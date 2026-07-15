Μετά το τρίτο sold out η Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται ξανά στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ στις 21&22 Σεπτεμβρίου

Η κορυφαία λαϊκή ερμηνεύτρια Νατάσα Θεοδωρίδου πέτυχε το απόλυτο sold out με 3 συνεχόμενες θριαμβευτικές εμφανίσεις στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, καθώς η αγάπη και η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, εξαφανίζοντας τα εισιτήρια σε χρόνο-ρεκόρ! Όσοι βρέθηκαν εκεί έζησαν μια μοναδική εμπειρία: η Νατάσα Θεοδωρίδου με την καθηλωτική φωνή της και την αστείρευτη ενέργειά της κατάφερε να δημιουργήσει αξέχαστες στιγμές ανάμεσα σε εκείνη και τον κόσμο που ήρθε να την απολαύσει δημιουργώντας μια ονειρεμένη ατμόσφαιρα που κράτησε όλο το βράδυ!

Επειδή, όμως αυτή η μοναδική χημεία και η αγάπη του κόσμου δεν χωράει σε περιορισμούς, το live του καλοκαιριού παίρνει παράταση με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Η Νατάσα Θεοδωρίδου επιστρέφει θριαμβευτικά με ένα… «Φορτηγό τραγούδια» για δύο ακόμα καθηλωτικές, μεγάλες βραδιές, τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου!

Η φωνή της Νατάσας θα πλημμυρίσει ξανά το Θέατρο Άλσος ΔΕΗ με συναισθήματα συγκίνησης αλλά και απέραντης χαράς. Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Έρωτα, με τις αμέτρητες επιτυχίες της αλλά και τα διαχρονικά κομμάτια – με κορυφαίο σημείο τις ερμηνείες της στα τραγούδια της Μαρινέλλας που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά αυτή τη σύνδεση μαζί της και να γίνεται κομμάτι της παρέας!

Η προπώληση για τις δύο νέες ημερομηνίες, 21 & 22 Σεπτεμβρίου, μόλις ξεκίνησε! Εξασφαλίστε έγκαιρα το εισιτήριό σας και γίνετε μέρος της πιο μαγικής μουσικής συνάντησης του Σεπτεμβρίου, πριν εξαντληθούν!