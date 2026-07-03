O κορυφαίος Έλληνας star Σάκης Ρουβάς στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ τη Δευτέρα 13 Ιουλίου

Η προπώληση άνοιξε: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/sakis-roubas-2/

Η αντίστροφη μέτρηση για το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού έχει ξεκινήσει!

Ο Σάκης Ρουβάς ένας από τους πιο επιτυχημένους και διαχρονικούς καλλιτέχνες της Ελληνικής μουσικής σκηνής επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή του Θεάτρου Άλσος ΔΕΗ τη Δευτέρα 13 Ιουλίου για ένα εκρηκτικό live γεμάτο μουσική, τραγούδια, πάθος, έρωτα και συναίσθημα, όπως μόνο αυτός ξέρει!

Μετά την περσινή του απόλυτη επιτυχία, ο πολυαγαπημένος καλλιτέχνης, που εδώ και δεκαετίες πρωταγωνιστεί στην ελληνική μουσική βιομηχανία και έχει κατακτήσει την κορυφή της ελληνικής ποπ, Σάκης Ρουβάς είναι έτοιμος να μαγέψει και να απογειώσει το κοινό του για άλλη μια φορά. Με τις διαχρονικές μουσικές του επιτυχίες, την αστείρευτη, καθηλωτική ενέργειά του επί σκηνής και τη μοναδική σκηνική παρουσία που τον καθιέρωσε στην κορυφή, υπόσχεται ένα εκπληκτικό show που θα μείνει αξέχαστο!

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, ετοιμαστείτε να ζήσουμε μια αξέχαστη και μοναδική εμπειρία με πρωταγωνιστή τον κορυφαίο Έλληνα star Σάκη Ρουβά, κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, γεμάτη ένταση, χορό, τραγούδι και δυνατές συγκινήσεις που δεν πρέπει να χάσει κανείς, στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ!

Πληροφορίες:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487

Ώρα έναρξης: 20.30

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/sakis-roubas-2/ και στα ταμεία του Θεάτρου

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