Ο «θαυμαστός» κόσμος των ψεύτικων followers: Οι τιμές και τα like από Μπαχρέιν

Απαντήσεις σε μία σειρά από ερωτήματα σε σχέση με τα αγορασμένα και συνεπώς ψεύτικα likes στα social media αλλά και τους «fake» followers, που «φουσκώνουν» αρκετά προφίλ στο Instagram και άλλες δημοφιλείς εφαρμογές, δίνει στο Newsbomb.gr ο καθηγητής digital marketing, Μιχάλης Μπότας.

Μιχάλης Μπότας

Οι αγορές likes και followers δημιουργούν, όπως εξηγεί, έναν πλασματικό κόσμο, μία «virtual reality» (εικονική πραγματικότητα), μέσα από προφίλ που παρουσιάζουν κάτι που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει.

«Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρίες που πουλάνε likes και followers σε πολύ χαμηλές τιμές. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να αγοράσει 1000 like με 10 ευρώ ή 10.000 like με 100 ευρώ ή μπορεί κάποιος να πάρει 500.000 like με 3000-4000 ευρώ.

Οι εταιρίες που πουλάνε τα like συνήθως είναι από Ινδονησία, Μπαχρέιν, δηλαδή από χώρες στις οποίες μπορούν οι εταιρίες αυτές να πληρώσουν 5 δολάρια το μήνα σε άτομα που διατηρούν κανονικά προφίλ στα social media και τα οποία έχουν ως δουλειά να κάνουν πάρα πολλά like ή follow.

Αυτά τα like είναι αληθοφανή, ωστόσο, είναι πληρωμένα και δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα.

Υπάρχει όμως και άλλος τρόπος οι εταιρίες να παρέχουν likes και τους followers. Φτιάχνουν τα λεγόμενα bot, (σ.σ. ρομπότ, δηλαδή μηχανή με αυτοματοποιημένες λειτουργίες στο διαδίκτυο), τα οποία είναι προγραμματισμένα να κάνουν likes και followers, τα οποία είναι πολύ φθηνά και σίγουρα φθηνότερα από τα likes και followers που τα κάνει κάποιος πραγματικός άνθρωπος έναντι αμοιβής. ΟΙ εταιρίες που κάνουν αυτή τη δουλειά δεν είναι ελληνικές και τα χρήματα που λαμβάνουν καταλήγουν σε ψηφιακά πορτοφόλια».

Στο ερώτημα εάν υπάρχουν γνωστοί influencers με ψεύτικους ακολούθους, ο κ. Μπότας απαντά: «Υπάρχουν πραγματικά δημοφιλείς στο κοινό influencers που έχουν ένα 30% ψεύτικων followers. Υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων που δεν είναι δημοφιλή και παρατηρείς ότι έχουν χιλιάδες followers, τα άτομα αυτά έχουν 90% πληρωμένων followers. Υπάρχουν τηλεοπτικά πρόσωπα που έχουν πραγματική δυναμική, ωστόσο, έχουν ένα 30% ψεύτικων ακολούθων. Παλιότερα οι χορηγοί καταλάβαιναν ποιος influencer έχει ψεύτικους ακολούθους παρατηρώντας ότι οι αναρτήσεις του δεν έχουν πολλά like. Αυτός ήταν ο λόγος που μετά κάποιοι influencers άρχισαν να αγοράζουν και like».

Μπορούν οι influencers που έχουν ψεύτικα likes και followers να παραπλανήσουν τους χορηγούς τους;

Ο καθηγητής digital marketing εξηγεί: «Πλέον δεν είναι εύκολο να κοροϊδέψει κάποιος τις εταιρίες που δίνουν χορηγίες και διαφημίσεις. Όλες οι σοβαρές εταιρίες ζητάνε αναλυτικά στοιχεία, κάνουν έρευνα, ζητάνε στατιστικά και γενικότερα μπορούν να διαπιστώσουν εάν οι ακόλουθοι είναι ψεύτικοι ή πραγματικοί. Αυτοί που παραπλανούνται είναι κάποιοι που δεν ξέρουν και μπορεί να πετάξουν τα χρήματά τους».

