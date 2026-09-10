Ο «τελευταίος των Μοϊκανών» μιας ισπανικής αλπικής κοινότητας: Ζει μόνος από το 2001 στα 1.200 μέτρα

Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο Javier Pérez ζει μόνος σε μια μικρή ορεινή κοινότητα στη Santiago-Pontones, στη σιέρα της Χαέν, στην Ισπανία, σε υψόμετρο περίπου 1.200 μέτρων. Οι περισσότεροι κάτοικοι έφυγαν με τα χρόνια, όμως ο ίδιος επέλεξε να παραμείνει στο σπίτι της οικογένειάς του.

Η ιστορία του παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Comando Actualidad» της ισπανικής δημόσιας τηλεόρασης RTVE, αναδεικνύοντας έναν τρόπο ζωής που γίνεται όλο και πιο σπάνιος στην ισπανική ύπαιθρο. Ο Javier υποδέχθηκε το τηλεοπτικό συνεργείο στο σπίτι του, παρότι ήταν η πρώτη φορά που εμφανιζόταν μπροστά σε κάμερα. Για εκείνον, η παραμονή του στην περιοχή δεν αποτέλεσε κάποια ξαφνική απόφαση. Είναι η ζωή που γνώρισε από μικρός.

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