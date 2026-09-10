Ο «τελευταίος των Μοϊκανών» μιας ισπανικής αλπικής κοινότητας: Ζει μόνος από το 2001 στα 1.200 μέτρα
Ο Javier Pérez είναι ο μοναδικός κάτοικος μιας μικρής ορεινής κοινότητας στη Χαέν και συνεχίζει να ζει όπως έμαθε από την οικογένειά του, καλλιεργώντας τη γη και φροντίζοντας τα ζώα του
Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο Javier Pérez ζει μόνος σε μια μικρή ορεινή κοινότητα στη Santiago-Pontones, στη σιέρα της Χαέν, στην Ισπανία, σε υψόμετρο περίπου 1.200 μέτρων. Οι περισσότεροι κάτοικοι έφυγαν με τα χρόνια, όμως ο ίδιος επέλεξε να παραμείνει στο σπίτι της οικογένειάς του.
Η ιστορία του παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Comando Actualidad» της ισπανικής δημόσιας τηλεόρασης RTVE, αναδεικνύοντας έναν τρόπο ζωής που γίνεται όλο και πιο σπάνιος στην ισπανική ύπαιθρο. Ο Javier υποδέχθηκε το τηλεοπτικό συνεργείο στο σπίτι του, παρότι ήταν η πρώτη φορά που εμφανιζόταν μπροστά σε κάμερα. Για εκείνον, η παραμονή του στην περιοχή δεν αποτέλεσε κάποια ξαφνική απόφαση. Είναι η ζωή που γνώρισε από μικρός.
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