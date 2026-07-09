Άλμα θανάτου στη Βραζιλία: 4 κατηγορούμενοι για τον θάνατο της 21χρονης σε bungee jumping

Snapshot Τρεις εκπαιδευτές και η διοργανώτρια προφυλακίστηκαν για τον θάνατο της 21χρονης Μαρία Εδουάρδα σε άλμα bungee χωρίς ασφαλιστικό εξοπλισμό στη Λιμέιρα, Βραζιλία.

Η Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και παράνομη παράλειψη, επισημαίνοντας σοβαρές παραλείψεις στην ασφάλεια και τη διαχείριση κινδύνων.

Το θύμα εκτοξεύθηκε από ύψος 30-35 μέτρων χωρίς δεμένο σχοινί ασφαλείας, οδηγώντας σε θάνατο από πολυτραυματισμό επί τόπου.

Η διοργανώτρια κατηγορείται επίσης για προσπάθεια καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων και παράλειψη αναστολής των δραστηριοτήτων παρά προηγούμενα ατυχήματα.

Ζητείται προφυλάκιση για όλους τους κατηγορούμενους και αποζημίωση περίπου 39.000 δολαρίων για την οικογένεια του θύματος. Snapshot powered by AI

Η Εισαγγελία της Βραζιλίας άσκησε ποινική δίωξη εναντίον τεσσάρων ατόμων για την ευθύνη τους στο θάνατο της Μαρία Εδουάρδα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας, μιας 21χρονης νεαρής που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια ενός άλματος bungee στην πόλη Λιμέιρα, στην πολιτεία του Σάο Πάολο.

Η επίσημη κατηγορία απευθύνθηκε εναντίον τριών εκπαιδευτών και της διοργανώτριας της εκδήλωσης, αφού η νεαρή εκτοξεύθηκε στο κενό χωρίς κανένα εξοπλισμό ασφαλείας από τη γέφυρα που είναι γνωστή ως «Ponte do Esqueleto».

Το τραγικό δυστύχημα συνέβη στις 13 Ιουνίου, σε μια εκδήλωση που συγκέντρωσε δεκάδες λάτρεις των ακραίων σπορ και του περιπετειώδους τουρισμού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι διοργανωτές δεν έδεσαν το σχοινί ασφαλείας στη ζώνη ασφαλείας του θύματος, το οποίο συμμετείχε στη δραστηριότητα υπό την επίβλεψη μιας ιδιωτικής εταιρείας.

Το άλμα, που πραγματοποιήθηκε από ύψος μεταξύ 30 - 35 μέτρων, κατέληξε σε ελεύθερη πτώση που προκάλεσε θάνατο από πολυτραυματισμό. Η ιατρική ομάδα που έφτασε στον τόπο του ατυχήματος επιβεβαίωσε τον θάνατο επί τόπου.

Η Εισαγγελία του Σάο Πάολο απήγγειλε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιβαρυνόμενο λόγω αισχρού κινήτρου και λόγω της χρήσης μέσων που κατέστησαν αδύνατη την άμυνα του θύματος, στους τρεις εκπαιδευτές.

Η τέταρτη κατηγορουμένη, η οποία θεωρείται διοργανώτρια της εκδήλωσης, αντιμετωπίζει παρόμοιες κατηγορίες για παράνομη παράλειψη, λόγω μη εκπλήρωσης του ρόλου της ως εγγυήτριας της ασφάλειας των συμμετεχόντων, καθώς και για διαδικαστική απάτη, αφού προσπάθησε να καταστρέψει κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία για την έρευνα.

Η Εισαγγελία διευκρίνισε ότι η ομάδα λειτουργούσε χωρίς επίσημη δομή διαχείρισης κινδύνων και αγνοούσε τα βασικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Στις δραστηριότητες αυτές συνήθως συγκεντρώνονταν μεταξύ 80 και 100 ατόμων, χωρίς να υπάρχει σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων εντός της ομάδας.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι υπεύθυνοι της εκδήλωσης γνώριζαν τους θανάσιμους κινδύνους που ενέχει η δραστηριότητα καθώς και το ιστορικό προηγούμενων λειτουργικών σφαλμάτων, αλλά συνέχισαν να πραγματοποιούν τα άλματα χωρίς να τροποποιήσουν τα πρωτόκολλα. Όσον αφορά στη διοργανώτρια, η Εισαγγελία υποστήριξε ότι γνώριζε ήδη για ένα προηγούμενο παρόμοιο περιστατικό, παρότι δεν ανέστειλε ποτέ τις δραστηριότητες.

Το ατύχημα καταγράφηκε σε βίντεο και, στις εικόνες που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, ακούγονται οι κραυγές των παρευρισκομένων όταν συνειδητοποίησαν ότι η νεαρή έπεφτε χωρίς σχοινί ασφαλείας.

HASSAS | Bungee jumping sırasında hayatını kaybeden 21 yaşındaki kadının düşme anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.https://t.co/FpNpw5SvfV https://t.co/TFddF5DBpu — BPT (@bpthaber) June 13, 2026

Μετά το συμβάν, η διοργανώτρια έδωσε εντολή να εντοπιστεί η κάμερα που φορούσε το θύμα και να διαγραφεί όλο το περιεχόμενό της, με σκοπό να παρεμποδίσει τη δράση της δικαιοσύνης. Η ηλεκτρονική συσκευή εξακολουθεί να αγνοείται.

Η Εισαγγελία ζήτησε να διατηρηθεί η προφυλάκιση των τριών εκπαιδευτών και να μετατραπεί η προσωρινή κράτηση της διοργανώτριας σε προφυλάκιση. Ζήτησε επίσης αποζημίωση ύψους περίπου 39.000 δολάρια ως αποκατάσταση ζημιών για την οικογένεια του θύματος.

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