Πώς ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ διαχειρίζεται τον διαβήτη τύπου 1, ενώ κάνει πρωταθλητισμό

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του κατά τη διάρκεια αγώνων τένις για ιατρικό λόγο: έχει διαβήτη τύπου 1 και πρέπει να παρακολουθεί τη γλυκόζη του αίματός του σε πραγματικό χρόνο. Ο αισθητήρας συνεχούς μέτρησης γλυκόζης στέλνει αποτελέσματα στο τηλέφωνό του, βοηθώντας τον να αποφασίσει εάν χρειάζεται ινσουλίνη, υδατάνθρακες ή στενότερη παρακολούθηση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Για έναν παίκτη με διαβήτη τύπου 1, αυτό έχει σημασία επειδή το τένις είναι σωματικά απρόβλεπτο. Οι μεγάλης διάρκειας αγώνες, η ζέστη, το άγχος, η αδρεναλίνη, ο χρόνος γευμάτων και η δόση ινσουλίνης μπορούν όλα να αλλάξουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Ένας αγώνας μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από δύο ώρες ή περισσότερο από πέντε, επομένως η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο αποτελεί μέρος της ασφαλούς απόδοσης.

Εάν το σάκχαρο στο αίμα του πέφτει, μπορεί να χρειαστεί υδατάνθρακες ταχείας δράσης. Εάν είναι πολύ υψηλό, μπορεί να χρειαστεί ινσουλίνη, ανάλογα με το ιατρικό του σχέδιο.

Τι είναι ο διαβήτης τύπου 1

Ο διαβήτης τύπου 1 είναι μια αυτοάνοση πάθηση κατά την οποία το πάγκρεας παράγει ελάχιστη ή καθόλου ινσουλίνη. Η ινσουλίνη είναι η ορμόνη που βοηθά τη γλυκόζη να μετακινηθεί από το αίμα στα κύτταρα για ενέργεια.

Χωρίς ινσουλίνη, το σάκχαρο στο αίμα μπορεί να αυξηθεί επικίνδυνα. Αλλά η υπερβολική ινσουλίνη, η ανεπαρκής σίτιση και η έντονη άσκηση μπορούν να μειώσουν πολύ το σάκχαρο στο αίμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διαχείριση του διαβήτη τύπου 1 είναι μια αέναη άσκηση ισορροπίας μεταξύ ινσουλίνης, τροφής, δραστηριότητας και παρακολούθησης.

Για τους αθλητές, αυτή η ισορροπία είναι ακόμη πιο απαιτητική, επειδή η άσκηση μπορεί να μειώσει το σάκχαρο στο αίμα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και για ώρες μετά.

Πώς διαχειρίζεται ο Ζβέρεφ τον διαβήτη τύπου 1, ενώ είναι αθλητής κορυφαίου επιπέδου;

Ο Ζβέρεφ διαχειρίζεται τον διαβήτη μέσω προσεκτικού πλάνου, παρακολούθησης και ταχείας αντίδρασης. Μπορεί να κάνει ενέσεις ινσουλίνης κατά τη διάρκεια των αλλαγών στα σετ ενός παιχνιδιού και χρησιμοποιεί τεχνολογία παρακολούθησης γλυκόζης, που καθοδηγεί τις αποφάσεις του αυτές κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Οι βασικές αρχές για τους αθλητές με διαβήτη τύπου 1 είναι:

Έλεγχος γλυκόζης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση/αγώνα

Προσαρμογή ινσουλίνης και τροφής ανάλογα με την ένταση της δραστηριότητας

Επαρκής και διαρκή ενυδάτωση

Λήψη υδατανθράκων ταχείας δράσης, όταν χρειάζεται

Παρακολούθηση συμπτωμάτων χαμηλού σακχάρου στο αίμα

Εφεδρικό σχέδιο σε περίπτωση αποτυχίας της τεχνολογίας

Αυτό το τελευταίο σημείο είναι σημαντικό. Ο Ζβέρεφ έχει δηλώσει ότι μια δυσλειτουργία του αισθητήρα γλυκόζης πριν από το τουρνουά του Γουίμπλεντον έδωσε λανθασμένη ένδειξη, η οποία τον οδήγησε να κάνει ένεση με υπερβολική δόση ινσουλίνης και στη συνέχεια να αναγκαστεί να καταναλώσει μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, για να διορθώσει την κατακόρυφη πτώση γλυκόζης/σακχάρου στο αίμα. Αυτό το περιστατικό αναδεικνύει τόσο την αξία όσο και τα όρια της τεχνολογίας γύρω από τον διαβήτη τύπου 1.

Τι μπορεί να πάει στραβά εάν η γλυκόζη μειωθεί κατά τη διάρκεια ενός αγώνα;

Το χαμηλό σάκχαρο στο αίμα (υπογλυκαιμία) μπορεί να προκαλέσει:

τρέμουλο

εφίδρωση

αδυναμία

ζάλη

σύγχυση

θολή όραση

κακό συντονισμό

σπασμούς ή απώλεια συνείδησης (σε σοβαρές περιπτώσεις)

Για έναν κορυφαίο τενίστα, ακόμη και μια ήπια πτώση μπορεί να επηρεάσει τον συγχρονισμό, την κρίση, την κίνηση και την αντοχή.

Το υψηλό σάκχαρο στο αίμα μπορεί επίσης να επηρεάσει την απόδοση και να γίνει επικίνδυνο εάν αναπτυχθούν κετόνες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αθλητές με διαβήτη τύπου 1 δεν μπορούν «απλώς να συνεχίσουν» να παίζουν αν έχουν μη φυσιολογικές μετρήσεις γλυκόζης.

Αποτρέπει ο διαβήτης τύπου 1 τον αθλητισμό υψηλού επιπέδου;

Όχι. Η καριέρα του Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι απόδειξη, ότι ο διαβήτης τύπου 1 δεν εμποδίζει την αθλητική απόδοση υψηλού επιπέδου, όταν αντιμετωπίζεται προσεκτικά. Αλλά απαιτεί συνεχή προετοιμασία και ιατρική υποστήριξη.

Η εξαίρεση περί χρήσης του τηλέφωνου του στους αγώνες δεν αποτελεί πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων του. Είναι το ισοδύναμο της άδειας για τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό. Τον βοηθά να αγωνίζεται με ασφάλεια υπό τις ίδιες σωματικές απαιτήσεις με όλους τους άλλους.

Συμπέρασμα

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του κατά τη διάρκεια αγώνων, επειδή αποτελεί μέρος της διαχείρισης του διαβήτη τύπου 1. Ο αισθητήρας γλυκόζης του στέλνει μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο στο τηλέφωνο, βοηθώντας τον να παρακολουθεί το σάκχαρο στο αίμα και να ανταποκρίνεται με ασφάλεια κατά τη διάρκεια τένις υψηλής έντασης.

Η περίπτωσή του υπογραμμίζει μια σημαντική ιατρική πραγματικότητα: ο διαβήτης τύπου 1 δεν χρειάζεται να περιορίζει τις αθλητικές φιλοδοξίες, αλλά απαιτεί συνεχή προσοχή, τεχνολογία, σχεδιασμό και ταχεία πρόσβαση σε ινσουλίνη ή υδατάνθρακες όταν χρειάζεται.

Πηγές:

apnews.com

bbc.com

minimed.com

cdc.gov

diabetes.org (1)

diabetes.org (2)