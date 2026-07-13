Ποιοι βρέθηκαν στο πολυσυζητημένο live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes; (Δείτε βίντεο)

Ποιοι βρέθηκαν στο πολυσυζητημένο live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes; (vid.) – Όσα κατέγραψε η κάμερα της Allwyn στο Release Athens Festival

Newsbomb

Ποιοι βρέθηκαν στο πολυσυζητημένο live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes; (Δείτε βίντεο)

Η Allwyn χορηγός του Release Athens Festival για 4η διαδοχική χρονιά

Nikos Karanikolas
ANNOUNCEMENTS
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το εκρηκτικό live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes στο Release Athens Festival 2026 προσέλκυσε χιλιάδες θεατές στην Πλατεία Νερού και αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές βραδιές του φετινού καλοκαιριού.

1783937756896-694768516-2.jpg

Η Allwyn χορηγός του Release Athens Festival για 4η διαδοχική χρονιά

Danae Kokkinaki

Αγαπημένες διαχρονικές επιτυχίες ξεσήκωσαν το κοινό και δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα, που θα τους μείνει χαραγμένη στο μυαλό για χρόνια.

1783937770170-372989357-3.jpg

Karaoke από την Allwyn

Nikos Karanikolas

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε ανάμεσα στους χιλιάδες παρευρισκόμενους πολλά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της ελληνικής showbiz, τα οποία έδωσαν το «παρών» στη συναυλία και απόλαυσαν μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία.

1783937802569-868798291-4.jpg

Το VIP μπαλκόνι της Allwyn στην Πλατεία Νερού

Nikos Karanikolas

Δείτε στο βίντεο ποιοι βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού:

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, η εμπειρία των επισκεπτών απογειωνόταν χάρη στις εκπλήξεις που επεφύλασσε για ακόμη μια φορά η Allwyn, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του Release Athens Festival ως χορηγός για 4η διαδοχική χρονιά.

1783937825183-451974124-5.jpg

Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Allwyn

Nikos Karanikolas

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:30ΥΓΕΙΑ

Πώς ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ διαχειρίζεται τον διαβήτη τύπου 1, ενώ κάνει πρωταθλητισμό

13:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Αυτό είναι το όνειρό μου για τον Παναθηναϊκό»

13:17ANNOUNCEMENTS

Ποιοι βρέθηκαν στο πολυσυζητημένο live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes; (Δείτε βίντεο)

13:16WHAT THE FACT

Ρεκόρ αποθεμάτων «αόρατου» χρυσού στον βυθό της θάλασσας ανακάλυψαν Ιάπωνες ερευνητές 

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά: Υπογράφεται η σύμβαση - Ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη - LIVE

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος στρατιώτης χάνει τον έλεγχο σε πυροβόλο αντι-drone και προκαλεί πανικό - Απίστευτο βίντεο

12:56ΚΟΣΜΟΣ

«Αν ισχύσει η συμφωνία η Μονή χάνει την κυριότητα της περιουσίας της και μετατρέπεται σε ενοικιαστή στον ίδιο της τον τόπο»: Επιστολή πρώην αρχιεπισκόπου Δαμιανού στην Αγία Αικατερίνη Σινά - Αποκλειστικό Newbsomb

12:56ΥΓΕΙΑ

ΕΟΠΥΥ: Ποιο είναι το νέο μέλος στο ΔΣ που θα ασκεί και καθήκοντα αναπληρωτή Διοικητή

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Τύμπανα πολέμου στo Ορμούζ, άλμα στο πετρέλαιο: «Θα ανοίξουμε τα Στενά όταν φύγουν οι Αμερικανοί» - «Σας χτυπήσαμε σκληρά» λέει ο Τραμπ

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Καμία ανοχή και διχαστικές απόψεις στην τρομοκρατία

12:28ANNOUNCEMENTS

Τουρισμός: Περισσότερα έσοδα για τις επιχειρήσεις από τη Nexi με έως 70% χαμηλότερες προμήθειες 

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Μετανάστης μπλοκάρει την κυκλοφορία με ένα ποδήλατο - Πρωταθλητής πάλης τον γρονθοκοπεί και ανεβάζει το βίντεο με εξηγήσεις

12:22ΑΠΟΨΕΙΣ

Από την Καλλιτεχνούπολη, με αγάπη #not

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε η Ρουμάνα που βασάνιζε, κακοποιούσε κι έκοψε με μπαλτά τα μαλλιά 55χρονης

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Ιστιοφόρο προσάραξε στη Λήμνο: Σε εξέλιξη επιχείρηση για την αποκόλλησή του

11:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Συμεών Κεδίκογλου - Συντάσσομαι με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

11:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αποκάλυψη για την υπόθεση Μπαλογκάν – Η FIFA ακύρωσε την κόκκινη χωρίς ψηφοφορία

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ Μπιν Χαλίφα αλ Θάνι, έχτισε την οικονομία της χώρας

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Η ακραία ζέστη απειλεί την παρμεζάνα - Γιατί κινδυνεύει ένας «θησαυρός» 800 ετών, αξίας € 4,5 δισ.

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με ΠΑΣΟΚ, «όχι» σε Σαμαρά με άλλον πρωθυπουργό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Καύσωνας δεν έρχεται στην χώρα μας, μέχρι 38 -39 βαθμούς η θερμοκρασία

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 14χρονη στις τουαλέτες εμπορικού κέντρου - Αλλοδαπός της επιτέθηκε με σκοπό να τη βιάσει

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Μετανάστης μπλοκάρει την κυκλοφορία με ένα ποδήλατο - Πρωταθλητής πάλης τον γρονθοκοπεί και ανεβάζει το βίντεο με εξηγήσεις

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Τάφος 3.000 ετών κοντά στο Λούξορ με την επιγραφή Paser

10:25ΕΛΛΑΔΑ

«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για τα Επείγοντα στο «Γεννηματάς» και η αντίδραση Άδωνι

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Παπαδόπουλος για κατολίσθηση στον Μύρτο Κεφαλονιάς: «Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει το τελικό καταστροφικό συμβάν»

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για σκλαβοπάζαρο στην Ηλεία: Μαστροποί με έδρα την Πάτρα μεταφέρουν με βαν και εκδίδουν αλλοδαπές στα χωράφια

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Μπελαβίλας για φωτιά στο Μπάντμιντον: «Κάηκε, ελπίζουμε ολοσχερώς»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε η Ρουμάνα που βασάνιζε, κακοποιούσε κι έκοψε με μπαλτά τα μαλλιά 55χρονης

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για κατολίσθηση στον Μύρτο Κεφαλονιάς: Είμαστε στα όρια ανεκτού κινδύνου - Έκτακτα μέτρα

11:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αποκάλυψη για την υπόθεση Μπαλογκάν – Η FIFA ακύρωσε την κόκκινη χωρίς ψηφοφορία

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά: Υπογράφεται η σύμβαση - Ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη - LIVE

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Σταθερά μεγάλο προβάδισμα για τη ΝΔ– Βραχνάς η ακρίβεια, πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται στους εργαζόμενους - Πόσα χρήματα θα πάρετε

08:33ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να σταματήσει η ναυτία στο αυτοκίνητο;

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: «Οι αστυνομικοί είναι για να συλλαμβάνουν, όχι για να σκοτώνουν παιδιά» - «Μύθευμα ότι η υπόθεση της Marfin άνοιξε από ανώνυμο email»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (12/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.000.000 ευρώ

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Συνελήφθη από τις βρετανικές Aρχές η 46χρονη που αναζητούνταν

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Σαμ Νιλ: Πέθανε ο πρωταγωνιστής των «Jurassic Park» και «Peaky Blinders» σε ηλικία 78 ετών 

11:33LIFESTYLE

Viral (ξανά) η Βικτόρια Μπέκαμ: Ατάραχη στο γκολ της Αγγλίας - «Γιόρταζε μέσα της»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ