Καλοκαιρινές αλλεργίες: Πώς να νικήσετε τα συμπτώματα πριν χαλάσουν τις διακοπές σας

Οι καλοκαιρινές αλλεργίες συμβαίνουν όταν το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά υπερβολικά σε αερομεταφερόμενους παράγοντες όπως η γύρη του χόρτου και των ζιζανίων, η αμβροσία, τα σπόρια μούχλας και άλλοι εξωτερικοί ερεθιστικοί παράγοντες. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι φτέρνισμα, συμφόρηση, φαγούρα στα μάτια, καταρροή, βήχας, κόπωση και επιδείνωση του άσθματος.

Ο καλύτερος τρόπος για τον έλεγχο των καλοκαιρινών αλλεργιών είναι να συνδυάσετε την μείωση της έκθεσης με τη σωστή θεραπεία, αντί να περιμένετε μέχρι τα συμπτώματα να γίνουν σοβαρά.

Τι προκαλεί τις καλοκαιρινές αλλεργίες;

Οι καλοκαιρινές αλλεργίες προκαλούνται συχνότερα από χόρτα, ζιζάνια και μούχλα. Η γύρη του χόρτου είναι ένας σημαντικός παράγοντας στα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, ενώ η αμβροσία και άλλα ζιζάνια μπορούν να γίνουν πιο σημαντικά από τον Ιούλιο και μετά.

Η μούχλα μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε ζεστό, υγρό καιρό, ειδικά μετά από βροχή, σε υγρό χώμα, κομπόστ, πεσμένα φύλλα, μπάνια, υπόγεια και χώρους με κακό αερισμό. Η ατμοσφαιρική ρύπανση και ο καπνός από πυρκαγιές μπορούν να επιδεινώσουν τον ερεθισμό, κάνοντας τα συμπτώματα αλλεργίας να φαίνονται πιο έντονα ακόμα και όταν δεν είναι πραγματικά αλλεργιογόνα.

Συνήθη συμπτώματα:

Φτέρνισμα

Ρινική καταρροή ή βουλωμένη μύτη

Κνησμός, υγρά και κόκκινα μάτια

Οπισθορρινική καταρροή

Βήχας

«Γδάρσιμο» στον λαιμό

Κόπωση

Συριγμός ή σφίξιμο στο στήθος σε άτομα με άσθμα

Πώς φαίνεται αν πρόκειται για αλλεργίες και όχι για κρυολόγημα;

Οι αλλεργίες συνήθως προκαλούν κνησμό και διαυγή, υδαρή βλέννα. Τα συμπτώματα συχνά επαναλαμβάνονται την ίδια εποχή, επιδεινώνονται σε εξωτερικούς χώρους ή σε ημέρες με υψηλή γύρη και βελτιώνονται με φάρμακα για αλλεργίες.

Ένα κρυολόγημα είναι πιο πιθανό εάν τα συμπτώματα συνοδεύονται από πυρετό, πόνους στο σώμα, παχύρρευστη αποχρωματισμένη βλέννα που αλλάζει με την πάροδο των ημερών, πονόλαιμο στην αρχή ή στενή επαφή με κάποιον που είναι άρρωστος. Οι αλλεργίες μπορεί να διαρκέσουν εβδομάδες, ενώ ένα κρυολόγημα συνήθως βελτιώνεται μέσα σε λίγες ημέρες.

Εάν έχετε συριγμό, δύσπνοια ή σφίξιμο στο στήθος, μην υποθέτετε ότι είναι «απλώς αλλεργίες». Οι καλοκαιρινές αλλεργίες μπορούν να προκαλέσουν άσθμα και μπορεί να χρειαστούν ιατρική περίθαλψη.

Πώς μπορείτε να μειώσετε την έκθεση στη γύρη

Δεν μπορείτε να αποφύγετε εντελώς τη γύρη, αλλά μπορείτε να μειώσετε την ποσότητα που φτάνει στην μύτη, τα μάτια και το υπνοδωμάτιό σας.

Χρήσιμα βήματα:

έλεγχος της τοπικής καταμέτρησης γύρης

κλειστά παράθυρα τις ημέρες με υψηλή γύρη

χρήση κλιματιστικού με καθαρά φίλτρα

ντους μετά από μεγάλη έκθεση σε εξωτερικούς χώρους

αλλαγή ρούχων μετά από κηπουρική, άσκηση ή παραμονή σε χορταριασμένες περιοχές

γυαλιά ηλίου σε εξωτερικούς χώρους για να μειώσετε την επαφή της γύρης με τα μάτια

αποφύγετε το στέγνωμα ρούχων και κλινοσκεπασμάτων σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια περιόδων με υψηλή γύρη, επειδή η γύρη μπορεί να κολλήσει στο ύφασμα

Πώς να ελέγξετε την μούχλα και τους εσωτερικούς παράγοντες που προκαλούν συμπτώματα

Η μούχλα ευδοκιμεί στην υγρασία, επομένως ο έλεγχος της υγρασίας είναι σημαντικός. Διατηρήστε την εσωτερική υγρασία κάτω από το 50%, επισκευάστε τυχόν διαρροές, αερίζετε καλά το μπάνιο και την κουζίνα και αφαιρέστε την ορατή μούχλα με ασφάλεια.

Στα υπνοδωμάτια, πλένετε τακτικά τα κλινοσκεπάσματα, βάλτε ηλεκτρική σκούπα με ένα καθαρό φίλτρο και κρατήστε τα κατοικίδια ζώα μακριά από το κρεβάτι. Οι καθαριστές αέρα με φίλτρα HEPA μπορεί να βοηθήσουν ορισμένα άτομα, ειδικά στην κρεβατοκάμαρα, αλλά δεν αντικαθιστούν τον καθαρισμό, τον αερισμό και τον έλεγχο της υγρασίας.

Ποιες θεραπείες βοηθούν στις καλοκαιρινές αλλεργίες;

Για συχνά ρινικά συμπτώματα, ένα ρινικό κορτικοστεροειδές σπρέι είναι συχνά η πιο αποτελεσματική επιλογή. Λειτουργεί καλύτερα όταν χρησιμοποιείται με συνέπεια, όχι μόνο αφού τα συμπτώματα είναι ήδη σοβαρά.

Τα από του στόματος αντιισταμινικά μπορούν να βοηθήσουν στο φτέρνισμα, τον κνησμό και τη ρινική καταρροή.

Οι αντισταμινικές οφθαλμικές σταγόνες μπορεί να βοηθήσουν στα κνησμώδη, υγρά μάτια.

Τα ρινικά ξεπλύματα με αλατούχο διάλυμα μπορούν να μειώσουν τη βλέννα και τη γύρη στη μύτη, αλλά χρησιμοποιήστε αποστειρωμένο, απεσταγμένο ή προηγουμένως βρασμένο και κρύο νερό.

Τα αποσυμφορητικά σπρέι μπορεί να ανακουφίσουν για λίγο τη βουλωμένη μύτη, αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για περισσότερο από μερικές ημέρες, επειδή μπορεί να επιδεινώσουν τη συμφόρηση εάν χρησιμοποιηθούν υπερβολικά.

Άτομα με υπέρταση, καρδιακές παθήσεις, εγκυμοσύνη, γλαύκωμα ή προβλήματα προστάτη θα πρέπει να συμβουλευτούν γιατρό πριν χρησιμοποιήσουν αποσυμφορητικά.

Πότε πρέπει να δείτε γιατρό

Επισκεφθείτε έναν αλλεργιολόγο εάν τα συμπτώματα διαρκούν εβδομάδες, διαταράσσουν τον ύπνο, επιδεινώνουν το άσθμα, δεν βελτιώνονται με μη συνταγογραφούμενη θεραπεία ή είναι δύσκολο να διακριθούν από την μόλυνση των ιγμορείων.

Η ιατρική περίθαλψη είναι ιδιαίτερα σημαντική για συριγμό, δύσπνοια, επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις των ιγμορείων, σοβαρά οφθαλμικά συμπτώματα ή συμπτώματα που επηρεάζουν την εργασία, την άσκηση ή την καθημερινή ζωή. Οι εξετάσεις αλλεργίας και η ανοσοθεραπεία μπορεί να βοηθήσουν όταν οι παράγοντες που προκαλούν αλλεργικό άσθμα είναι σαφείς και τα συμπτώματα συνεχίζουν να επιστρέφουν.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν οι καλοκαιρινές αλλεργίες να προκαλέσουν άσθμα;

Ναι. Η γύρη, η μούχλα και η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορούν να προκαλέσουν συριγμό, βήχα και σφίξιμο στο στήθος σε άτομα με αλλεργικό άσθμα. Μια συσκευή εισπνοής από μόνη της μπορεί να μην είναι αρκετή εάν τα συμπτώματα είναι συχνά.

Η βροχή βελτιώνει ή επιδεινώνει τις καλοκαιρινές αλλεργίες;

Η ελαφριά βροχή μπορεί προσωρινά να μειώσει τη γύρη στον αέρα, αλλά η υγρασία και οι καταιγίδες μπορούν να αυξήσουν την μούχλα ή να διασπάσουν τη γύρη σε μικρότερα σωματίδια που είναι πιο εύκολο να εισπνευστούν. Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται χειρότερα μετά από καταιγίδες.

Βοηθάει το τοπικό μέλι στις εποχιακές αλλεργίες;

Δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το τοπικό μέλι αντιμετωπίζει αξιόπιστα τις αλλεργίες στη γύρη. Μπορεί να είναι ευχάριστο ως τροφή, αλλά δεν πρέπει να αντικαθιστά τις αποδεδειγμένες θεραπείες για τις αλλεργίες.

Συμπέρασμα

Οι καλοκαιρινές αλλεργίες συνήθως προκαλούνται από τη γύρη των χόρτων, τη γύρη των ζιζανίων, την αμβροσία, την μούχλα και από εξωτερικούς ερεθιστικούς παράγοντες. Το πιο αποτελεσματικό σχέδιο είναι η πρόληψη συν θεραπεία: μείωση της έκθεσης, διατήρηση καθαρού και ξηρού εσωτερικού αέρα, σωστή χρήση φαρμάκων για την αλλεργία και αναζήτηση ιατρικής βοήθειας εάν εμφανιστούν αναπνευστικά συμπτώματα ή επίμονα προβλήματα.

Πηγές:

webmd.com

fda.gov

acaai.org

mayoclinic.org

cdc.gov