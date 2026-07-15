Αν νιώθεις κάτι, πες κάτι! Πρόληψη και ανίχνευση γυναικολογικών καρκίνων

Οι γυναικολογικοί καρκίνοι περιλαμβάνουν καρκίνους του τραχήλου της μήτρας, των ωοθηκών, της μήτρας, του κόλπου και του αιδοίου. Κάθε γυναίκα πρέπει να γνωρίζει ότι η πρόληψη και η έγκαιρη ανίχνευση είναι εφικτές, αλλά δεν βασίζονται σε μία μόνο εξέταση.

Η πιο αποτελεσματική προσέγγιση συνδυάζει τον εμβολιασμό κατά του HPV, τον έλεγχο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, την επίγνωση των συμπτωμάτων, την υγιή διαχείριση του βάρους και μια σαφή κατανόηση του προσωπικού και οικογενειακού κινδύνου.

Ποιους γυναικολογικούς καρκίνους πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες;

Οι κύριοι γυναικολογικοί καρκίνοι είναι:

καρκίνος του τραχήλου της μήτρας

καρκίνος των ωοθηκών

καρκίνος της μήτρας

καρκίνος του κόλπου και

καρκίνος του αιδοίου

Κάθε ένας έχει διαφορετικούς παράγοντες κινδύνου, συμπτώματα και μεθόδους ανίχνευσης:

Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο πιο αποτρέψιμος μέσω του εμβολιασμού και του ελέγχου κατά του HPV

Ο καρκίνος της μήτρας συχνά δίνει μια έγκαιρη προειδοποίηση μέσω μη φυσιολογικής αιμορραγίας

Ο καρκίνος των ωοθηκών μπορεί να είναι πιο δύσκολο να ανιχνευθεί, επειδή τα συμπτώματα μπορεί να είναι ασαφή

Οι καρκίνοι του αιδοίου και του κόλπου μπορεί να προκαλέσουν ορατές ή φυσικές αλλαγές που οι γυναίκες μπορούν να παρατηρήσουν

Τι εξετάσεις πρέπει να κάνει κάθε γυναίκα;

Ο έλεγχος για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας είναι η κύρια συνήθης εξέταση ελέγχου για τον γυναικολογικό καρκίνο. Ανάλογα με την ηλικία και το ιατρικό ιστορικό, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τεστ HPV, τεστ Παπανικολάου ή και τα δύο.

Το τεστ HPV αναζητά τύπους υψηλού κινδύνου του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων, που μπορούν να οδηγήσουν σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Το τεστ Παπανικολάου αναζητά ανώμαλα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας πριν γίνουν καρκίνοι. Ο έλεγχος θα πρέπει να συνεχίζεται ακόμη και μετά τον εμβολιασμό κατά του HPV, επειδή το εμβόλιο δεν προστατεύει από κάθε τύπο HPV που προκαλεί καρκίνο.

Προς το παρόν δεν υπάρχει απλή συνήθης εξέταση ελέγχου για καρκίνο των ωοθηκών, της μήτρας, του κόλπου ή του αιδοίου σε γυναίκες με μέσο κίνδυνο. Γι' αυτό τα συμπτώματα και το ιστορικό κινδύνου έχουν τόσο μεγάλη σημασία.

Ποια συμπτώματα δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται;

Οι γυναίκες θα πρέπει να αναφέρουν συμπτώματα που είναι νέα, ασυνήθιστα, επίμονα ή διαφορετικά από το φυσιολογικό τους πρότυπο. Το πιο σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι είναι η ανώμαλη κολπική αιμορραγία, ειδικά η αιμορραγία μετά την εμμηνόπαυση.

Άλλα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε:

Αιμορραγία μεταξύ περιόδων ή μετά το σεξ

Βαρύτερες ή μεγαλύτερες περίοδοι από το συνηθισμένο

Πόνος ή πίεση στην πύελο

Επίμονο φούσκωμα ή γρήγορο αίσθημα πληρότητας

Συχνή ή επείγουσα ούρηση

Ανεξήγητος κοιλιακός πόνος ή πόνος στην πλάτη

Κνησμός, κάψιμο, πόνος, πληγές, πάχυνση του δέρματος ή αλλαγές χρώματος στο αιδοίο

Ασυνήθιστες κολπικές εκκρίσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα συμπτώματα ΔΕΝ σημαίνουν αυτόματα καρκίνο. Αλλά εάν επιμένουν για δύο εβδομάδες ή περισσότερο ή εάν εμφανιστεί αιμορραγία μετά την εμμηνόπαυση, χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης.

Πώς μπορούν οι γυναίκες να μειώσουν τον κίνδυνο;

Το πιο σημαντικό βήμα πρόληψης είναι ο εμβολιασμός κατά του HPV. Βοηθά στην προστασία από τους τύπους HPV που προκαλούν τους περισσότερους καρκίνους του τραχήλου της μήτρας και ορισμένους καρκίνους του κόλπου και του αιδοίου.

Άλλα χρήσιμα βήματα:

αποφυγή του καπνίσματος

διατήρηση ενός υγιούς βάρους

τακτική σωματική άσκηση

διαχείριση του διαβήτη (εάν υπάρχει) και

τακτική γυναικολογική παρακολούθηση

Η παχυσαρκία συνδέεται ιδιαίτερα με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου της μήτρας, επειδή το υπερβολικό σωματικό λίπος μπορεί να αυξήσει την έκθεση σε οιστρογόνα και τη φλεγμονή.

Οι πρακτικές ασφαλούς σεξ μπορεί να μειώσουν την έκθεση σε HPV, αλλά δεν αντικαθιστούν τον εμβολιασμό ή τον σχετικό έλεγχο.

Πότε έχει σημασία το οικογενειακό ιστορικό;

Το οικογενειακό ιστορικό μπορεί να αλλάξει το σχέδιο πρόληψης. Οι γυναίκες θα πρέπει να ενημερώνουν τον γιατρό τους για καρκίνο των ωοθηκών, πρώιμο καρκίνο του μαστού, καρκίνο της μήτρας, καρκίνο του παχέος εντέρου ή πολλαπλούς σχετικούς καρκίνους σε στενούς συγγενείς.

Η γενετική συμβουλευτική μπορεί να συνιστάται όταν υπάρχει ανησυχία για κληρονομικές παθήσεις, όπως ο κίνδυνος καρκίνου που σχετίζεται με το γονίδιο BRCA ή το σύνδρομο Lynch. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τον έλεγχο, τις επιλογές πρόληψης και το εάν πρέπει επίσης να εξεταστούν οι συγγενείς.

Συχνές Ερωτήσεις

Το τεστ Παπανικολάου ανιχνεύει τον καρκίνο των ωοθηκών και της μήτρας;

Όχι. Το τεστ Παπανικολάου έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Δεν είναι μια αξιόπιστη εξέταση για καρκίνο των ωοθηκών ή της μήτρας, γι' αυτό και συμπτώματα όπως φούσκωμα, πυελική πίεση ή μη φυσιολογική αιμορραγία εξακολουθούν να χρειάζονται προσοχή.

Είναι ποτέ φυσιολογική η αιμορραγία μετά την εμμηνόπαυση;

Όχι. Οποιαδήποτε αιμορραγία μετά την εμμηνόπαυση πρέπει να ελέγχεται, ακόμα κι αν είναι ελαφριά, ανώδυνη ή συμβαίνει μόνο μία φορά. Μπορεί να έχει καλοήθη αιτία, αλλά είναι επίσης ένα βασικό προειδοποιητικό σημάδι για τον καρκίνο της μήτρας.

Μπορεί μια φυσιολογική πυελική εξέταση να αποκλείσει τον γυναικολογικό καρκίνο;

Όχι πάντα. Μια γυναικολογική εξέταση μπορεί να εντοπίσει ορισμένες ανωμαλίες, αλλά από μόνη της δεν μπορεί να αποκλείσει με αξιοπιστία τον καρκίνο των ωοθηκών, της μήτρας, του τραχήλου της μήτρας, του κόλπου ή του αιδοίου. Τα συμπτώματα και οι σωστές εξετάσεις εξακολουθούν να έχουν σημασία.

Τι πρέπει να ρωτήσουν οι γυναίκες εάν αρκετοί συγγενείς είχαν καρκίνο;

Ρωτήστε εάν η γενετική συμβουλευτική είναι κατάλληλη. Προσκομίστε λεπτομέρειες όπως ο τύπος του καρκίνου, η ηλικία κατά τη διάγνωση και ποια πλευρά της οικογένειας επηρεάστηκε.

Συμπέρασμα

Η πρόληψη και η ανίχνευση γυναικολογικών καρκίνων ξεκινά με το να γνωρίζετε τι μπορεί να εξεταστεί, τι μπορεί να προληφθεί και ποια συμπτώματα πρέπει να αναφερθούν έγκαιρα. Ο εμβολιασμός κατά του HPV και ο έλεγχος του τραχήλου της μήτρας είναι καίριας σημασίας, αλλά μην σταματάτε σε αυτά.

Οι γυναίκες θα πρέπει να γνωρίζουν τον φυσιολογικό κύκλο τους και τις αλλαγές στο σώμα τους, να αναφέρουν τυχόν ασυνήθιστα συμπτώματα εγκαίρως, να διατηρούν τακτική γυναικολογική παρακολούθηση και να συζητούν ανοιχτά το οικογενειακό τους ιστορικό. Η έγκαιρη δράση είναι συχνά αυτή που μετατρέπει ένα ασαφές σύμπτωμα σε έγκαιρη διάγνωση.

Πηγές:

hopkinsmedicine.org

cdc.gov

cancer.org