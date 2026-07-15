Σταύρος Θεοδωράκης: Ανακοίνωσε το τέλος της εκπομπής «Πρωταγωνιστές»

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, με ένα βίντεο, έκανε τον δικό του απολογισμό όντας ευγνώμων για το «ταξίδι» με το εν λόγω πρότζεκτ

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Σταύρος Θεοδωράκης: Ανακοίνωσε το τέλος της εκπομπής «Πρωταγωνιστές»
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  • Ο Σταύρος Θεοδωράκης ανακοίνωσε το τέλος της εκπομπής «Πρωταγωνιστές» στον ALPHA.
  • Η εκπομπή διήρκησε πέντε χρόνια και περιλάμβανε έρευνα, προσωπογραφίες και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ.
  • Ο παρουσιαστής ευχαρίστησε τον σταθμό, τους συνεργάτες του και το κοινό για την υποστήριξή τους.
  • Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επαγγελματικών βημάτων, τονίζοντας την ανάγκη για αλλαγή και εξέλιξη στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση.
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Ένα μεγάλο επαγγελματικό κεφάλαιο κλείνει ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η εκπομπή «Πρωταγωνιστές» στον ALPHA ολοκληρώνεται.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, με ένα βίντεο, έκανε τον δικό του απολογισμό δηλώνοντας ευγνώμων για το «ταξίδι» με το εν λόγω πρότζεκτ. «Άλλα πέντε χρόνια γεμάτα με εκπομπές έρευνας, προσωπογραφίες και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ. Αφηγηθήκαμε ιστορίες ανθρώπων που θέλαμε να ακουστούν. Ταξιδέψαμε σε τόπους παράξενους, αλλά και σε ιδέες και ζωές που συχνά έμεναν αθέατες», ανέφερε αρχικά στο μήνυμά του.

«Κάπου εδώ όμως, το ταξίδι των “Πρωταγωνιστών” στον ALPHA ολοκληρώνεται. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του σταθμού για την εμπιστοσύνη τους. Τους συνεργάτες μου που έδωσαν ψυχή σε κάθε εικόνα, σε κάθε ήχο. Και πάνω απ’ όλα εσάς που μας ακολουθήσατε σε όλες μας τις διαδρομές», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης έκλεισε το μήνυμά του αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου επαγγελματικού κεφαλαίου, επισημαίνοντας ότι η τηλεόραση και η δημοσιογραφία απαιτούν διαρκή εξέλιξη και τόλμη για νέες διαδρομές: «Η τηλεόραση, η δημοσιογραφία, η ζωή η ίδια απαιτούν να τολμάς να αλλάζεις, να ανανεώνεσαι, να εγκαταλείπεις τη σιγουριά σου και να ανακαλύπτεις νέους κόσμους. Να αγαπάς την περιπέτεια. Χαιρετώ σας λοιπόν κι εύχομαι να ανταμώσουμε ξανά σε νέα ταξίδια».

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