Γιώργος Νταλάρας:Νέα ημερομηνία για το «Ρεμπέτικο» στη Θεσσαλονίκη-Στις 8 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης

Η συναυλία στο Θέατρο Γης είχε αναβληθεί 

Newsroom

Γιώργος Νταλάρας:Νέα ημερομηνία για το «Ρεμπέτικο» στη Θεσσαλονίκη-Στις 8 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης
ANNOUNCEMENTS
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αναβληθείσα συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στο Θέατρο Γης Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου.

Υπάρχουν μουσικές που χαρακτηρίζουν την εποχή τους και άλλες που την ξεπερνούν. Το ρεμπέτικο ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Έναν αιώνα μετά τη γέννησή του συνεχίζει να συγκινεί, να εμπνέει και να βρίσκει νέους ακροατές, γιατί κουβαλάει μέσα του αλήθειες που δεν γερνούν.

Αυτή ακριβώς τη διαχρονική δύναμη αναδεικνύει ο Γιώργος Νταλάρας μέσα από τη μεγάλη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο». Μετά από μια θριαμβευτική πορεία στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το πρόγραμμα παρουσιάζεται τηνΤρίτη 8 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης της Θεσσαλονίκης αναδεικνύοντας το ρεμπέτικο ως μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές παρακαταθήκες της χώρας μας.

Για τον Γιώργο Νταλάρα, το ρεμπέτικο αποτελεί ζωντανό κομμάτι της ιστορίας, της μνήμης και της συλλογικής μας ταυτότητας. Εδώ και περισσότερα από πενήντα χρόνια επιστρέφει διαρκώς σε αυτό το ρεπερτόριο, αναζητώντας νέες αναγνώσεις και νέους τρόπους για να το συστήσει στις επόμενες γενιές.

ntalarasrempetikoposterthessnewdate.jpg

Όπως έχει πει χαρακτηριστικά ο ίδιος: «Το ρεμπέτικο δεν είναι μουσείο. Είναι η πιο ζωντανή έκφραση της ελληνικής ψυχής, το πιο επαναστατικό και το πιο ζωντανό είδος της ελληνικής μουσικής. Έχουμε ακόμη πολλά να μάθουμε από το ρεμπέτικο. Δεν εξαντλείται ποτέ».

Αυτά τα τραγούδια δεν ανήκουν στο παρελθόν. Συνεχίζουν να συνομιλούν με το σήμερα, γιατί γεννήθηκαν μέσα από τις πραγματικές ιστορίες των ανθρώπων: τη φτώχεια, τον έρωτα, την προσφυγιά, τη ξενιτιά, τις απώλειες αλλά και την ελπίδα. Οι συναυλίες που προηγήθηκαν σε κορυφαίες ευρωπαϊκές αίθουσες απέδειξαν ότι το ρεμπέτικο δεν γνωρίζει σύνορα. Κοινό κάθε ηλικίας και διαφορετικών εθνικοτήτων αγκάλιασε αυτή τη μουσική διαδρομή, επιβεβαιώνοντας ότι η αλήθεια και η δύναμη αυτών των τραγουδιών παραμένουν πανανθρώπινες, συγκινώντας ακόμη και ανθρώπους που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα.

Στη σκηνή, δίπλα στον Γιώργο Νταλάρα, θα βρεθούν οι εξαιρετικοί ερμηνευτές Ασπασία Στρατηγού, Μαριάνα Κατσιμίχα και Βασίλης Κορακάκης, μαζί με μια επίλεκτη ομάδα σπουδαίων μουσικών. Με γνώση, αυθεντικότητα και βαθύ σεβασμό στο ύφος του ρεμπέτικου, συνθέτουν μια παράσταση που δεν αναπολεί απλώς το παρελθόν, αλλά αποδεικνύει ότι η σπουδαιότερη λαϊκή μουσική της Ελλάδας παραμένει ζωντανή, σύγχρονη και βαθιά συγκινητική.

Γιώργος Νταλάρας - «Ρεμπέτικο»

8 Σεπτεμβρίου – Θέατρο Γης, Θεσσαλονίκη

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/giorgos-ntalaras-rempetiko-1/

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυστηρότερους τελωνειακούς ελέγχους και υψηλότερα τέλη ζητούν οι Ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι για τις εισαγωγές ρούχων από χώρες εκτός ΕΕ

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε πευκόδασος στην Εύβοια - Σπεύδουν 4 εναέρια

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Περιφερειακή Υμηττού στο ύψος της Αγίας Παρασκευής - Πολύ αυξημένη κίνηση

14:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: «Η Ευρωπός έχει τη δυναμική να εξελιχθεί σε σημαντικό πολιτιστικό πόλο για το Κιλκίς»

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Κόνιτσα: Βελτιωμένη αλλά δύσκολη η κατάσταση - Μάχη των πυροσβεστών με τις αναζωπυρώσεις μέσα στο δάσος

14:35ME TO N & ME TO Σ

Το παράλληλο σύμπαν της ΔΕΘ

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Μεθυσμένοι, χωρίς δίπλωμα και με το κινητό στο χέρι - 40 συλλήψεις σε «σαφάρι» ελέγχων της Τροχαίας

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Η νίκη του ΑfD προκαλεί τεκτονικό σεισμό στο κομματικό μας σύστημα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι»»

14:24ANNOUNCEMENTS

Γιώργος Νταλάρας:Νέα ημερομηνία για το «Ρεμπέτικο» στη Θεσσαλονίκη-Στις 8 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 53χρονη φέρεται να έκλεβε τον εργοδότη της - Στο μικροσκόπιο και παλαιότερες καταγγελίες

14:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατρίνης: Ανήκει στην Ελλάδα ο πηγαίος κώδικας της «Ασπίδας του Αχιλλέα»;

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ήρωας περαστικός έσωσε 5χρονο κορίτσι από διερχόμενο τραμ - Δείτε βίντεο

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Συνελήφθη 32χρονος για απόπειρα βιασμού 34χρονης Ολλανδέζας

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην περιοχή του Αιτωλικού

14:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Σε ποιες περιοχές μηδενίζεται ο φόρος - Αναλυτικά η λίστα

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 33 μετανάστες διασώθηκαν νότια των Καλών Λιμένων

13:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: Οι νέοι δικαιούχοι της αύξησης στα €400 - Πίνακες και παραδείγματα

13:57NEWSBOMB

ΟΗΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει «υπαρξιακό» κίνδυνο για την ανθρωπότητα

13:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μυτιληναίος: Έρχεται δύσκολος χειμώνας για την Ευρώπη αν δεν αλλάξει κάτι στα γεωπολιτικά

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ επανέφεραν 54χρονο που έπαθε καρδιακή ανακοπή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα συνταξιούχων: Οι νέοι δικαιούχοι της αύξησης στα €400 - Πίνακες και παραδείγματα

10:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: «Είχα γίνει θαμώνας της οδού Νοταρά» - Όσα έγιναν στη συναυλία του στον Λυκαβηττό - Βίντεο

14:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Σε ποιες περιοχές μηδενίζεται ο φόρος - Αναλυτικά η λίστα

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Τραπεζών: Στήριξη στις οικογένειες των πιλότων του Phantom που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα - 50.000 ευρώ και διαγραφή δανείων

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Έως 46.000 ευρώ η επιδότηση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

08:38ΚΥΠΡΟΣ

Θλίψη στην Κύπρο: Πέθανε η Πόπη Χριστοφόρου - Η μητέρα των δίδυμων που σκοτώθηκαν στο Μαρί

10:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Με υψηλές θερμοκρασίες και αυτή την εβδομάδα - Πότε αλλάζει το σκηνικό

12:18ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου 2001: Η ιστορία του «Falling Man» 25 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο - Η φωτογραφία που αποτύπωσε το συλλογικό πένθος της Αμερικής

13:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κουμπαράς για τη νέα γενιά: Πώς λειτουργεί, πότε θα μπορεί το παιδί να κάνει ανάληψη – Παραδείγματα

13:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι νέες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων μετά το δώρο Χριστουγέννων €500 μικτά και τις αυξήσεις μισθών

13:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σπίτι μου 3: Τι προβλέπει ο νέος κύκλος του προγράμματος - Τα νέα όρια και οι δικαιούχοι

13:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση κατώτατου μισθού, μείωση εισφορών: Πόσα περισσότερα θα δουν οι μισθωτοί στον λογαριασμό τους

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Ο μοναδικός επιστημονικά υποστηριζόμενος τρόπος για να χάσετε λίπος στην κοιλιά

13:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναπηρικά επιδόματα: Πότε ξεκινά η τιμαριθμοποίηση – Το ετήσιο όφελος για τους δικαιούχους

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφανίστηκε 39χρονη στην Λάρισα

13:04ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Ζέστη και μελτέμια – Αναλυτική πρόγνωση για το επόμενο τριήμερο

10:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη: «Πήγα να πάθω εγκεφαλικό με το 44% του AFD - Έβγαλε χολή ο Σαμαράς»

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας ξεσπά κι απαντά σε όσους προσβάλουν τη μνήμη των νεκρών

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Live - Πιερρακάκης: Παρουσιάζουμε πακέτο 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 - Η εξειδίκευση των μέτρων του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ 2026 για δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γενικό μπλακ άουτ στο Ηράκλειο – Χωρίς ρεύμα και τα Χανιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ