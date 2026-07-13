ΕΟΠΥΥ: Ποιο είναι το νέο μέλος στο ΔΣ που θα ασκεί και καθήκοντα αναπληρωτή Διοικητή

Δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., αρ. φύλλου 980/10.07.2026) η απόφαση του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ. Διοικητής του Οργανισμού και Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο Αθανάσιος (Θανάσης) Ζαμάνης, ενώ καθήκοντα Αναπληρωτή του Διοικητή στο σύνολο των καθηκόντων του ήτοι υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ., καθώς και του Διοικητή του φορέα αναλαμβάνει ο Αργύρης Βερύκιος.

Με τη νέα αυτή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Υπουργείο Υγείας επενδύει σε μια γενιά στελεχών που συνδυάζει γνώση, διοικητική εμπειρία και σύγχρονη αντίληψη για τη λειτουργία του κράτους. Η επιλογή στελεχών της νέας γενιάς αντανακλά την πρόθεση για ταχύτερες διαδικασίες, αξιοποίηση της τεχνολογίας και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων σε έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς του συστήματος υγείας.

Ο ΕΟΠΥΥ καλείται να διαχειριστεί κρίσιμες προκλήσεις που αφορούν την εξυπηρέτηση εκατομμυρίων ασφαλισμένων, τη βιωσιμότητα του συστήματος, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της διαφάνειας στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει το δύσκολο αυτό έργο με στόχο έναν πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη ΕΟΠΥΥ, δίνοντας έμφαση στην ταχύτητα, την καινοτομία και την ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.