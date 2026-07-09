Το νέο κόλπο των ηλεκτρικών που θα σας πληρώνει

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ετοιμάζονται να αποκτήσουν έναν εντελώς νέο ρόλο: να μην καταναλώνουν μόνο ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και να την επιστρέφουν, αποφέροντας οικονομικό όφελος στους ιδιοκτήτες τους.

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