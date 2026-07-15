Πανσέληνος Ιουλίου: Ποια ημέρα θα δούμε το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

Snapshot Η επόμενη Πανσέληνος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Τη νύχτα της Πανσελήνου το φεγγάρι θα φτάσει στο μέγιστο της φωτεινότητάς του, προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα.

Η καλύτερη στιγμή για φωτογράφιση είναι κατά την ανατολή του φεγγαριού, όταν φαίνεται μεγαλύτερο και παίρνει πορτοκαλί αποχρώσεις.

Η υπηρεσία Meteo.gr παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τις φάσεις του φεγγαριού και τις ώρες ανατολής και δύσης.

Η σωστή προετοιμασία και η επιλογή κατάλληλου σημείου θέασης είναι σημαντικές για την καλύτερη παρατήρηση της Πανσελήνου. Snapshot powered by AI

Οι ζεστές νύχτες του Ιουλίου είναι ιδανικές για βόλτες, χαλάρωση στην παραλία, ξεκούραση και, φυσικά, για να απολαύσουμε την πανσέληνο. Η επόμενη πανσέληνος, λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Εκείνο το βράδυ, ο δορυφόρος της Γης θα φτάσει στο μέγιστο της φωτεινότητάς του, προσφέροντας ένα μαγευτικό θέαμα που αναμένεται να στρέψει τα βλέμματα όλων προς τον ουρανό.

Είτε βρίσκεστε σε κάποια απομακρυσμένη παραλία ενός ελληνικού νησιού, είτε στην ταράτσα του σπιτιού σας στην πόλη, η συγκεκριμένη βραδιά αποτελεί την τέλεια αφορμή για να αποδράσετε για λίγο από την καθημερινότητα. Τα φεγγάρια του καλοκαιριού έχουν πάντα μια ξεχωριστή γοητεία, καθώς η καθαρότητα της ατμόσφαιρας τις περισσότερες φορές επιτρέπει την πεντακάθαρη ορατότητα.

Η τέλεια παρατήρηση

Για να ζήσετε την εμπειρία στο έπακρο, η σωστή προετοιμασία είναι το κλειδί. Δεν αρκεί μόνο να γνωρίζετε την ημέρα, αλλά και τις ακριβείς λεπτομέρειες της πορείας του φεγγαριού στον ορίζοντα.

Η καλύτερη στιγμή για να βγάλετε εντυπωσιακές φωτογραφίες είναι ακριβώς την ώρα της ανατολής του φεγγαριού, όταν αυτό φαίνεται ασυνήθιστα μεγάλο και παίρνει βαθιές πορτοκαλί αποχρώσεις καθώς ξεπροβάλλει πίσω από τα βουνά ή τη θάλασσα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε αναλυτικά τις καθημερινές φάσεις του φεγγαριού και τις ακριβείς ώρες ανατολής και δύσης ανάλογα με την περιοχή σας μέσα από την υπηρεσία Meteo.gr. Η γνώση της ακριβούς ώρας ανατολής θα σας βοηθήσει να βρείτε εγκαίρως το κατάλληλο σημείο θέασης, αποφεύγοντας τα φυσικά ή τεχνητά εμπόδια, όπως ψηλά κτίρια.

Σημειώστε, λοιπόν, την ημερομηνία και προετοιμαστείτε για μια από τις πιο ατμοσφαιρικές νύχτες του φετινού καλοκαιριού!

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