Ποιος είναι ο σύμμαχος του ανοσοποιητικού σου (και) το καλοκαίρι;

Το καλοκαίρι είναι επιτέλους εδώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: Πιο χαλαρή διάθεση και νοητές, γι’ αρχή, βουτιές σε γαλαζοπράσινα νερά και βραδινές βόλτες σε κάποιο νησί ή το χωριό μας.

Newsbomb

Ποιος είναι ο σύμμαχος του ανοσοποιητικού σου (και) το καλοκαίρι;
ΕΥ ΖΗΝ
3'
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Βέβαια, το ότι είσαι πιο ανάλαφρος σε σχέση με τον χειμώνα δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν πράγματα που τα σκέφτεσαι όλο τον χρόνο όπως το ανοσοποιητικό σου.

Άλλωστε, διακοπές κάνεις λίγες μόνο μέρες. Μέχρι και τότε, η καθημερινότητα «τρέχει» και συνεχίζεις να μετακινείσαι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να δουλεύεις, να βρίσκεσαι κάθε μέρα σε χώρους με πολύ κόσμο, να πηγαίνεις το παιδί στην κατασκήνωση ή το φροντιστήριο, να ακολουθείς μια ισορροπημένη διατροφή. Έτσι, η καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού σου συνεχίζει να είναι απαραίτητη και το καλοκαίρι. Όσο για τις μέρες που είσαι out of office, όταν απολαμβάνεις τον ήλιο και τη θάλασσα (ή το βουνό), πάλι προσέχεις τη διατροφή σου και θες το ανοσοποιητικό σου να λειτουργεί φυσιολογικά ώστε να μην χάσεις ούτε στιγμή από το καλοκαίρι σου. Ακόμα και στις διακοπές σου, όμως, δεν θες τίποτα να σου χαλάσει τις όμορφες στιγμές, γι’ αυτό μπορείς να υποστηρίξεις το ανοσοποιητικό σου.

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Έτσι, το Actimel, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ρόφημα γιαουρτιού που εδώ και πάνω από 30 χρόνια αποτελεί σταθερή επιλογή καταναλωτών σε πολλές χώρες, έφτασε πριν από λίγους μήνες, τον Απρίλιο, και στην Ελλάδα ως μια απλή και αξιόπιστη επιλογή που ταιριάζει στις σύγχρονες διατροφικές μας συνήθειες και υποστηρίζει* αυτό που σε προστατεύει!

Πώς επιτυγχάνεται αυτό; Η απάντηση βρίσκεται στα συστατικά του Actimel. Οι βιταμίνες D και B6 που περιέχει κάθε μπουκάλι του συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Επιπλέον, το νέο ρόφημα γιαουρτιού υποβάλλεται σε εξειδικευμένη διαδικασία ζύμωσης που διαρκεί 72 ώρες, με αποτέλεσμα κάθε μπουκάλι να περιέχει 20 δισεκατομμύρια αποκλειστικές καλλιέργειες L. Casei της Danone που επιβιώνουν σε μεγάλο βαθμό κατά τη διέλευσή τους από το γαστρεντερικό σύστημα, εκεί όπου βρίσκεται το 70% περίπου του ανοσοποιητικού συστήματος.

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Τρεις γευστικές επιλογές για κάθε περίσταση και όλη την οικογένεια

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Actimel είναι το γεγονός ότι μπορείς να το απολαύσεις εύκολα κάθε ώρα της ημέρας, όπου και αν είσαι: Στο σπίτι, όταν τρως το πρωινό σου, στο γραφείο, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ακόμα και στην παραλία, αφού κολυμπήσεις και ανοίξεις το ψυγειάκι σου για να απολαύσεις ένα γευστικό ρόφημα.

Ο συνδυασμός των θρεπτικών συστατικών του το καθιστά κατάλληλο όχι μόνο για τους ενήλικες αλλά και για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Είτε λοιπόν προετοιμάζεις τα παιδιά για τις καλοκαιρινές τους δραστηριότητες είτε ψάχνεις πώς να συμβαδίσεις με τους ρυθμούς της εργασιακής καθημερινότητας, το Actimel καλύπτει κάθε περίσταση και μπορεί να καταναλωθεί ως μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής. Δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά από τη στιγμή που διατίθεται σε 3 απολαυστικές γεύσεις (φράουλα, ανάμεικτα φρούτα και κλασικό), με στόχο να καλύψει τις προτιμήσεις μικρών και μεγάλων.

Η φυσική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος δεν γνωρίζει… διακοπές, το ίδιο και η ισορροπημένη διατροφή και ο υγιεινός τρόπος ζωής. Για τον λόγο αυτό υπάρχει το Actimel, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις για να γίνει η καθημερινή καλοκαιρινή σου συνήθεια για την υποστήριξη* του ανοσοποιητικού σου. Αλλά, αν ήδη καταλαμβάνει μια θέση στο ψυγείο σου, αυτό το ξέρεις πολύ καλά.

*Το Actimel περιέχει βιταμίνες Β6 & D οι οποίες συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

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