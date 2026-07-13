Προφυλακίστηκε η Ρουμάνα που βασάνιζε, κακοποιούσε κι έκοψε με μπαλτά τα μαλλιά 55χρονης

Snapshot Μια 42χρονη Ρουμάνα κατηγορείται για βασανιστήρια και κακοποίηση μιας 55χρονης Ρωσίδας στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Ηρακλείου.

Η 42χρονη νοσηλεύτηκε προσωρινά σε ψυχιατρική κλινική πριν επιστρέψει στα κρατητήρια μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η αστυνομία βρήκε βίντεο ακραίας κακοποίησης στο κινητό που κατασχέθηκε σε παράλληλη υπόθεση κλοπής.

Η 55χρονη εντοπίστηκε με σοβαρά τραύματα και σχεδόν ξυρισμένο κεφάλι, ενώ κατέθεσε ότι υπέστη κακοποίηση επί περίπου 30 ημέρες και κατάφερε να δραπετεύσει.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εξιχνίασε την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα προφυλακίστηκε η 42χρονη Ρουμάνα, η οποία υπέβαλε σε φριχτά βασανιστήρια μια 55χρονη Ρωσίδα, που βίωσε έναν εφιάλτη για περίπου έναν μήνα στο Ηράκλειο.

Η κατηγορούμενη φέρεται να κακοποιούσε με φρικτό τρόπο την άτυχη γυναίκα, κατά το διάστημα προσωρινής φιλοξενίας της στο σπίτι του 61χρονου φίλου της, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας.

Η 42χρονη νοσηλεύθηκε στην Ψυχιατρική του νοσοκομείου Ρεθύμνου, πήρε εξιτήριο κι επέστρεψε στα κρατητήρια Ηρακλείου, καθώς εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για την κακοποίηση της 55χρονης.

Πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υπόθεσης

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη της Ρουμάνας, όταν κλήθηκαν να ασχοληθούν με μια παράλληλη υπόθεση. Την 1η Ιουλίου έγινε καταγγελία για κλοπή κινητού τηλεφώνου. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εν λόγω κινητό, βίντεο που κατέγραφαν σκηνές άγριας κακοποίησης, χωρίς όμως να γνωρίζουν ποια ήταν η γυναίκα που εμφανιζόταν σε αυτά, αν ήταν εν ζωή ή πού βρισκόταν.

Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ έδωσαν μάχη με το χρόνο και τελικά τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 55χρονη σε κατοικία στην οδό Ερωφίλης. Η άτυχη γυναίκα έφερε εμφανή τραύματα, ενώ χαρακτηριστικό ήταν ότι στο κεφάλι της είχαν απομείνει ελάχιστες τούφες μαλλιών.

Η 55χρονη Ρωσίδα μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου όπου περιέγραψε όσα βίωσε επί περίπου 30 ημέρες. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, δεχόταν επανειλημμένα χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, ενώ ανέφερε ότι η 42χρονη την είχε δέσει και με καλώδιο, αλλά κατάφερε να λυθεί και να διαφύγει.

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