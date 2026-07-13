Ρεκόρ αποθεμάτων «αόρατου» χρυσού στον βυθό της θάλασσας ανακάλυψαν Ιάπωνες ερευνητές 

Ιάπωνες επιστήμονες ανακάλυψαν την υψηλότερη πυκνότητα «αόρατων» αποθεμάτων χρυσού στην παγκόσμια ιστορία στην καλντέρα Higashi-Aogashima στα ανοικτά των ακτών του Τόκιο.

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ρεκόρ αποθεμάτων «αόρατου» χρυσού στον βυθό της θάλασσας ανακάλυψαν Ιάπωνες ερευνητές 
WHAT THE FACT
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  • Ιάπωνες ερευνητές ανακάλυαν τεράστι ποσότητες αόρατου χρυσ εγκλωβισ μέσα σε πυρί στον πυθμένα της θάλασσας κοντά στην ακτή της Ιαπωνίας.
  • Ο χρυσός εντοπίστηκε ως νανοσωματίδια και μεμονωμένα άτομα ενσωματωμένα στην κρυσταλλική δομή του πυρίτη στην καλντέρα Higashi-Aogashima.
  • Η συγκέντρωση χρυσού στον πυρίτη της καλντέρας είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ.
  • Η περιοχή είναι ρηχή σε βάθος σε σύγκριση με άλλα υδροθερμικά πεδία και θεωρείται υποσχόμενη για μελλοντική εξόρυξη χρυσού.
  • Προς το παρόν δεν υπάρχει εμπορική εξόρυξη χρυσού στον πυθμένα της θάλασσας, αλλά η ανακάλυψη αυτή ανοίγει το δρόμο για μελλοντικές εκμεταλλεύσεις.
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Τεράστιες ποσότητες χρυσού, αόρατου με γυμνό μάτι, εγκλωβισμένου μέσα σε υλικά στον πυθμένα της θάλασσας, ανακάλυψαν Ιάπωνες ερευνητές, σε κάτι που το χαρακτηρίζουν ως την υψηλότερη ποσότητα που βρέθηκε ποτέ.

Η ανακάλυψη έγινε κατά μήκος βυθισμένου ηφαιστειακού κρατήρα στα ανοικτά της νοτιοανατολικής ακτής της Ιαπωνίας και δημοσιεύθηκε σε έκθεση.

Οι υδροθερμικές πηγές του Higashi-Aogashima ανακαλύφθηκαν το 2015 εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ιαπωνίας και, μέχρι σήμερα, παραμένει άγνωστο πόση θαλάσσια ζωή φιλοξενούν αυτά τα υδροθερμικά πεδία.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Σιζουόκα, το Πανεπιστήμιο Waseda και το Πανεπιστήμιο του Τόκιο στην Ιαπωνία ανέλυσαν από κοινού δείγματα πετρωμάτων από υδροθερμικά πεδία που βρίσκονται περίπου 350 χιλιόμετρα νότια του Τόκιο.

Χρησιμοποιώντας φασματομετρία μάζας δευτερογενών ιόντων (SIMS), οι ερευνητές ανακάλυψαν κρυφά κοιτάσματα «εξαιρετικά υψηλής ποιότητας» αόρατου χρυσού. Αυτά τα μικροσκοπικά νανοσωματίδια χρυσού είναι εγκλωβισμένα μέσα στον πυρίτη, ένα θειούχο ορυκτό που σχηματίζεται όταν καυτά, πλούσια σε μέταλλα υγρά εκτοξεύονται από τον πυθμένα της θάλασσας. Λόγω της λαμπερής του εμφάνισης, ο πυρίτης είναι κοινώς γνωστός ως «χρυσός των ανόητων».

Η μελέτη διαπίστωσε ότι ο πραγματικός χρυσός υπάρχει εντός του πυρίτη σε δύο μορφές: ως μικροσκοπικά νανοσωματίδια και ως μεμονωμένα άτομα χρυσού ενσωματωμένα στην κρυσταλλική δομή του ορυκτού. Και οι δύο μορφές εντοπίστηκαν στην καλντέρα του Χιγκάσι-Αογκασίμα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο πυρίτης που βρέθηκε στον υποβρύχιο κρατήρα περιέχει την υψηλότερη συγκέντρωση χρυσού που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η περιοχή είναι επίσης σχετικά ρηχή σε σύγκριση με άλλα πεδία υδροθερμικών πηγών στην Ιαπωνία, γεγονός που την καθιστά μια πολλά υποσχόμενη τοποθεσία για μελλοντική εξόρυξη.

Αν και προς το παρόν δεν λειτουργεί κανένα εμπορικό ορυχείο χρυσού στον πυθμένα του ωκεανού, η προσβασιμότητα της καλντέρας Higashi-Aogashima και η εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητά της σε χρυσό την έχουν καταστήσει ισχυρή υποψήφια για μελλοντική εξόρυξη.

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