουσίλ Μπολ και Ντέζι Αρνάζ, φοβούμενο πως το τηλεοπτικό κοινό της θρυλικής επιτυχίας «I Love Lucy» δεν θα πλήρωνε για να τους δει στο σινεμά. Ξεπέρασε σε εισπράξεις ακόμη και το μέγα σουξέ του «Ο Μπαμπάς της Νύφης» (1950)!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ / SEVEN DAYS IN MAY

του Τζον Φρανκενχάιμερ (1964) 118′ (20:45)

Ομάδα στρατιωτικών αξιωματούχων σχεδιάζει να ρίξει την Κυβέρνηση των ΗΠΑ με δικτατορικό τρόπο, για να εμποδίσει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων του Αμερικανού Προέδρου για συνθήκη πυρηνικού αφοπλισμού με τη Σοβιετική Ένωση. Ένα εκπληκτικής σύλληψης αγωνιώδες πολιτικό θρίλερ που επικρίνει τις ακροδεξιές ιδεολογικές αντιλήψεις στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου, με την υπογραφή του μετρ στο είδος Τζον Φρανκενχάιμερ («Κάτω από Έναν Άλλο Ήλιο») και εντυπωσιακό καστ: Μπερτ Λάνκαστερ, Κερκ Ντάγκλας, Φρέντρικ Μαρτς, Έιβα Γκάρντνερ. Προτάθηκε για δύο Όσκαρ.

ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ / LIFEBOAT

του Άλφρεντ Χίτσκοκ (1944) 97′ (23:00)

Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι επιζώντες ενός τορπιλισμένου εμπορικού πλοίου βρίσκονται στην ίδια σωσίβια λέμβο με ένα από τα μέλη του πληρώματος του υποβρυχίου των Ναζί που τους βύθισε. Με την πλοκή του φιλμ να εξελίσσεται αποκλειστικά εντός μίας βάρκας, ο Άλφρεντ Χίτσκοκ παραδίδει ξανά μαθήματα σκηνοθετικής μαεστρίας, προτείνεται για Όσκαρ, όμως η ταινία διχάζει την κριτική για τη στάση τού Χιτς απέναντι στον Γερμανό αξιωματικό και στην εποχή της αποτυγχάνει στα ταμεία. Σήμερα αντιμετωπίζεται ως αριστούργημα. Προτάθηκε για τρία Όσκαρ. (Προβολή 35mm celluloid print.)

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ

A Place in the Sun (1951)Directed by George Stevens Shown from left: Montgomery Clift (as George Eastman), Elizabeth Taylor (as Angela Vickers) © Paramount Pictures

ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ / A PLACE IN THE SUN

του Τζορτζ Στίβενς (1951) 122′ (20:45)

Ο φτωχός ανιψιός πλούσιου βιομηχάνου συναναστρέφεται δύο γυναίκες, δεσμεύεται υποχρεωτικά (λόγω εγκυμοσύνης) με τη μία αλλά είναι αληθινά ερωτευμένος με την (πλούσια) άλλη. Οι διακοπές των νεόνυμφων σε μια λίμνη ίσως μπορέσουν να δώσουν μια... μοιραία λύση. Διάσημο ρομάντζο με στοιχεία νουάρ, κορύφωση δικαστικού θρίλερ και έντονη κριτική επάνω στους ταξικούς κώδικες της περιόδου, με αξεπέραστο ερωτικό τρίγωνο (Μοντγκόμερι Κλιφτ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Σέλεϊ Γουίντερς) και μια θέση στην κινηματογραφική αιωνιότητα χάρη (και) στα έξι βραβεία Όσκαρ με τα οποία τιμήθηκε: καλύτερης σκηνοθεσίας, σεναρίου, φωτογραφίας, μοντάζ, κοστουμιών και μουσικής. Ταυτόχρονα, υπήρξε το πρώτο φιλμ που τιμήθηκε με Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία της καλύτερης δραματικής ταινίας.

ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ / COMPULSION

του Ρίτσαρντ Φλάισερ (1959) 103′ (23:10)

Ο Τζαντ και ο Άρτι, στενοί φίλοι, πλουσιόπαιδα και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Νομικής στο Σικάγο, θεωρούν πως ταυτίζονται ιδανικά με τη θεωρία του Νίτσε για τον «υπεράνθρωπο». Για ν' αποδείξουν ότι είναι ικανοί να ξεγελάσουν τα «κατώτερα» όντα που τους περιβάλλουν, απάγουν και σκοτώνουν ένα 14χρονο αγόρι. Μεταφορά ενός βιβλίου του δημοσιογράφου Μάγερ Λεβίν, το θέμα του οποίου εμπνεύστηκε από τη διαβόητη ιστορία του εγκλήματος των Λίοπολντ και Λόουμπ (στην οποία βασίστηκε και ο Άλφρεντ Χίτσκοκ για τον «Βρόχο», το 1948). Οι πρωταγωνιστές (Ντιν Στόκγουελ, Μπράντφορντ Ντίλμαν, Όρσον Γουέλς) μοιράστηκαν το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στις Κάννες.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΔΟΞΩΝ / EXECUTIVE SUITE

του Ρόμπερτ Γουάιζ (1954) 104' (21:00)

Ο πρόεδρος μιας βιομηχανίας επίπλων πεθαίνει αιφνίδια ενώ έχει ζητήσει να πραγματοποιηθεί σημαντική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το μέλλον της εταιρείας. Μονάχα ένα μέλος του είναι ενήμερο κι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ύπουλα με αγοραπωλησίες μετοχών, μέχρι να μαθευτεί κι από τους υπόλοιπους και να ξεκινήσει η μάχη για το ποιος θα τον αντικαταστήσει. Ένα σπάνια παιγμένο και αρκετά παραγνωρισμένο αριστούργημα του Ρόμπερτ Γουάιζ που απογυμνώνει τον επιχειρηματικό κόσμο και τις πρακτικές του, με κορυφαία ομάδα πρωταγωνιστών (από τον Γουίλιαμ Χόλντεν μέχρι την Μπάρμπαρα Στάνγουικ) και τέσσερις οσκαρικές υποψηφιότητες.

ΟΤΑΝ Η ΓΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ... / THE DAY THE EARTH STOOD STILL

του Ρόμπερτ Γουάιζ (1951) 92′ (23:10)

Εξωγήινος με ανθρώπινη μορφή, συνοδευόμενος από ένα απειλητικό ρομπότ με αδιανόητες δυνάμεις, προσγειώνει τον ιπτάμενο δίσκο του στη Γουόσινγκτον και προειδοποιεί τους γήινους να ζήσουν ειρηνικά, αλλιώς θα οδηγηθούν στην καταστροφή διότι οι πολεμοχαρείς πράξεις τους θέτουν σε κίνδυνο άλλους πλανήτες! Στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, ενώ ΗΠΑ και Σοβιετική Ένωση βρίσκονται στα πρώτα στάδια της κούρσας των πυρηνικών εξοπλισμών, το Χόλιγουντ προτείνει... ειρήνη και καλή θέληση με πρεσβευτές τους εξωγήινους! Παραμένει μία από τις σπουδαιότερες sci-fi ταινίες όλων των εποχών. Η θρυλική μουσική του Μπερνάρντ Χέρμαν ενέπνευσε τον Ντάνι Έλφμαν να γίνει συνθέτης!

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΩΜΕΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ / THE BIG COUNTRY

του Γουίλιαμ Γουάιλερ (1958) 166′ (21:00)

Στα 1880, ένας καπετάνιος από τη Νέα Αγγλία φτάνει στο απέραντο ράντσο της αρραβωνιαστικιάς του στο Τέξας και θα εμπλακεί στη διαμάχη μεταξύ δύο οικογενειών για ένα πολύτιμο κομμάτι γης. Ένα επικό γουέστερν με στοιχεία «σαπουνόπερας», που ο Γουίλιαμ Γουάιλερ αντιμετώπιζε ως... αλληγορία αριστερίστικης αντίληψης ενάντια στο ψυχροπολεμικό κλίμα που έβραζε ακόμη στις ΗΠΑ. Οι Γκρέγκορι Πεκ, Τζιν Σίμονς και Τσάρλτον Χέστον ηγούνται του καστ σημαντικών ηθοποιών της περιόδου, ενώ ο Μπερλ Άιβς τιμήθηκε με το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου. Το επίσης υποψήφιο για Όσκαρ μουσικό θέμα του Τζερόουμ Μόρος έγινε ένα από τα πλέον κλασικά κι αναγνωρίσιμα για το είδος του γουέστερν.

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η ΗΔΟΝΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ / A SUMMER PLACE

του Ντέλμερ Ντέιβς (1959) 130′ (20:30)

Εραστές στο παρελθόν, με την ταξική τους προέλευση να γίνεται εμπόδιο για το μέλλον τους, ξανασμίγουν είκοσι χρόνια αργότερα και πρέπει ν' αντιμετωπίσουν τον παθιασμένο έρωτα των δικών τους έφηβων τέκνων! Τεράστια εμπορική επιτυχία των τελών του '50 που αντιμετωπίζει τη σεξουαλική συμπεριφορά των νέων και τα (ψευτο)συντηρητικά ήθη των ενηλίκων με δραματικά κυνικούς τόνους. Ο Τρόι Ντόναχιου και η Σάντρα Ντι μετατρέπονται σε ινδάλματα, η Ντόροθι ΜακΓκουάιρ δίνει ένα χαστούκι που δεν ξεχνιέται ποτέ και το μουσικό θέμα του Μαξ Στάινερ παραμένει αθάνατο (στην εκτέλεση του Πέρσι Φέιθ και της ορχήστρας του έμεινε εννέα εβδομάδες στο #1 του Billboard!).

ΤΣΑΪ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ / TEA AND SYMPATHY

του Βινσέντε Μινέλι (1956) 122′ (23:00)

Ο 17χρονος Τομ, τελειόφοιτος σε προπαρασκευαστικό σχολείο αγοριών, δεν ενστερνίζεται την macho culture των συμμαθητών του και δέχεται άγριο bullying επειδή νιώθει πιο άνετα στην παρέα γυναικών. Η σύζυγος του προπονητή του θα τον υποστηρίξει με στοργή, καταπνίγοντας μέσα της ένα ερωτικό συναίσθημα που δεν πρέπει να εκδηλωθεί ποτέ. Μοιραία, είναι αμοιβαίο. Οι Ντέμπορα Καρ, Τζον Κερ και Λιφ Έρικσον επαναλαμβάνουν τους ρόλους μιας τεράστιας θεατρικής επιτυχίας του Broadway (που είχε σκηνοθετήσει ο Ελία Καζάν), με το Χόλιγουντ να κάνει... «αόρατη» τη σεξουαλικότητα του κεντρικού χαρακτήρα. Η φωτογραφία του Τζον Άλτον στην τελική συνάντηση στο δάσος προκαλεί ανατριχίλες!

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΝΟΤΣΚΑ / NINOTCHKA

του Ερνστ Λιούμπιτς (1939) 110' (20:50)

Τρεις Ρώσοι βρίσκονται στο Παρίσι με άδεια από το κόμμα για να πουλήσουν κατασχεμένα κοσμήματα της αριστοκρατίας από την περίοδο της Επανάστασης του 1917. Θα παρασυρθούν από τη μεγάλη ζωή, η πατρίδα θα στείλει σκληροπυρηνική «συντρόφισσα» για να δει τι συμβαίνει και εκείνη... θα ερωτευτεί έναν άνδρα που αντιπροσωπεύει ό,τι απεχθάνεται! Το αμερικανικό σινεμά σατιρίζει το σταλινικό καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης, παρουσιάζοντας τη χαρωπά ελεύθερη κοινωνία της Ευρώπης, η οποία πρόκειται να βυθιστεί στη δίνη τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Προτάθηκε για τέσσερα Όσκαρ και παραμένει ένα μυθικό φιλμ διότι απλά... η Γκρέτα Γκάρμπο γελά (για πρώτη φορά)!

ΕΖΗΣΑ ΤΡΕΙΣ ΖΩΕΣ / I WAS A COMMUNIST FOR THE F.B.I.

του Γκόρντον Ντάγκλας (1951) 83′ (23:10)

Στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβανίας, ο Ματ διεισδύει στον τοπικό εργατικό πυρήνα του Κομμουνιστικού Κόμματος, όμως στην πραγματικότητα είναι ένας... πράκτορας του FBI που κατασκοπεύει και υπονομεύει τους «Κόκκινους»! Η οικογένειά του, από την άλλη, δεν πρέπει να γνωρίζει τι ισχύει στην πραγματικότητα κι αυτό προκαλεί έντονες προστριβές. Ένα φιλμ νουάρ εξωφρενικής αντισοβιετικής προπαγάνδας, σε βαθμό να καταντά αστείο! Το μεγαλύτερο αστείο είναι πως η ιστορία βασίζεται στη δράση αληθινού προσώπου, που για εννέα ολόκληρα χρόνια ανέφερε στο Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών τις δραστηριότητες των συνδικαλιστών - κομμουνιστών της περιοχής!

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗ / HER PRIVATE HELL

του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν (2026) 109' (23:30)

Ένας Αμερικανός στρατιώτης, κυριευμένος από την απόγνωση, ψάχνει τη μικρή του κόρη, πεπεισμένος πως βρίσκεται παγιδευμένη στην Κόλαση. Μια νεαρή κι ανερχόμενη σταρ καταρρέει υπό το βάρος μιας βαθιάς προδοσίας: ο πατέρας της πρόκειται να παντρευτεί την πρώην κολλητή της φίλη. Δυο υπνωτιστικοί κόσμοι φαντασίας και βίας συναντιούνται σε μια φουτουριστική μητρόπολη βουτηγμένη στο neon. Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ των Καννών τον περασμένο Μάιο, το ΞΑΦΝΙΚΑ παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νέο φιλμ του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν («Drive»), δέκα χρόνια μετά το controversial και διχαστικό «The Neon Demon». Όπως λέει και ο ίδιος, «η ταινία ξεκινά από το γεγονός ότι σχεδόν πέθανα και ξαναήρθα στη ζωή. Με αυτή τη νέα ματιά στη ζωή, ήθελα να μπλέξω τον τρόπο που σκέφτομαι με τον τρόπο που βιώνω τη δημιουργικότητα». (Σε πανελλήνια πρώτη προβολή.)

Προσοχή στις ώρες έναρξης (διαφοροποιούνται ανάλογα με τις διάρκειες των φιλμ)

Τιμή εισόδου: 7 & 6 ευρώ (στην πρώτη και τη δεύτερη προβολή, αντίστοιχα)

Χορηγός: Βίκος Cola

Χορηγοί επικοινωνίας: LiFO / LiFO.gr - inExarchia.gr - Μελωδία 99.2 - HiT 88.9 - En Lefko 87.7 - Red 96.3

Σχεδιασμός αφίσας: Synthesee

Διοργάνωση: freecinema.gr

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