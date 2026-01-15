Το μήνυμα της Γαλλικής Πρεσβείας για την πρώτη Belh@rra: «Καλωσορίζουμε τον Κίμωνα»

Μεγάλη ημέρα είναι η σημερινή (15/01) για την εθνική άμυνα και τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, καθώς η Ελλάδα υποδέχθηκε τη φρεγάτα «Κίμων», ένα πλοίο που σηματοδοτεί τη μετάβαση της αποτρεπτικής ισχύος σε μία νέα εποχή.

Η ένταξη της πρώτης Belh@rra στον στόλο δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη προσθήκη σε μέσα και αριθμούς, αλλά μία ξεκάθαρη δήλωση στρατηγικής επιλογής, τεχνολογικής αναβάθμισης και γεωπολιτικής ετοιμότητας.

Αυτή η φρεγάτα, 6ης γενιάς, ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες δυνατότητες αεράμυνας, ανθυποβρυχιακού πολέμου και δικτυοκεντρικής επιχειρησιακής δράσης, ενισχύοντας αποφασιστικά την αποτρεπτική ισχύ της πατρίδας μας, σε μία περίοδο αυξημένων προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερη περιοχή.

Ο ρόλος της Γαλλίας σε αυτή τη συνεργασία είναι κομβικός. Ως σταθερός σύμμαχος και αξιόπιστος εταίρος, το Παρίσι στηρίζει έμπρακτα την ελληνική ασφάλεια, μεταφέροντας τεχνογνωσία αιχμής και ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα, με ένα λιτό μήνυμα, χαιρετίζει αυτήν τη σημαντική εξέλιξη, γράφοντας στα κοινωνικά δίκτυα: «Καλωσορίζουμε τον Κίμωνα στις ελληνικές θάλασσες».

