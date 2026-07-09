Το Allwyn Care δίνει ραντεβού εθελοντικής προσφοράς στη Σαλαμίνα

Newsbomb

Το Allwyn Care δίνει ραντεβού εθελοντικής προσφοράς στη Σαλαμίνα
ANNOUNCEMENTS
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα καλοκαιρινό πρωινό μπορεί να αποκτήσει ξεχωριστό νόημα όταν συνδυάζεται με μια πράξη προσφοράς. Γιατί δεν χρειάζονται παρά μόνο λίγα λεπτά για να προσφέρουμε ελπίδα σε συνάνθρωπους μας που έχουν ανάγκη.

3.jpeg

Αυτή ακριβώς την ευκαιρία μας δίνει το Allwyn Care, το οποίο «ταξιδεύει» το Σάββατο 11 Ιουλίου, στη Σαλαμίνα και μας καλεί όλους να συμμετάσχουμε σε μια ξεχωριστή δράση εθελοντισμού. Από τις 10:00 έως τις 14:00, στο Δημαρχείο Σαλαμίνας, στην Αίθουσα Μπόγρη, σε συνεργασία με του οργανισμούς Bloode, Choose Life, τον Δήμο Σαλαμίνας και το Νοσοκομείο Μεταξά θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία, ενώ παράλληλα όσοι το επιθυμούν θα μπορούν να εγγραφούν ως νέοι δότες μυελού των οστών.

2.jpeg

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση του Allwyn Care και να γίνουν «Life Savers» μπορούν να επισκεφθούν το allwyncare.bloode.org και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Αρκούν μόνο λίγα λεπτά από τον χρόνο μας

Η εθελοντική αιμοδοσία και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές διαδικασίες από όσο φανταζόμαστε. Για να δώσουμε αίμα και να βοηθήσουμε έως και τρεις συνανθρώπους μας αρκούν 15 με 20 λεπτά, ενώ για να εγγραφούμε ως δότες μυελού των οστών, αρκεί να δώσουμε δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα. Στην Ελλάδα, σήμερα καλύπτεται περίπου το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένας στους τρεις ασθενείς που χρειάζεται μεταμόσχευση μυελού των οστών δεν καταφέρνει να βρει συμβατό δότη.

6.jpeg

Δράσεις με επίκεντρο την υγεία και την πρόληψη από το Allwyn Care

H Σαλαμίνα αποτελεί τη δεύτερη πόλη που επισκέπτεται το Allwyn Care στο πλαίσιο των εθελοντικών δράσεων που θα πραγματοποιήσει σε όλη την Ελλάδα.

Στο επίκεντρό του Allwyn Care βρίσκονται η ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας, η αύξηση των δοτών μυελού των οστών και η προώθηση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

4.jpeg

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις προληπτικών αντικαρκινικών εξετάσεων, ενώ κορυφαίο έργο του αποτελεί η πλήρης ανακαίνιση του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά». Οι πρωτοβουλίες υλοποιούνται σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και τους οργανισμούς Bloode και Choose Life.

5.jpeg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:23ΚΟΣΜΟΣ

Άλμα θανάτου στη Βραζιλία: 4 κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 21χρονης σε bungee jumping

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Εντοπίστηκε νεκρός ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Τώρα βρέθηκε καρέκλα για την Ούρσουλα δίπλα στον Ερντογάν: Το ευχαριστώ από την πρόεδρο της Κομισιόν

11:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιματηρή συμπλοκή στη Λάρισα: Εννέα άτομα επιτέθηκαν με μαχαίρια σε δύο ανήλικους

11:05ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο κόλπο των ηλεκτρικών που θα σας πληρώνει

11:04ΚΟΣΜΟΣ

H Χεζμπολάχ απαιτεί την εγκατάλειψη της συμφωνίας - πλαισίου με το Ισραήλ

11:02ΦΑΡΜΑΚΟ

Τι είναι οι ενδοφλέβιες βιταμινοθεραπείες για «αποτοξίνωση» - Σήμα κινδύνου από τον ΕΟΦ

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Προβάδισμα ΝΔ με 11,4 μονάδες, δεύτερη η ΕΛΑΣ- Καταλληλότερος ο Μητσοτάκης

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Μασκ για την «Οδύσσεια» του Νόλαν: Αποκάλεσε «κερατά» ιστορικό - «Εξυπηρετεί την woke agenda»

11:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος είναι ο σύμμαχος του ανοσοποιητικού σου (και) το καλοκαίρι;

11:00ANNOUNCEMENTS

Το Allwyn Care δίνει ραντεβού εθελοντικής προσφοράς στη Σαλαμίνα - Το Σάββατο 11 Ιουλίου δίνουμε αίμα και δείγμα μυελού των οστών στο Δημαρχείο του νησιού

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Βάγιας Νέστορα: Με ιδιωτικό ασθενοφόρο η κόρη της - Θα δώσει το «παρών» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Στους 11 ανέρχονται οι τραυματίες από τη φωτιά - 3 διασωληνωμένοι σε Θριάσιο, Αττικόν

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες σήμερα και μετά... 40άρια - Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία κατακόρυφα

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Σισμανόγλειο: Πιθανώς από τσιγάρο η φωτιά στο στρώμα  - Προσήχθη ο 74χρονος ασθενής

10:28WHAT THE FACT

8 Ιουλίου: Η ημέρα που το 99% του πληθυσμού της Γης βλέπει το φως του ήλιου ταυτόχρονα

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης: Ο καλοκαιρινός εφιάλτης, τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας και ο Νο.1 κίνδυνος της αυτανάφλεξης

10:23ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Το πρώτο κρούσμα για φέτος καταγράφηκε στην Αγία Παρασκευή

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Οι Φούγκεϊτς του Κεντάκι - Η ζοφερή παράδοση αιμομιξίας μιας οικογένειας που γέννησε μπλε παιδιά

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Σισμανόγλειο: Μία νεκρή ασθενής - «Δεν συνδέεται με τη φωτιά» λέει ο Γεωργιάδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:43ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε το «αντίδοτο» για τους λαγοκέφαλους - Η φυσική «ασπίδα» απέναντι στο τοξικό ψάρι

08:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα σημειωθεί καταιγίδα στην Αττική

07:08ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε Βιταμίνη D για μέγιστη απορρόφηση

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Τι «βλέπει» η νέα έρευνα της ασφάλειας - Το τηλεφώνημα-κίνητρο και η σκεπασμένη σορός

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Στους 11 ανέρχονται οι τραυματίες από τη φωτιά - 3 διασωληνωμένοι σε Θριάσιο, Αττικόν

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες σήμερα και μετά... 40άρια - Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία κατακόρυφα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο - Πυκνός καπνός από τα υλικά που καίγονται

08:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα πρώτα σημάδια για έναν ακραίο χειμώνα φέτος στην Ευρώπη - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Προβάδισμα ΝΔ με 11,4 μονάδες, δεύτερη η ΕΛΑΣ- Καταλληλότερος ο Μητσοτάκης

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Bίασε και δολοφόνησε τη σύζυγό του «στήνοντας» την αυτοκτονία της - Πριν από 25 χρόνια «ηλεκτροπληξία» σκότωσε την πρώην του

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Τρεις διασωληνωμένοι από την πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Οι Φούγκεϊτς του Κεντάκι - Η ζοφερή παράδοση αιμομιξίας μιας οικογένειας που γέννησε μπλε παιδιά

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Παππούς και εγγονός έβγαλαν τεράστιο λαγοκέφαλο και τον μετέφεραν με παιδικό παιχνίδι

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Άδωνις για Σισμανόγλειο: «Κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα» - Προφανής η εγκληματική ενέργεια

21:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες την Πέμπτη – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου η κατάσταση: Καίνε ομοιώματα του Εμπαπέ στην Παραγουάη!

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Άργος-Γιαννάκος: «Δεν πήγε όπως περιμέναμε η επέμβαση - Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος» - Δίωξη για ανθρωποκτονία στους αστυνομικούς

16:10WHAT THE FACT

Έβαζε κέρματα σε ένα βάζο για 70 χρόνια: Ο εγγονός του το άνοιξε και έμεινε άφωνος με το ποσό

06:14ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφία βασανιστηρίων από τη Γάζα: Παλαιστίνιος δεμένος πισθάγκωνα σε σιδερένια ράβδο και ημίγυμνος - Καταγγελίες οργανώσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ