Σωκράτης Μάλαμας: Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο, Λαύριο - Σάββατο 1 Αυγούστου
Σάββατο 1 Αυγούστου: Σημειώστε την ημερομηνία και προλάβετε το εισιτήριό σας!
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O Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου για μία μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν, το Σάββατο 1 Αυγούστου.
Μαζί του ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα.
Σάββατο 1 Αυγούστου: Σημειώστε την ημερομηνία και προλάβετε το εισιτήριό σας!
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