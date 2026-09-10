Novibet Volley League 2026-27 και Novibet League Cup Nikos Samaras 2026-27

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Novibet Volley League 2026-27 και Novibet League Cup Nikos Samaras 2026-27
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Με την κλήρωση του πρωταθλήματος Novibet Volley League 2026-27 και του Novibet League Cup Nikos Samaras 2026-27 ξεκίνησε επίσημα η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα αγωνιστική περίοδο του ελληνικού ανδρικού βόλεϊ.

Η φετινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο εντυπωσιακό Κτήμα Νάσιουτζικ (Νasioutzik Μansion) στα Σπάτα, τιμώντας με τον ιδανικότερο τρόπο τα 20 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (ΕΣΑΠ) (2006-2026) και τα 57 χρόνια από την καθιέρωση των Πανελληνίων πρωταθλημάτων ανδρικού βόλεϊ (1969-2026).

Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, η ηγεσία της διοργανώτριας αρχής, της Ένωσης Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (ΕΣΑΠ), και ο πρόεδρος του Δ.Σ. Παντελής Ταρνατόρος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) Γιώργος Καραμπέτσος, ο General Manager της Novibet Νίκος Παπαδόγλου, οι πρόεδροι και στελέχη συλλόγων και των ΤΑΑ, των διοικήσεων της ΟΔΒΕ και του ΣΕΠΠΕ, προπονητές, αθλητές, διαιτητές, εκπρόσωποι της ΓΓΑ, των χορηγών και υποστηρικτών αλλά και εκπρόσωποι του Τύπου.

Novibet

O Παντελής Ταρνατόρος, o Νίκος Παπαδόγλου και ο Γιώργος Μαυρωτάς

Κατά τον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ, Παντελής Ταρνατόρος, αναφέρθηκε στις προσδοκίες για μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική σεζόν και ευχαρίστησε τη Novibet για τη συνεργασία και τη διαχρονική στήριξή της στη διοργάνωση.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, ο οποίος στάθηκε στην ανοδική πορεία του ελληνικού βόλεϊ, τόσο σε εθνικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της οικονομικής ενίσχυσης των συλλόγων μέσω των εσόδων από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων, καθώς και στη συμβολή της παρουσίας νέων μεγάλων χορηγών στην περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, Γιώργος Καραμπέτσος, τόνισε πως πλέον το ελληνικό βόλεϊ έχει καθιερωθεί στην ελίτ του αθλήματος διεθνώς. Αναφέρθηκε στις μεγάλες επιτυχίες των Εθνικών ομάδων στους Μεσογειακούς Αγώνες και στην παρουσία της Εθνικής Γυναικών στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα πως, για δεύτερη φορά στην ιστορία του αθλήματος, θα έχουμε μαζί τις Εθνικές ομάδες Ανδρών και Γυναικών στην τελική φάση των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων.

Ο Νίκος Παπαδόγλου, General Manager της Novibet, αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους η εταιρεία έχει επιλέξει να επενδύσει στο ελληνικό βόλεϊ, στη δυναμική και τις μεγάλες προοπτικές που παρουσιάζει το άθλημα, καθώς και στο Giant Heart, το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet, μέσα από το οποίο η εταιρεία στηρίζει τον ελληνικό αθλητισμό τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά στο αποτύπωμα της συνεργασίας Novibet - Volley League σε βάθος χρόνου, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από τα γεμάτα γήπεδα, και τη δημιουργία ενός προϊόντος ελκυστικού για τη νέα γενιά αθλητών.

Novibet

Ο Νίκος Παπαδόγλου, General Manager της Novibet

Ένα διευρυμένο και αναβαθμισμένο πρωτάθλημα

Η Novibet Volley League επιστρέφει τη φετινή σεζόν σε πρωτάθλημα 12 ομάδων, με την πρώτη αγωνιστική να έχει προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση των 22 αγωνιστικών της κανονικής περιόδου, οι ομάδες θα χωριστούν σε τρία γκρουπ: οι θέσεις 1-4 θα διεκδικήσουν τον τίτλο, οι θέσεις 5-8 θα αγωνιστούν για την κατάταξη και το ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενώ οι θέσεις 9-12 θα συμμετάσχουν σε μίνι πρωτάθλημα για την παραμονή στην κατηγορία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν και οι βραβεύσεις των κορυφαίων της σεζόν 2025-26. Πολυτιμότερος παίκτης και καλύτερος πασαδόρος αναδείχθηκε ο Λούκα Σπίριτο του Παναθηναϊκού, ενώ το βραβείο του καλύτερου προπονητή απονεμήθηκε στον Δημήτρη Ανδρεόπουλο. Τιμητικές διακρίσεις έλαβαν επίσης ο Επαμεινώνδας Γεροθόδωρος για την προσφορά του στη διαιτησία και ο Μπόγιαν Γιορντάνοφ για τη μακρόχρονη παρουσία του στο ελληνικό βόλεϊ.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των 12 ομάδων και τις κληρώσεις της Novibet Volley League και του Novibet League Cup «Νίκος Σαμαράς» για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

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