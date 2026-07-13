Ποιοι βρέθηκαν στο πολυσυζητημένο live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes; (Δείτε βίντεο)

Η Allwyn χορηγός του Release Athens Festival για 4η διαδοχική χρονιά

Το εκρηκτικό live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes στο Release Athens Festival 2026 προσέλκυσε χιλιάδες θεατές στην Πλατεία Νερού και αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές βραδιές του φετινού καλοκαιριού.

Η Allwyn χορηγός του Release Athens Festival για 4η διαδοχική χρονιά Danae Kokkinaki

Αγαπημένες διαχρονικές επιτυχίες ξεσήκωσαν το κοινό και δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα, που θα τους μείνει χαραγμένη στο μυαλό για χρόνια.

Karaoke από την Allwyn Nikos Karanikolas

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε ανάμεσα στους χιλιάδες παρευρισκόμενους πολλά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της ελληνικής showbiz, τα οποία έδωσαν το «παρών» στη συναυλία και απόλαυσαν μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία.

Το VIP μπαλκόνι της Allwyn στην Πλατεία Νερού Nikos Karanikolas

Δείτε στο βίντεο ποιοι βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού:

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, η εμπειρία των επισκεπτών απογειωνόταν χάρη στις εκπλήξεις που επεφύλασσε για ακόμη μια φορά η Allwyn, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του Release Athens Festival ως χορηγός για 4η διαδοχική χρονιά.

Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Allwyn Nikos Karanikolas

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