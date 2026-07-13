Γεωργιάδης: «Βαρώνος Μινχάουζεν ο Τσίπρας» - Τι του απάντησε για τα F-35 στην Τουρκία

«Βαρώνος Μινχάουζεν ο Τσίπρας», είπε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης απαντώντας σε όσα ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ υποστήριξε για τα F-35 στην Τουρκία.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Γεωργιάδης τόνισε:

Όλο το επιχείρημά του είναι ψευδές, η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα και θα έπαιρνε τα F-35

H απόφαση να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35 είναι απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης

Να μείνουμε στο γεγονός ότι ο πρωθυπουργός σε σύνοδο του ΝΑΤΟ έθεσε το casus belli

«Έχω εδραιωμένη άποψη για τον χαρακτήρα του Αλέξη Τσίπρα», ανέφερε σε άλλο σημείο. Για τις εκλογές απάντησε: «Οι δημοσκοπήσεις που διαβάζω μια χαρά επιτρέπουν στην ΝΔ να κατακτήσει την αυτοδυναμία. Μια χαρά μας ευνοούν»

Μαρινάκης κατά Τσίπρα για τα F-35

Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επίσης αναφέρθηκε στο θέμα. «Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται ασυστόλως και παρουσιάζει το μαύρο άσπρο», απάντησε για όσα ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ κατηγόρησε την κυβέρνηση για τα εξοπλιστικά. «Από τα χρόνια Τσίπρα ο κόσμος θυμάται μόνο μια γραβάτα με τον κ. Ζάεφ»