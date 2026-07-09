Αιματηρή συμπλοκή στη Λάρισα: Εννέα άτομα επιτέθηκαν με μαχαίρια σε δύο ανήλικους

Snapshot Συνελήφθη 19χρονος για την αιματηρή επίθεση σε δύο ανήλικους Αιγύπτιους στη Λάρισα, ενώ αναζητούνται ακόμα 9 άτομα που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Οι δύο έφηβοι τραυματίστηκαν με αιχμηρά αντικείμενα και ρόπαλα, με τον 16χρονο να νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική χωρίς κίνδυνο για τη ζωή του.

Η αστυνομία διερευνά το κίνητρο της επίθεσης και έχει ασκηθεί δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, διερχόμενοι πολίτες παρείχαν πρώτες βοήθειες στον βαριά τραυματισμένο 16χρονο, με τη χρήση ζώνης για να σταματήσει η αιμορραγία μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι δράστες φορούσαν κουκούλες και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους κατά την επίθεση στην παιδική χαρά. Snapshot powered by AI

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη για την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών που καταγράφηκε αργά το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην οδό Αιόλου κοντά στο 2ο Γενικό Λύκειο.

Ήδη λίγες ώρες μετά το τρομακτικό συμβάν, οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν έναν 19χρονο Έλληνα για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ αναζητούνται άλλα -9 άτομα τα οποία φέρονται να έλαβαν μέρος στην επίθεση που έγινε κατά των δύο ανήλικων Αιγυπτίων 16 και 17 ετών αντιστοίχως, οι οποίοι κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Δεν έχει γίνει γνωστό και ερευνάται από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της Ελληνικής Αστυνομίας, το κίνητρο της επίθεσης.

Από την εισαγγελία ασκήθηκε δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, ενώ ο 19χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο Παρασκευή στον ανακριτή.

Ειδικότερα υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκαν οι έφηβοι που φιλοξενούνται σε διαμερίσματα δομής της Λάρισας.

Διερχόμενοι κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον 16χρονο ανήλικο που κατά την μαρτυρία του Λαρισαίου που βρήκε τα παιδιά και τα βοήθησε, έφερε 3 μαχαιριές στο πόδι και είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Λίγα λεπτά αργότερα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ κατέφτασε στο σημείο, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο 17χρονος έλαβε άμεσα εξιτήριο, ενώ ο 16χρονος νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Οι δράστες που αναζητούνται χτύπησαν τα θύματα στα πόδια με αιχμηρά αντικείμενα και ρόπαλα.

Μάλιστα είναι συγκλονιστική η περιγραφή του Δημήτρη Παπαστυλιανου που έσπευσε στο σημείο της συμπλοκής και βρήκε τον 16χρον να αιμορραγεί. Μέχρι να καταφτάσει το ΕΚΑΒ έδεσε τη ζώνη του στο πόδι του παιδιού και κατάφερε να σταματήσει την μεγάλη ροή του αίματος, καθώς θα μπορούσε ακόμη και να πεθάνει από την αιμορραγία, όπως ο ίδιος τόνισε, βάσει της εκτίμησής του.

Συγκεκριμένα είπε: «Ήμασταν σε έναν φίλο, ο οποίος είχε ένα καφέ και έκανε εγκαίνια και είχε κόσμο μαζεμένο. Και εκεί που είναι το μαγαζί, ακριβώς δίπλα, κολλητά, είναι και μια παιδική χαρά. Τις καινούργιες, με πάρα πολλά παιδιά και κόσμο. Γύρω στις 11:30 ήρθε ο γιος μου και με φωνάζει και μου λέει: «Μπαμπά, μια παρέα ατόμων μπήκε μέσα στην παιδική χαρά και αρχίζει να χτυπάει κάποια άλλα παιδιά». Κατευθείαν τρέχω, πάω εκεί να δω τι έγινε με το συμβάν, να βοηθήσω, να δω τι γίνεται, και βλέπω 4 παιδιά ήταν ξαπλωμένα κάτω. Δεν είδα κανέναν από τους δράστες αυτοί, προφανώς είχαν φύγει πιο νωρίς. Με το που πάω εκεί και βλέπω ένα παιδί κάτω, νεαρής ηλικίας, είδα ότι ήταν μέσα στο αίμα.

Ήταν χτυπημένος με μαχαίρι. Τα παιδιά δεν ήταν Έλληνες, ήταν Αιγύπτιοι, από ό,τι κατάλαβα. Προσπαθούσα να τους μιλήσω στα αγγλικά για να τους βοηθήσω. Το ένα παιδί ήταν στο δεξί του πόδι μαχαιρωμένο σε 3 σημεία. Και το ένα από τα 3 σημεία, προφανώς, του είχε κόψει την αρτηρία. Και έχανε πάρα πολύ αίμα. Δηλαδή, η αιμορραγία ήταν πολύ μεγάλη. Και κατευθείαν, εφόσον είμαι και κυνηγός και ξέρω από πρώτες βοήθειες, βγάζω τη ζώνη μου και προσπαθούσα να σταματήσω την αιμορραγία. Με το σφίξιμο με τη ζώνη, του μείωσα πάρα πολύ τη ροή. Εκείνη την ώρα είχε έρθει και μια ομάδα ΔΙΑΣ. Κάποιος από τους αστυνομικούς και αυτός έβγαλε τη ζώνη, βοήθησε το παιδί και αυτός, βάζοντας μια δεύτερη ζώνη για να σταματήσουμε το αίμα.

Μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, δεν άφηνα τη ζώνη γιατί έχανε αίμα πάρα πολύ το παιδί. Εκείνη τη στιγμή, πιστεύω ότι αν δεν έβαζα τη ζώνη, η αιμορραγία ήταν τόσο μεγάλη που θα μπορούσε να είχε φύγει».

Για το περιστατικό σημείωσε: «Ο γιος μου μου είπε για τα παιδιά που είχαν μπει στην παιδική, ότι οι πιο πολλοί φορούσαν κουκούλες. Δηλαδή, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους».

Πηγή: onlarissa.gr