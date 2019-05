Αποτελέσματα Εκλογών 2019 LIVE BLOG: Παράταση της εκλογικής διαδικασίας όπου απαιτείται

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ψήφισε και παρότρυνε τους Ευρωπαίους να τον μιμηθούν.

Δείτε την ανάρτησή του:

I just voted ???. Vote like it matters! Every vote counts.#EUelections2019 #ThisTimeImVoting pic.twitter.com/aSFgqBEMjm