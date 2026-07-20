Του Αγοριού Απέναντι: Παράταση παραστάσεων λόγω τεράστιας επιτυχίας και συνεχών sold-out

Το θεατρικό έργο των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου «Του Αγοριού Απέναντι», ντυμένο με τις αθάνατες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα και τους σπουδαίους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, Κώστα Πρετεντέρη, Άκου Δασκαλόπουλου, Γιάννη Δαλιανίδη και άλλων, παρατείνει το ραντεβού του κάτω από τα αστέρια, από την Παρασκευή 28 Αυγούστου μέχρι και 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ.

Η παράσταση-σταθμός του φετινού καλοκαιριού κέρδισε τις καρδιές χιλιάδων θεατών Το κατάμεστο Θέατρο Άλσος επιβεβαιώνει σε κάθε παράσταση ότι πρόκειται για το απόλυτο talk of the town της σεζόν. Το θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα στο φινάλε επισφραγίζει μια εμπειρία γεμάτη συναίσθημα, νοσταλγία και ασταμάτητο γέλιο. Οι θεατές αποχωρούν τραγουδώντας τις αγαπημένες μελωδίες, αποδεικνύοντας ότι το «Του Αγοριού Απέναντι» είναι από εκείνες τις παραστάσεις που δεν φτάνει να τις δεις μόνο μία φορά!

Ένας σπουδαίος θίασος δίνει τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή, προσφέροντας ερμηνείες γεμάτες χιούμορ, ανατροπές και εκπλήξεις: Στην καρδιά αυτής της καλοκαιρινής ιστορίας πρωταγωνιστούν οι: Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλωνάρης, Φαίη Φραγκαλιώτη. Μαζί τους η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης.

Πρόκειται για ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα υψηλών προδιαγραφών με καταιγιστικό ρυθμό. Η μαγεία του '65 ζωντανεύει μέσα από τα εντυπωσιακά σκηνικά του Γιάννη Μουρίκη, τα πρωτοποριακά 3D videos του Χρήστου Μαγγανά, τα λαμπερά κοστούμια της Ιωάννας Τσάμη και τις ξεσηκωτικές χορογραφίες του Δημήτρη Παπάζογλου με τη συμμετοχή 20 εξαιρετικών χορευτών. Η σπουδαία μουσική του Μίμη Πλέσσα ερμηνεύεται ζωντανά από 8μελή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Δίσκου.

Η Υπόθεση

Καλοκαίρι 1965, σε ένα ήσυχο αιγαιοπελαγίτικο νησί, όπου οι νέοι ζουν τις πρώτες τους ερωτικές ιστορίες. Η άφιξη της όμορφης Ελληνοαμερικανίδας Καρολάιν Πάππας αναστατώνει το νησί. Ενώ εκείνη ενδιαφέρεται για τουριστικές επενδύσεις, οι νεαροί τη διεκδικούν ερωτικά, προκαλώντας ένα εκρηκτικό γαϊτανάκι από παρεξηγήσεις, έντονους ανταγωνισμούς και άκρως κωμικές καταστάσεις.

«Του Αγοριού Απέναντι» δεν είναι απλώς μια παράσταση, είναι μια βουτιά στη νοσταλγία, το ρυθμό και τη χαρά της ζωής και υπόσχεται μια φαντασμαγορική εμπειρία κάτω από τα αστέρια στο μαγικό Θέατρο Άλσος.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ: ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ – ΑΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΛΙΑΝΙΔΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΗΛΙΑΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΑΝΑΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΕΠΠΑΣ - ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΣΚΟΣ

ΣΚΗΝΙΚΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ

VIDEO ART: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΜΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΑΘΙΕΛΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΑΚΗΣ ΔΕΙΞΙΜΟΣ - ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΒΙΚΥ ΠΑΣΤΡΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΥ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΦΑΜΑΝΩΛΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ: ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

ΚΑΡΟΛΑΙΝ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ

ΕΛΕΝΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ

ΓΙΩΡΓΗΣ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΜΥΡΣΙΝΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΙΦΗ

ΛΙΖΑ: ΝΙΚΗ ΛΑΜΗ

ΚΑΤΙΓΚΩ ΠΑΠΠΑΣ: ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ

ΚΥΡΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΦΟΥ

ΚΥΡΑ ΒΑΓΓΕΛΑ: ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΣ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ

ΑΝΝΟΥΛΑ: ΦΑΙΗ ΦΡΑΓΚΑΛΙΩΤΗ

Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ

ΜΟΥΣΙΚΟΙ :

Μπουζούκι & Ακουστική Κιθάρα: Κώστας Βέττας , Μπουζούκι: Αλέξανδρος Σοφός, Ακορντεόν: Γιώργος Τσιατσούλης, Τύμπανα: Σωτήρης Ντούβας, Μπάσο: Παρασκευή Κουτάλου, Πιάνο: Κώστας Συντρίδης, Κιθάρες: Μηνάς Λιάκος, Τρομπόνι & Κρουστά: Ρενάτο Κούσι

ΧΟΡΕΥΤΕΣ :

Καλογεροπούλου Αναστασία, Καραγιαννίδη Κατερίνα, Κεσίδου Ασημένια, Μαυρομανωλάκη Έλενα, Μαρτίνη Ναταλία, Μορόμαλου Βιργινία, Μπηλιώνη Δώρα, Σκοπετέα Νεφέλη, Στεργιούλη Αντριάννα, Χρόνη Αντιγόνη, Δάφνης Κωνσταντίνος, Δεληγιαννίδης Γρηγόρης, Κατσούδας Κωνσταντίνος, Μανιατόπουλος Ηλίας, Μέτσο Δαμιανός, Παπαδόπουλος Γιώργος, Ρεΐσης Σαράντης, Σέρτσας Γιώργος, Χαλάτσης Πάρης, Χατζίδης Κωνσταντίνος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

ΤΗΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 210-8227471 & 210-8831487

ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ: Πεμπτη – Παρασκευή – Σάββατο

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ : 150 λεπτά

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/summer/tou-agoriou-apenanti/ και στα ταμεία του Θεάτρου.