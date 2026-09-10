Harry Styles: Ανακοίνωσε νέα περιοδεία για το 2027 - Οι πρώτες στάσεις του «Together, Together»

Snapshot Ο Χάρι Στάιλς ανακοίνωσε νέα περιοδεία για το 2027 με τίτλο «Harry Styles: Together, Together», που θαηθεί σε μεγάλες αρένες και στάδια της Βόρειας Αμερικής.

Η περιοδεία ξεκινά στις 2 Απριλίου 2027 από το Γκλέντεϊλ της Αριζόνα και περιλαμβάνει ημερομηνίες σε πόλεις όπως Άρλινγκτον, Πασαντίνα, Τορόντο, Ατλάντα και Σικάγο.

Πριν την περιοδεία, ο Χάρι Στάιλς θα πραγματοποιήσει εμφανίσεις στην Αυστραλία τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2026.

Η περιοδεία στηρίζεται στην κυκλοφορία του τέταρτου άλμπουμ του «Kiss All the Time. Disco, Occasionally.», που κατέλαβε την κορυφή του Billboard 200 και έγινε η μεγαλύτερη κυκλοφορία βινυλίου του 2026 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η γενική προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου 2026, με ειδικές προπωλήσεις και Artist Presale από τις 15 Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Δυναμικά επιστρέφει ο Χάρι Στάιλς στις συναυλίες, ανακοινώνοντας τη νέα του περιοδεία για το 2027 με τίτλο «Harry Styles: Together, Together».

Η νέα περιοδεία έρχεται σε συνέχεια της φετινής συναυλιακής του δραστηριότητας, με τον δημοφιλή καλλιτέχνη να πραγματοποιεί μια μεγάλη επιστροφή στη σκηνή το καλοκαίρι του 2026. Τον Αύγουστο ξεκίνησε μια σειρά 30 εμφανίσεων στο Madison Square Garden, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου.

Η περιοδεία του 2027 θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη, με τον Χάρι Στάιλς να εμφανίζεται σε μεγάλες αρένες και στάδια σε ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική.

Παράλληλα, πριν από την έναρξη του νέου tour, ο τραγουδιστής θα ταξιδέψει στην Αυστραλία, όπου έχει προγραμματίσει εμφανίσεις τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.

Η περιοδεία πραγματοποιείται με αφορμή την κυκλοφορία του τέταρτου προσωπικού του άλμπουμ, «Kiss All the Time. Disco, Occasionally.», το οποίο έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200, ενώ αποτέλεσε και τη μεγαλύτερη κυκλοφορία βινυλίου του 2026 στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περισσότερα από 66.000 αντίτυπα.

Οι ημερομηνίες της περιοδείας

Η περιοδεία «Together, Together» θα ξεκινήσει στις 2 Απριλίου 2027 από το Γκλέντεϊλ της Αριζόνα και, μέχρι στιγμής, περιλαμβάνει τις εξής ημερομηνίες:

2 Απριλίου – Γκλέντεϊλ, Αριζόνα, State Farm Stadium

– Γκλέντεϊλ, Αριζόνα, State Farm Stadium 3 Απριλίου – Γκλέντεϊλ, Αριζόνα, State Farm Stadium

– Γκλέντεϊλ, Αριζόνα, State Farm Stadium 9 Απριλίου – Άρλινγκτον, Τέξας, AT&T Stadium

– Άρλινγκτον, Τέξας, AT&T Stadium 10 Απριλίου – Άρλινγκτον, Τέξας, AT&T Stadium

– Άρλινγκτον, Τέξας, AT&T Stadium 23 Απριλίου – Πασαντίνα, Καλιφόρνια, Rose Bowl

– Πασαντίνα, Καλιφόρνια, Rose Bowl 24 Απριλίου – Πασαντίνα, Καλιφόρνια, Rose Bowl

– Πασαντίνα, Καλιφόρνια, Rose Bowl 7 Μαΐου – Τορόντο, Καναδάς, Rogers Stadium

– Τορόντο, Καναδάς, Rogers Stadium 8 Μαΐου – Τορόντο, Καναδάς, Rogers Stadium

– Τορόντο, Καναδάς, Rogers Stadium 21 Μαΐου – Ατλάντα, Τζόρτζια, Mercedes-Benz Stadium

– Ατλάντα, Τζόρτζια, Mercedes-Benz Stadium 22 Μαΐου – Ατλάντα, Τζόρτζια, Mercedes-Benz Stadium

– Ατλάντα, Τζόρτζια, Mercedes-Benz Stadium 28 Μαΐου – Σικάγο, Ιλινόις, Soldier Field

– Σικάγο, Ιλινόις, Soldier Field 29 Μαΐου – Σικάγο, Ιλινόις, Soldier Field

Παράλληλα, έχουν ανακοινωθεί εμφανίσεις και εκτός ΗΠΑ, με τον Χάρι Στάιλς να αναμένεται να βρεθεί σε Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Βερολίνο, Παρίσι, Μαδρίτη, Ρώμη και Δουβλίνο.

Πότε ξεκινά η προπώληση

Η γενική προπώληση των εισιτηρίων για την περιοδεία «Harry Styles: Together, Together» θα ξεκινήσει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 09:00 το πρωί, τοπική ώρα.

Θα προηγηθούν ειδικές προπωλήσεις από την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, ενώ θα υπάρξει και Artist Presale. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν έως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στις 23:59 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, με την ειδική προπώληση να ξεκινά στις 15 Σεπτεμβρίου, στις 16:00 τοπική ώρα.

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