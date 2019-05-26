Ευρωεκλογές 2019: Αυτά είναι τα 40 κόμματα που κατεβαίνουν στις σημερινές εκλογές

Το «πράσινο φως» για να συμμετάσχουν πήραν συνολικά οι εξής 40 συνδυασμοί κομμάτων ή συνασπισμοί συνεργαζόμενων κομμάτων και οι υποψήφιοί τους:
1. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
4. ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα "ΠΑ.ΣΟ.Κ.", Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών "ΚΙ.ΔΗ.ΣΟ.", Ένωση Δημοκρατικής Εθνικής Μεταρρύθμισης "Ε.Δ.Ε.Μ.", Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-Κινήσεις Πολιτών)
5. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
6. ΠΟΤΑΜΙ
7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
8. ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
9. ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΙΝΑΚΗ
10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
11. ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ
12. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ-ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
13. ΛΕΥΚΟ-ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ PESG-PEOPLE'S EUROPEAN SOCIAL GROUPS
14. ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΌ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
15. Ελεύθερη Πατρίδα
16. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΛΙΟΝΤΑΡΙΑΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
17. ΕΝΥΠΕΚΚ-ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ
18. ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
19. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ-ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
20. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)
21. ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
22. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ
23. Νέα Ελληνική Ορμή
24. Αγροτικό. Κτηνοτροφικό. Κόμμα. Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ.)
25. ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ
26. ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ
27. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
28. ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Την Ευρώπη των Εθνών ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
29. ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.-Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας
30. ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ
31. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ
32. Οικολόγοι Πράσινοι
33. "Λ.Ε.Υ.Κ.Ο"-"ΑΓΡΟΤΙΚΟΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" "ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"
34. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.)
35. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ"ΛΑ.Ε."-ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ)
36. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
37. ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
38. Φιλελεύθερη Συμμαχία
39. ΜέΡΑ 25
40. ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΔείτε την εδώ την απόφαση και τους υποψηφίους των συνδυασμών
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019