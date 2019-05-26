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Εκλογές 2019: Δείτε LIVE τα αποτελέσματα Ευρωεκλογών και Δημοτικών Εκλογών από το Newsbomb.gr

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Δημοτικές εκλογές 2019 - Δήμος Παύλου Μελά: Χάθηκαν 86 σφραγίδες εφορευτικών επιτροπών

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Γιατί πρέπει να παίρνω φολικό οξύ πριν και μετά την εγκυμοσύνη; (pics)

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Συγκλονίζουν τα δάκρυα του υποψηφίου: Νόμιζε πως πήρε... πέντε ψήφους (video)

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Ευρωεκλογές 2019: Αυτά είναι τα 40 κόμματα που κατεβαίνουν στις σημερινές εκλογές

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Ευρωεκλογές 2019: Αυτά είναι τα 40 κόμματα που κατεβαίνουν στις σημερινές εκλογές
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Ευρωεκλογές 2019: Δείτε αναλυτικά ποια είναι τα υποψήφια κόμματα και οι συνδυασμοί για τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

Το «πράσινο φως» για να συμμετάσχουν πήραν συνολικά οι εξής 40 συνδυασμοί κομμάτων ή συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων και οι υποψήφιοί τους:

1. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

3. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

4. ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα "ΠΑ.ΣΟ.Κ.", Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών "ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.", Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης "Ε.Δ.Ε.Μ.", Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-Κινήσεις Πολιτών)

5. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

6. ΠΟΤΑΜΙ

7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

8. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

9. ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΙΝΑΚΗ

10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

11. ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

12. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ-ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ

13. ΛΕΥΚΟ-ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ PESG-PEOPLE'S EUROPEAN SOCIAL GROUPS

14. ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΌ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

15. Ελεύθερη Πατρίδα

16. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΛΙΟΝΤΑΡΙΑΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

17. ΕΝΥΠΕΚΚ-ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

18. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

19. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ-ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

20. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)

21. ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ

22. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ

23. Νέα Ελληνική Ορμή

24. Αγροτικό. Κτηνοτροφικό. Κόμμα. Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ.)

25. ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ

26. ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ

27. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

28. ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Την Ευρώπη των Εθνών ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

29. ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας

30. ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ

31. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

32. Οικολόγοι Πράσινοι

33. "Λ.Ε.Υ.Κ.Ο"-"ΑΓΡΟΤΙΚΟΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" "ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

34. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.)

35. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ"ΛΑ.Ε."-ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ)

36. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

37. ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

38. Φιλελεύθερη Συμμαχία

39. ΜέΡΑ 25

40. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε την εδώ την απόφαση και τους υποψηφίους των συνδυασμών

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