Γεωργιάδης: «Βαρώνος Μινχάουζεν ο Τσίπρας» - Τι του απάντησε για τα F-35 στην Τουρκία

Απάντηση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Γεωργιάδης: «Βαρώνος Μινχάουζεν ο Τσίπρας» - Τι του απάντησε για τα F-35 στην Τουρκία

Άδωνις Γεωργιάδης

SOOC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Βαρώνος Μινχάουζεν ο Τσίπρας», είπε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης απαντώντας σε όσα ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ υποστήριξε για τα F-35 στην Τουρκία.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Γεωργιάδης τόνισε:

Όλο το επιχείρημά του είναι ψευδές, η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα και θα έπαιρνε τα F-35
H απόφαση να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 είναι απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης
Να μείνουμε στο γεγονός ότι ο πρωθυπουργός σε σύνοδο του ΝΑΤΟ έθεσε το casus belli

«Έχω εδραιωμένη άποψη για τον χαρακτήρα του Αλέξη Τσίπρα», ανέφερε σε άλλο σημείο. Για τις εκλογές απάντησε: «Οι δημοσκοπήσεις που διαβάζω μια χαρά επιτρέπουν στην ΝΔ να κατακτήσει την αυτοδυναμία. Μια χαρά μας ευνοούν»

Μαρινάκης κατά Τσίπρα για τα F-35

Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επίσης αναφέρθηκε στο θέμα. «Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται ασυστόλως και παρουσιάζει το μαύρο άσπρο», απάντησε για όσα ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ κατηγόρησε την κυβέρνηση για τα εξοπλιστικά. «Από τα χρόνια Τσίπρα ο κόσμος θυμάται μόνο μια γραβάτα με τον κ. Ζάεφ»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:52ΥΓΕΙΑ

Γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε πλαστικά μπουκάλια στον ήλιο

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Ορμούζ: Ένας Ινδός υπήκοος παραμένει αγνοούμενος μετά από επίθεση σε πλοίο ανοιχτά του Ομάν

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αθερίδης αποθέωσε Χρυσοχοΐδη κι ΕΛΑΣ για Marfin: «Όταν άκουσα ελληνικό FBI, είπα τι καραγκιοζιλίκια είναι αυτά, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω»

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Σαμ Νιλ: «Ξαφνικός και απροσδόκητος» ο θάνατος του σταρ του Jurassic Park, που νίκησε τον καρκίνο

14:27ΥΓΕΙΑ

Στα 532 εκατ. ευρώ οι οφειλές των νοσοκομείων - Σχεδόν εκμηδενίζονται οι ατιμολόγητες δαπάνες

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Ανασύρθηκε νεκρός 72χρονος λουόμενος

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Αυξήσεις σε δικαστικούς: Ποιους αφορά και πόσα χρήματα θα λάβουν - Παράδειγμα

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Gov.gr Wallet: Διαθέσιμο πλέον και το ελληνικό διαβατήριο στην ψηφιακή εφαρμογή

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Ραχόι: Θύελλα αντιδράσεων για το ρατσιστικό σχόλιο κατά της Εθνικής Γαλλίας εν όψει του Μουντιάλ - «Υψηλού επιπέδου ομάδα, φυσικά χωρίς Γάλλους»

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 4χρονο στην Καστοριά που έπεσε σε πισίνα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Αυτοκίνητο εισέβαλε σε κατάστημα ενδυμάτων - Οδηγός μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη - Δείτε βίντεο

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου εργαζόταν συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπρηστική επίθεση - Εκδίδεται στην Ελλάδα, άλλοι δύο στο κάδρο των ερευνών

13:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Βαρώνος Μινχάουζεν ο Τσίπρας» - Τι του απάντησε για τα F-35 στην Τουρκία

13:45LIFESTYLE

Η Κλέλια Ανδριολάτου έγινε μελαχρινή

13:44ΚΥΠΡΟΣ

Τραγικό παιχνίδι για τρίχρονο: Έπεσε από ανοιχτό παράθυρο του 4ου ορόφου ξενοδοχείου στην Κύπρο

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πληρωμές αναδρομικών έως 7.485 ευρώ για 350.000 συνταξιούχους

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ισόβια σε μέλη του Ισλαμικού Κράτους που κρατούσαν παιδιά Γιεζίντι ως σκλάβες του σεξ

13:30ΥΓΕΙΑ

Πώς ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ διαχειρίζεται τον διαβήτη τύπου 1, ενώ κάνει πρωταθλητισμό

13:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Αυτό είναι το όνειρό μου για τον Παναθηναϊκό»

13:17ANNOUNCEMENTS

Ποιοι βρέθηκαν στο πολυσυζητημένο live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes; (Δείτε βίντεο)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Καύσωνας δεν έρχεται στην χώρα μας, μέχρι 38 -39 βαθμούς η θερμοκρασία

10:25ΕΛΛΑΔΑ

«Περνάω την πόρτα των επειγόντων 16.19, ενώ το βραχιολάκι εξεδόθη 16.03»: Ανάρτηση ασθενούς για τα Επείγοντα στο «Γεννηματάς» και η αντίδραση Άδωνι

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Αυτοκίνητο εισέβαλε σε κατάστημα ενδυμάτων - Οδηγός μπέρδεψε την όπισθεν με την πρώτη - Δείτε βίντεο

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για 14χρονη στις τουαλέτες εμπορικού κέντρου - Αλλοδαπός της επιτέθηκε με σκοπό να τη βιάσει

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Μετανάστης μπλοκάρει την κυκλοφορία με ένα ποδήλατο - Πρωταθλητής πάλης τον γρονθοκοπεί και ανεβάζει το βίντεο με εξηγήσεις

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Παπαδόπουλος για κατολίσθηση στον Μύρτο Κεφαλονιάς: «Δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει το τελικό καταστροφικό συμβάν»

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για 4χρονο στην Καστοριά που έπεσε σε πισίνα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου εργαζόταν συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για την εμπρηστική επίθεση - Εκδίδεται στην Ελλάδα, άλλοι δύο στο κάδρο των ερευνών

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Σαμ Νιλ: «Ξαφνικός και απροσδόκητος» ο θάνατος του σταρ του Jurassic Park, που νίκησε τον καρκίνο

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για σκλαβοπάζαρο στην Ηλεία: Μαστροποί με έδρα την Πάτρα μεταφέρουν με βαν και εκδίδουν αλλοδαπές στα χωράφια

10:11ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Τάφος 3.000 ετών κοντά στο Λούξορ με την επιγραφή Paser

13:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Αυτό είναι το όνειρό μου για τον Παναθηναϊκό»

13:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά: Η περιοχή μετατρέπεται σε διεθνές κέντρο logistics

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Μπελαβίλας για φωτιά στο Μπάντμιντον: «Κάηκε, ελπίζουμε ολοσχερώς»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Προφυλακίστηκε η Ρουμάνα που βασάνιζε, κακοποιούσε κι έκοψε με μπαλτά τα μαλλιά 55χρονης

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος στρατιώτης χάνει τον έλεγχο σε πυροβόλο αντι-drone και προκαλεί πανικό - Απίστευτο βίντεο

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πληρωμές αναδρομικών έως 7.485 ευρώ για 350.000 συνταξιούχους

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Αυξήσεις σε δικαστικούς: Ποιους αφορά και πόσα χρήματα θα λάβουν - Παράδειγμα

12:56ΚΟΣΜΟΣ

«Αν ισχύσει η συμφωνία η Μονή χάνει την κυριότητα της περιουσίας της και μετατρέπεται σε ενοικιαστή στον ίδιο της τον τόπο»: Επιστολή πρώην αρχιεπισκόπου Δαμιανού στην Αγία Αικατερίνη Σινά - Αποκλειστικό Newbsomb

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (12/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ