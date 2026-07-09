Ατλαντικός: 200.000 ραδιενεργά βαρέλια βρίσκονται στον βυθό εδώ και 80 χρόνια

Για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, χιλιάδες βαρέλια με ραδιενεργά απόβλητα κατέληγαν σκόπιμα στον πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού. Σήμερα, σχεδόν 80 χρόνια μετά τις πρώτες απορρίψεις, μια μεγάλη διεθνής επιστημονική αποστολή επιχειρεί να χαρτογραφήσει την κατάστασή τους και να εκτιμήσει τις πιθανές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον.

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