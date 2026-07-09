Tι συμβαίνει στο Γκραντ Κάνιον - Μυστηριώδης ασθένεια «χτυπάει» τους επισκέπτες

Snapshot Μυστηριώδης ασθένεια προκαλεί συμπτώματα όπως κόπωση, πυρετό και πόνους σε επισκέπτες που κάνουν ράφτινγκ στο Γκραντ Κάνιον της Αριζόνα.

Η αιτία της ασθένειας παραμένει άγνωστη και η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων έχει ξεκινήσει έρευνα χωρίς να έχει προηγούμενη γνώση των περιστατικών.

Πολλοί ασθενείς έχουν μοιραστεί τις εμπειρίες τους σε ομάδα Facebook, αναφέροντας συμπτώματα που διαρκούν έως και έναν μήνα.

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«Κάτι σαν γρίπη που διαρκεί ένα μήνα» περιγράφεται από ανθρώπους που έχουν προσβληθεί από μία μυστηριώδη ασθένεια, που επηρεάζει κυρίως εκείνους που κάνουν ράφτινγκ στο Γκραντ Κάνιον της Αριζόνα.

Η αιτία της ασθένειας δεν είναι γνωστή προς το παρόν, ενώ αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων (NPS) δήλωσαν ότι δεν είχαν γνώση τέτοιων αναφορών, αν και έχει ξεκινήσει έρευνα.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο περιοδικό Paddling Magazine: «Θα κοινοποιήσουμε περισσότερες πληροφορίες στο κοινό μόλις αυτές γίνουν διαθέσιμες».

Αρκετοί λάτρεις του ράφτινγκ που επισκέφτηκαν το Γκραντ Κάνιον τον Μάιο και τον Ιούνιο έχουν παραπονεθεί ότι αρρώστησαν από τότε. Πολλοί από αυτούς έχουν μοιραστεί την εμπειρία τους στην ομάδα του Facebook «Grand Canyon Private Boaters».

Το περιοδικό μίλησε με τον Matt Wappett, ο οποίος είναι άρρωστος από τότε που επέστρεψε από το ταξίδι του στο Γκραντ Κάνιον, ο οποίος ανέφερε ότι όλα ξεκίνησαν με μια σοβαρή λοίμωξη στο γόνατο τρεις ημέρες μετά τη διαδρομή με ράφτινγκ στην περιοχή.

Του χορηγήθηκαν αντιβιοτικά, τα οποία έλυσαν το πρόβλημα στο γόνατο, αλλά άλλα συμπτώματα συνέχισαν να τον ταλαιπωρούν. Παραπονέθηκε για κόπωση, πυρετό, πόνους στις αρθρώσεις και στο σώμα, ενώ διαγνώστηκε επίσης με πνευμονία.

Άλλοι παραπονέθηκαν για παρόμοια συμπτώματα στη σελίδα του Facebook μετά την εκδρομή στο Γκραντ Κάνιον. Ο Wappett υποβάλλεται σε εξετάσεις για τον πυρετό της κοιλάδας, τον δάγγειο πυρετό και τον ιό Χάντα.

Εν τω μεταξύ, οι εικασίες στη σελίδα κυμαίνονται από ασθένειες που μεταδίδονται από τσιμπούρια, όπως η νόσος του Lyme και ο πυρετός των Βραχωδών Ορέων, έως τη λεπτοσπείρωση και τη νόσο των Λεγεωνάριων, που προκαλούνται από μολυσμένο έδαφος.

Ζητήθηκε από άτομα με περίεργα συμπτώματα να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Δημόσιας Υγείας του NPS. Όλοι όσοι πήγαν για ράφτινγκ στο Γκραντ Κάνιον υποβάλλονται σε συνεντεύξεις προκειμένου να κατανοηθεί τι μπορεί να συμβαίνει. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι περιπτώσεις αυτές να μην συνδέονται μεταξύ τους.